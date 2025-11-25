Kurtinaitis: apie Tubelio laukimą, žemą penketuką ir Didžiosios Britanijos pavojų Lietuvos rinktinei

Vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad vis dar laukia Kauno „Žalgirio“ atsakymo dėl Ąžuolo Tubelio, o jeigu puolėjas nebus išleistas į nacionalinę komandą, tuomet bus remiamasi 11 žaidėjų.
„Dabar turime 10 žmonių, bet po Eurolygos mačo prisijungs Rubštavičius. Dar tikimės gauti Tubelį, kalbėsime po rungtynių, nenoriu dabar trukdyti“, – sakė specialistas.
– Jeigu Ą.Tubelio nebus?
– Žaisime su 11. Turnyruose visada naudoja 10 žmonių. Turime pakankamai žaidėjų, kuriais galime remtis.
– Veteranas T.Shengelia per dvi dienas sužais dvejas rungtynes. Ar neatrodo kartais, kad trūksta pačių žaidėjų noro, o ne vien klubų reikalai trukdo?
– Ne kartą minėjau ir nenoriu grįžti, kaip buvo mūsų laikais. Manau, kad tai yra garbė ir duoklė tėvynei. Atsiprašinėjimai apie skausmus ir nuovargį man netinka. Aš esu senesnių pažiūrų. Matėme visą gyvenimą iš Nowitzkio, kuris mokėdavo pats už savo draudimą, kad tik galėtų žaisti. Man, kaip buvusiam žaidėjui, nesuprantama, kaip nenori žaisti rinktinėje. Turiu savo kelią, kažkokių papildomų prašymų nebus – kas nenori, tas nenori. Manau, kad susitvarkysime dabar.
– Kiek procesą palengvina tai, kad dalis žaidėjų buvo rinktinėje, kiti ruošėsi su ja čempionatui?
– Nelabai per kelias dienas naujo sugalvosime. Norime naudoti puolimo ir gynybos schemas tas pačias, kurios buvo. Reikės įvesti tuos žaidėjus, kurie nebuvo. Bandysime išlaikyti tas pačias tendencijas, ką rodėme. Reikia išreikalauti kokybės derinių ir tai yra sėkmės garantas.
– Ar britai turės tokią pačią sudėtį, kokia žaidė Europos čempionate?
– Jie yra įtraukę 15 žaidėjų, ruošiamės jiems. Nemanau, kad turi dar kažką įsitraukti, tai turėtų būti tie krepšininkai.
– Pavojingas varžovas?
– Gal mes ne visada teisingai žiūrime į tokias komandas. Čempionate nebuvo lengva, sužaidėme ne pačias geriausias rungtynes, pataikė vos 3 tritaškius iš 28. Gelbėjo atšokę kamuoliai, bet kova vyko dar trečiajame kėlinyje. Nemanau, kad dabar bus kitaip. Žiūrime rimtai, nėra silpnų komandų, bus sudėtingos rungtynės.
– Kuris iš rinktinėje esančių žaidėjų palieka didžiausią įspūdį kaip žaidžia klube?
– Jie sąžiningai dirbo vasarą. Mano nuopelnų nėra daug. Gerai dirba ir klube, todėl rezultatai yra geri. Džiugu, kad rinktinė davė atspirtį rezultatams. Džiugu, kad jie rungtyniauja gerai.
– Ar pasirengę Eurolygai?
– Kalbų yra, bet nenoriu jų komentuoti. Bus matyti. Žiūrint, kaip žaidžia klubai su garsiomis pavardėmis ir nelabai sekasi, atrodo, kad daug problemų turi. Reikia pabandyti ir žinosime, ar gali.
– Kas bus šios rinktinės vedliai?
– Gudaitis džiugina mane pastarąjį pusmetį, grįžo į solidžią formą. Naudosime su Artūru tas pačias sistemas, ką darėme su Valančiūnu, nieko nesugalvosi. Velička ir Žemaitis neblogai žaidžia „du prieš du“. Nežinau, kokios dabar formos, bet buvo per žingsnį nuo čempionato. Esame stiprūs kaip komanda, pirmenybėse gerai dalinomės kamuoliu, lyderiavome pagal atkovotus kamuolius. Mūsų stiprybė yra komanda.
– Sudėtyje yra vienas lengvas kraštas – Gytis Radzevičius. Kaip spręsite šitą klausimą?
– Paliukėną naudosime kaip tokį „šuniuką“, kuris gaudys jų gynėjus. Jeigu neturėsime Ąžuolo, Gytį naudosime sunkiuoju kraštu, ką jau esame darę. „Trečiu numeriu“ galės Rubštavičius, Beliauskas žaisti. Ką darysi, jeigu tokia situacija.
– Pats neturėjote laiko pailsėti. Kaip jaučiatės?
– Užsigrūdinęs, nes senais laikais žaidžiau „Žalgiryje“ (juokiasi). Su „Sabah“ sunkiai sekasi Čempionų lygoje, neturime stipriausios sudėties. Kovojame, pergalių nepasiekėme, bet „esame temoje“. Sunku, bet tuos sunkumus galima nugalėti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!