Juozo Statkevičiaus mama Vanda suspindo išskirtine elegancija: parodė nepriekaištingą stilių

Elona pasaulio grožio čempionate, antakių dizaino rungtyje, pelnė garbingą III-iąją vietą, o jos dukra Goda – pirmąją. Natūralu, kad pasaulinį pripažinimą pelniusios moterys imasi iniciatyvos ir Panevėžio dailiųjų atstovių požiūrį bei įpročius kilsteli gerokai aukščiau Lietuvos – į Europos bei pasaulio grožio tendencijų lygį, rašoma pranešime spaudai.
Kuo dabar kvėpuoja Europa?
„Natūralumu ir individualumu“, – įsitikinusios Elona ir Goda, ką tik panevėžietėms ir viešnioms iš visos Lietuvos pristačiusios naują veido priežiūros kosmetiką „Codage Paris“, atkeliavusią iš Prancūzijos. „Kiekvienos mūsų oda – unikali ir individuali, todėl kiekvienai mūsų tinka skirtingas grožio kodas, kurį Prancūzijos laboratorijose sukūrė brolis Julien ir sesuo Amandine Azencot‘ai. Dar kas nepaprastai įdomu, kad veido priežiūros kosmetiką galima sukurti būtent Jums, atsižvelgiant į Jūsų odos tipą, tad šios veido priežiūros priemonės – tikra revoliucija šiuolaikinės masinės grožio produkcijos rinkoje“, – įsitikinusios panevėžietės.
Ypatingos grožio naujienos pristatytos netradiciškai – unikaliame „Stasys Museum“ muziejuje, kurio erdvėse itin tiko docento, lektoriaus, įvaizdžio guru bei Prancūzijos meno ir literatūros ordino riterio Eugenijaus Skerstono paskaita, kurios metu profesorius žaismingai, įdomiai ir su jam būdingu šarmu pristatė grožio tendencijų kaitą Prancūzijoje, turėjusią įtakos visam pasauliui. „Mane nuoširdžiai nustebino ir aplinka, kurioje vyko mano paskaita, ir susirinkusiųjų rafinuotumas: esu kadaise skaitęs paskaitą Panevėžyje: tai, kuo jis gyveno tuomet, ir kuo dabar – mane maloniai nustebino. Džiaugiuosi matydamas tiek gražių ir elegantiškų dailiosios srities atstovių Panevėžyje“, – komplimentų negailėjo profesorius.
Ypatingo vakaro ir pažinties su visame pasaulyje pripažinta kosmetika nepraleido ne tik grožiui neabejingos panevėžietės, bet ir dizainerio Juozo Statkevičiaus mama Vanda Statkevičienė, dainininkas Kastytis Kerbedis, jo vadybininkas Aras Vėberis su žmona Martyna bei žurnalistė, dainų autorė ir atlikėja Rūta Lukoševičūtė-Daudienė su mama Salvinija.
„Vis dažniau grįžtu į Panevėžį, kuris septynmyliais žingsniais žengia į priekį: kad ir kas tai būtų: aptarnavimo sfera, turizmas ar grožis, kurį taip uoliai puoselėja panevėžietės grožio specialistės Elona ir Goda. Žinau, kad tai, ką jos daro ir kaip prižiūri kiekvienos mūsų odą yra skirta asmeniškai mums, ką be galo vertinu ir branginu“, – sako viena populiariausių panevėžiečių Lietuvoje Rūta Lukoševičiūtė- Daudienė.
Plačiau apie naujausias veido priežiūros priemones ir jų ypatumus susirinkusiuosius supažindino med. kosmetologė, estetinės medicinos specialistė bei ilgalaikio makiažo meistrė Aira Pundzytė-Vaitiekūnienė, vakaro svečiai mėgavosi Astos Juškienės sukurta jaukia atmosfera ir austrėmis, kurias it Prancūzijoje patiekė „Karalius nuogas“ komanda. O ko daugiau reikia? Nepamiršti dėmesio sau ir, žinoma, artimiesiems, ne tik švenčių metu, bet ir kiekvieną mielą dieną. Panevėžietės Elona ir Goda jau davė startą ir kviečia rūpintis savimi bei artimaisiais ne tik per šventes.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.