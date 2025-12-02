Iš Ievos Barboros Juozapaitytės – netikėta žinia: „Giliai širdį paliečiantis jausmas“

Ansamblį sudaro žinomi ir publikos vertinami operos solistai – Ieva Barbora Juozapaitytė, Gabrielė Lileikaitė-Pavilionė, Tomas Pavilionis ir Andrius Apšega. Visi keturi atlikėjai aktyviai koncertuoja Lietuvos ir užsienio scenose, yra pelnę ne vieną apdovanojimą, o jų balsų dermė – soprano, mecosoprano, tenoro ir baritono sąskambiai – kuria išskirtinį ansamblio skambesį, rašoma spaudos pranešime.
Jaukus ir savarankiškas filmavimas
Kūriniui „Šventa naktis“ sukurtas jaukus vaizdo klipas, kurį ansamblio nariai filmavo patys, pasirinkę natūralų, paprastą ir šventinei nuotaikai artimą stilių.
„Filmavome labai paprastai ir šiltai, be papildomų dekoracijų. Norėjome, kad klipas perteiktų tą ramybę, kurią jautėme kurdami šį kūrinį“, – sako Gabrielė Lileikaitė- Pavilionė.
Muzikinis įrašas buvo sukurtas bendradarbiaujant su Stanislavu Stavickiu-Stano, prisidėjusiu prie kūrinio garso takelio ir skambesio estetikos.
Giliai širdį paliečiantis jausmas
„Kurdami šią dainą jautėme ypatingą vidinę ramybę. Tai kūrinys, kuris natūraliai suskambo taip, kaip norėjome – švelniai, pakiliai ir nuoširdžiai. Tikimės, kad šis jausmas pasieks ir klausytojus“, – teigia tenoras Tomas Pavilionis.
„Šis kūrinys man yra ypatingas ne tik kaip atlikėjai, bet pirmiausia – kaip dukrai. Galėti dainuoti tekstą, kurį sukūrė mano tėvai, yra labai švelnus, jautrus ir giliai širdį paliečiantis jausmas. Tai lyg dar vienas būdas būti kartu, dalintis tuo, kas mūsų šeimoje visada buvo svarbiausia – muzika, meile ir šviesa. Man tai – tikra dovana. Dovana, kurią jaučiu ne tik pati, bet kuria, tikiu, persmelktas ir visas mūsų kolektyvas. Kai daina neša tokią šilumą, norisi ją perduoti kuo daugiau žmonių,” – sako Ieva Barbora Juozapaitytė.
Ansamblio žinutė klausytojams
„Ši daina mums labai brangi. Norime, kad ji primintų šventinį susitelkimą, artumą ir šviesą“, – sako Gabrielė.
„Mūsų koncertinė programa vis plečiasi, todėl artimiausiu metu klausytojų laukia ir daugiau naujų kūrinių“, – papildo Andrius Apšega.
