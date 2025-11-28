 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Martyno Kavaliausko koncerte įvyko tai, ko niekas negali paaiškinti: „Tikiu, kad tai buvo vieno žmogaus prisilietimas iš dangaus“

2025-11-28 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 12:25

Martynas Kavaliauskas pristato naują dainą „Lyja širdy“, išleidžiamą kartu su koncertiniu vaizdo klipu, nufilmuotu jo didžiausiame karjeros koncerte Kauno Dainų slėnyje, kur paskutinį vasaros penktadienį susirinko beveik 5 tūkstančiai žiūrovų.

Martynas Kavliauskas (nuotr. Joanos Suslavičiūtės)
14

Martynas Kavaliauskas pristato naują dainą „Lyja širdy“, išleidžiamą kartu su koncertiniu vaizdo klipu, nufilmuotu jo didžiausiame karjeros koncerte Kauno Dainų slėnyje, kur paskutinį vasaros penktadienį susirinko beveik 5 tūkstančiai žiūrovų.

0

„Lyja širdy“ – kūrinys, kuris gimė iš ypatingos vasaros akimirkos. Daina buvo parašyta ir įrašyta vos keturiomis dienomis prieš pasirodymą, tačiau tapo vienu emocingiausių vakaro momentų. Tikru stebuklu virtusi akimirka, anot Martyno, buvo tai, kad dainai „Lyja širdy“ skambant scenoje, dangus virš Dainų slėnio taip pat prapliupo lietumi – būtent tą sekundę, kai suskambo dainos kulminacinė dalis. O po kelių minučių, kai daina baigėsi, baigėsi ir lietus, rašoma spaudos pranešime.

Martyno Kavaliausko koncerto akimirkos
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martyno Kavaliausko koncerto akimirkos

Tūkstančiai žmonių pakėlė akis – ir niekas nepatikėjo, kad tai nėra specialusis efektas. Net artimiausi draugai visą naktį po koncerto bandė išsiaiškinti, kokia technologija tai buvo sukurta.

„Aš tikiu, kad tai buvo vieno žmogaus prisilietimas iš dangaus,“ – sako Martynas, mintyse turėdamas savo anapilin iškeliavusį tėtį, kuris visada lydėjo jį kūrybos kelyje, kurio atminimui tą vakarą buvo išsleistas Martyno albumas ir vinilinė plokštelė „33”, pristatomas didžiausiuose karjeros koncertuose.

Klipe taip pat užfiksuota Kiss Cam (Bučinio kamera) – 10-ies metrų aukščio įspūdingame tūriniame LED ekrane pasirodžiusios porų akimirkos sukūrė šiltą, žmogišką emociją, kuri tapo neatsiejama „Lyja širdy“ atmosferos dalimi. Kai kurie klipo kadrai įamžina porų bučinius, todėl Martynas šypsosi sakydamas: „Įsižiūrėkite – galbūt klipe rasite ir save.“

Gerbėjai šios dainos laukė mėnesių mėnesiais – o dabar pagaliau gali išgirsti ją oficialiai ir pamatyti tikrąją to vakaro magiją. 

Šis klipas – įžanga į keturis didžiausius Martyno karjeros koncertus, kuriuose bus pristatytas naujas albumas. Koncertus, kurie įvyks tik keturiose arenose ir nebebus kartojami. Tai – iki šiol didžiausia Martyno ambicija -  scena, kurią kuria dešimtys kūrėjų, technikų ir atlikėjų.

Martynas pristatydamas naują dainą siunčia žinutę Lietuvos žmonėms: artėjant šventėms - linki vieni kitiems dovanoti kuo mažiau daiktų ir kuo daugiau laiko kartu. „Linkiu vieni kitiems dovanoti kuo mažiau daiktų ir kuo daugiau laiko kartu – būtent mūsų šalies atlikėjų koncertuose. Taip palaikysite ir kūrėjus, ir jų dideles komandas, kuriančias kultūrą, kuri mus visus jungia, o taip pat dovansite brangiausią dovaną artimiesiems – nepamirštamą laiką kartu.“ 

Visa šio vakaro šviesa ir energija atsispindi koncertiniame klipe „Lyja širdy“, kuris žymi išskirtinį momento grožį ir tampa įžanga į būsimus įspūdingiausius Martyno karjeros koncertus.

12.12 – ŠIAULIŲ ARENA

12.20 – KAUNO SPORTO HALĖ

01.09 – KLAIPĖDOS ŠVYTURIO ARENA

01.16 – TWINSBET ARENA VILNIUS

Bilietus platina www.bilietai.lt

