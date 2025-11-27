 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

„Žalgirio“ žaidėjas Deividas Sirvydis pasipiršo mylimajai

2025-11-27 21:00
2025-11-27 21:00

Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Deividas Sirvydis pasipiršo širdies draugei Justei.

Deividas Sirvydis su mylimaja (nuotr. BNS)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Deividas Sirvydis pasipiršo širdies draugei Justei.

1

Šia žinia jis pasidalijo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

Pora susižadėjo

Užfiksuotoje akimirkoje matosi mylimoji Justė, o ant jos piršto puikuojasi žiedas, kurį ji rodo tiesiai į kamerą.

Panašu, kad krepšininkas širdies draugei pasipiršo kalnuose, kurie yra matomi horizonte.

Primename, kad krepšininkas D. Sirvydis Kauno „Žalgirio“ klube žaidžia nuo 2024 metų birželio.

