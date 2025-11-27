„Žalgirio“ žaidėjas Deividas Sirvydis pasipiršo mylimajai

Šia žinia jis pasidalijo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Pora susižadėjo
Užfiksuotoje akimirkoje matosi mylimoji Justė, o ant jos piršto puikuojasi žiedas, kurį ji rodo tiesiai į kamerą.
Panašu, kad krepšininkas širdies draugei pasipiršo kalnuose, kurie yra matomi horizonte.
Primename, kad krepšininkas D. Sirvydis Kauno „Žalgirio“ klube žaidžia nuo 2024 metų birželio.
