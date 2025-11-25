Martynas Kavaliauskas skelbia įspūdingą žinią

KETURI MIESTAI. VIENAS ŠOU
- 12.12 – Šiauliai | Šiaulių arena
- 12.20 – Kaunas | Kauno sporto halė
- 01.09 – Klaipėda | Švyturio arena
- 01.16 – Vilnius | Twinsbet arena
Vos tik nutilus aplodismentams Kaune, atlikėjas – išgirdęs gerbėjų prašymus – paskelbė žinią, kurios laukė ne vienas: įspūdingasis šou keliasi į arenas, stiprėja ir plečiasi, atsinešdamas dar daugiau garso, vaizdo, emocijų ir naujos muzikos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Martyno koncertai visuomet garsėja ypatinga atmosfera, kruopščiu techniniu tikslumu ir energija, kuri uždega ištisas sales. Arenų turas – dar vienas žingsnis į priekį: moderni vizualika, preciziškas scenos dizainas, stipri kūrybinė komanda ir vizionieriškas požiūris leidžia kurti šou, prilygstantį didžiausiems tarptautiniams pasirodymams.
Tai bus daugiau nei tradiciniai koncertai – tai emocinis pakilimas virš kasdienybės, kuriame garsas, šviesa ir jausmas susilieja į vieną vientisą pasakojimą.
Čia debiutuos ir dar negirdėtos naujojo albumo dainos, o tokie hitai kaip „Šaltos naktys“, „Karaliai“, „Ant debesų“, „Nežaisk“ ar „Vėlumoj“ suskambės dar galingiau. Martynas atvirai teigia – šios koncepcijos antrą kartą nebus: „Tikrai nežinau, ar kada tai pakartosim – todėl noriu, kad būtumėte ten. Kelsim emocijas aukščiau debesų.
Tai tikrai techniškai sudėtingiausias ir brangiausias mano koncertinis turas, todėl drąsiai sakau – NĖRA RIBŲ. YRA MOMENTAS, KURIO NEGALI PRALEISTI“.
Nuo pirmojo akordo iki paskutinio šviesos blyksnio – tai turas, kuris pažymi naują jo kūrybos etapą ir kviečia visus tapti šios istorijos dalimi. Bilietai prekyboje: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/martynas-kavaliauskas–arena-show-98455/
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!