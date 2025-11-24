Lenny Kravitzas atvyksta į Lietuvą: štai kur ir kada surengs koncertą

Kaip skelbė bilietai.lt, žinomas dainininkas Lietuvoje koncertuos liepos 18 d.
Paskelbė apie pasirodymą
„Keturių „Grammy“ apdovanojimų statulėlių laimėtojas Lenny Kravitz liepos 18 d. surengs koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje“, – džiugia žinia feisbuke dalijasi bilietai.lt.
Vieša prekyba bilietais į Lenny Kravitz koncertą prasidės jau lapkričio 28 d. 10 val. ryto. Ištikimiausi gerbėjai bilietus galės įsigyti anksčiau – nuo lapkričio 25 d. 10 val. ryto.
Šia galimybe pasinaudoti galės tik atlikėjo internetinėje svetainėje lennykravitz.com iš anksto užsiregistravę nariai. Organizatoriaus „Ventures Events“ išankstinė prekyba prasidės lapkričio 26 d. 10 val. Detalesnę informaciją koncerto organizatoriai paskelbs socialiniuose tinkluose.
„Dvylika studijinių albumų, devynios „Grammy“ nominacijos, keturi laimėjimai „Best Male Rock Vocal Performance“ nominacijoje ir šimtai milijonų perklausų muzikos klausymosi platformose – Lenny kelias į muzikos industrijos viršūnę tikrai nebuvo lengvas. Įrašų kompanijos atlikėjui užverdavo duris, nes jo muzika nesilaikė vieno stiliaus rėmuose. Įvairių muzikos žanrų derinimas tuo metu buvo laikomas sunkiai parduodamu ir komerciškai rizikingu. Savo debiutinį albumą Lenny Kravitz pristatė 1989 m., būdamas 25-erių.
Antrasis albumas – „Mama Said“ – laikomas vienu svarbiausių jo karjeros lūžio taškų, kai pasaulis pirmą kartą išgirdo jo kūrybą. Liepos 18 d. „Žalgirio“ arenoje skambės puikiai pažįstami hitai: „It Ain’t Over ’til It’s Over“, „Are You Gonna Go My Way“, „Fly Away“, „American Woman“ ir daugybė kitų visame pasaulyje žinomų kūrinių“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.
