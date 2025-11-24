 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Lenny Kravitzas atvyksta į Lietuvą: štai kur ir kada surengs koncertą

2025-11-24 10:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 10:52

Garsusis JAV dainininkas ir dainų kūrėjas Lenny Kravitzas 2026 m. liepos mėnesį surengs koncertą Lietuvoje

Lenny Kravitzas (nuotr. SCANPIX)
6

Garsusis JAV dainininkas ir dainų kūrėjas Lenny Kravitzas 2026 m. liepos mėnesį surengs koncertą Lietuvoje

REKLAMA
0

Kaip skelbė bilietai.lt, žinomas dainininkas Lietuvoje koncertuos liepos 18 d.

Lenny Kravitzas
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenny Kravitzas

Paskelbė apie pasirodymą

„Keturių „Grammy“ apdovanojimų statulėlių laimėtojas Lenny Kravitz liepos 18 d. surengs koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje“, – džiugia žinia feisbuke dalijasi bilietai.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vieša prekyba bilietais į Lenny Kravitz koncertą prasidės jau lapkričio 28 d. 10 val. ryto. Ištikimiausi gerbėjai bilietus galės įsigyti anksčiau – nuo lapkričio 25 d. 10 val. ryto.

REKLAMA
REKLAMA

Šia galimybe pasinaudoti galės tik atlikėjo internetinėje svetainėje lennykravitz.com iš anksto užsiregistravę nariai. Organizatoriaus „Ventures Events“ išankstinė prekyba prasidės lapkričio 26 d. 10 val. Detalesnę informaciją koncerto organizatoriai paskelbs socialiniuose tinkluose. 

REKLAMA

„Dvylika studijinių albumų, devynios „Grammy“ nominacijos, keturi laimėjimai „Best Male Rock Vocal Performance“ nominacijoje ir šimtai milijonų perklausų muzikos klausymosi platformose – Lenny kelias į muzikos industrijos viršūnę tikrai nebuvo lengvas.  Įrašų kompanijos atlikėjui užverdavo duris, nes jo muzika nesilaikė vieno stiliaus rėmuose. Įvairių muzikos žanrų derinimas tuo metu buvo laikomas sunkiai parduodamu ir komerciškai rizikingu.  Savo debiutinį albumą Lenny Kravitz pristatė 1989 m., būdamas 25-erių.

REKLAMA
REKLAMA

Antrasis albumas – „Mama Said“ – laikomas vienu svarbiausių jo karjeros lūžio taškų, kai pasaulis pirmą kartą išgirdo jo kūrybą.  Liepos 18 d. „Žalgirio“ arenoje skambės puikiai pažįstami hitai: „It Ain’t Over ’til It’s Over“, „Are You Gonna Go My Way“, „Fly Away“, „American Woman“ ir daugybė kitų visame pasaulyje žinomų kūrinių“, – rašoma bilietų platinimo puslapyje.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų