Paviešino, kas vyko Martyno Levickio koncerte: vaizdas – užburiantis

Į renginį susirinkusi publika aikčiojo vos įžengusi į salę: scenoje pūpsojo netikėta dekoracija – net 7 metrų skersmens burbulas reflektuojančiu paviršiumi, simbolizuojantis metus trunkančią kelionę aplink Saulę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Žmonės plojo atsistoję
M. Levickio ir kamerinio ansamblio „Mikroorkéstra“ koncerto bilietai buvo iššluoti, – publika akivaizdžiai pasiilgusi akordeonisto, kuris pastaraisiais metais Lietuvoje – retas svečias. Tačiau jo programoje, kurią atlieka svarbiausiose pasaulio salėse, pačiomis jautriausiomis natomis skleidžiasi ne tik klasikiniai kūriniai, bet ir lietuvių liaudies dainos. Jas Martynas yra įtraukęs ir į savo albumą „Autograph“, su kuriuo laimėjo prestižinį „Opus Klassik“ apdovanojimą geriausio instrumentalisto kategorijoje.
LVSO salėje taip pat skambėjo M. Levickio aranžuotos lietuvių liaudies dainos: „Leliumoj“, „Beauštanti aušrelė“, „Teka-a-teka“, „Rūta žalioj“, taip pat autorinis Martyno kūrinys „Lietus“ iš ciklo „Vilniaus sirenos“. Visa tai harmoningai persipynė su Antonio Vivaldžio „Metų laikais“. O tikra vakaro staigmena tapo Vivaldžio stiliumi bisui atliktas amerikiečių grupės „The Black Eyed Peas“ superhitas „Where is The Love?“.
„Bisas akivaizdžiai visus nustebino. Nešiojausi šią mintį gal metus, kol likus dviems dienoms iki koncerto vakare prisėdau kurti aranžuotę ir iki išnaktų ją pabaigiau. Manau, vėliau dar patobulinsiu, bet pati idėja tiek muzikine, tiek filosofine prasme labai tinka“, – sakė M. Levickis.
Remdamasis dainos eilutėmis „Kur gi yra meilė?“ jis to paties koncerto vakarą klausė publikos, ir čia pat nuoširdžiai palinkėjo visiems pirmiausia mylėti Lietuvą, ypač turint omeny šių dienų atmosferinį lauką.
LVSO salėje susirinkę žmonės artistui dovanojo aistringas ovacijas, o jis pats, po pasirodymo užkulisiuose nufilmavęs savo prakaitu permirkusius marškinius, atrodė labai laimingas. „Kiekvienas koncertas yra tarsi naujas, atskiras emocijų ir energijos pasaulis. Įdomu, kaip nuo man nesuvokiamų aplinkybių pakrypsta kiekvieno koncerto muzikinis vyksmas. Tą vakarą nuostabiai grojo orkestras, kaip niekad graži ir rafinuota buvo jų garso spalva ir charakteris.
Žinoma, netrūko ir šiam kolektyvui būdingų pasispardymų ir pasiragavimų – tai suteikia žavingos gyvasties ir nenuspėjamumo. Neretai tą diktuoju aš, bet būna, kad ir jie mane pagauna nustebusį, – šypsodamasis kalbėjo M. Levickis. – Labai gražiai suderėjo programa ir manau, kad publika liko patenkinta. To ir siekiu savo pasirodymais – ne tik įveikti sau išsikeltus iššūkius, bet ir prisibelsti į klausytojo sielą.“
Prisibelsti išties pavyko – klausytojai džiaugėsi išskirtiniu vakaru. Susirinkusių gretose buvo nemažai žinomų veidų, tarp jų – LRT laidos „Stilius“ kūrėja Violeta Baublienė. Po renginio ji pasidalijo įspūdžiais socialiniuose tinkluose.
„Kad jūs žinotumėte, kas nebuvote Martyno Levickio koncerte, kokios ištiko ovacijos ir kaip buvo šaukta „bravo“. Martynas vėl pavergė publiką interpretacijų ir kūrybiškumo energija, atlikimo juvelyrika ir drąsa. Kaip pasakytų mano pusseserė pianistė – nė vienos natos pro šalį, – rašė V. Baublienė, paminėdama, kad programa skambėjo prabangiai.
Martyno įvairiapusiškumas, meistrystė ir bendravimo lengvumas užburia ir traukia žmones. Bet tai kaip su visais didžiais, kalnus verčiančiais pasaulio žmonėmis – jie begaliniai paprasti.“
Martyno Levickio šventinių koncertų turas gruodžio 5 d. prasidės Palangos koncertų salėje, 7 d. – Šiaulių salėje „Saulė“, 16 d. – Kauno VDU Didžiojoje salėje, sausio 3 ir 4 d. – Panevėžio muzikiniame teatre, o sausio 9 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje.
