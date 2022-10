Karybos ekspertas abejoja Rusijos branduolinių ginklų veikimu: „techninė priežiūra žemiau apgailėtino lygio“

Daugiau apie tai – laidos „Karštai su tv3.lt“ reportaže.

Rusija grasina pražūtingiausiais ginklais pasaulyje – branduoliniais. Tokiu atveju specialistai piešia kone apokaliptinę pasaulio pabaigą.

„Branduolinis ginklas naudojamas tam, kad kita valstybė nebegalėtų kovoti. Greičiausiai galėtų smogti Briuseliui su NATO vadaviete, tai galėtų būti Didžioji Britanija, tai galėtų būti JAV“, – sakė karybos ekspertas Darius Antanaitis

„Paprastai susprogdinama ne viena strateginio ginklo galvutė, o visas tūkstantis ar daugiau. Ir tai jau sukelia globalinę problemą, užsiteršia visa žemė. Tai atitiktų mūsų civilizacijos, kaip mes suprantame, pabaigą“, – kalbėjo ir Eksperimentinės branduolio fizikos laboratorijos vedėjas Artūras Plukis.

REKLAMA

Anot ekspertų, labiau tikėtina, kad būtų panaudotas taktinis branduolinis ginklas. Jis mažesnės galios ir viso miesto nenušluoja. Bet vien temperatūra sprogimo metu gali būti tokia kaip saulės centre.

„Sprogus branduoliniam užtaisui, susidaro labai aukšta temperatūra, taip pat didelis garsas, sprogimo banga ir radiacija. Sprogimo banga skirta sunaikinti infrastruktūrą ir žmones, nes pasikeičia slėgiai ir pastatai sprogsta dėl to, kad susidaro vakuumas. Tokiu atveju galima teigti, kad žalojanti sprogimo banga gali nukeliauti iki 15 kilometrų, tačiau su kiekvienu metru, kiekvienu kilometru sprogimo banga vis silpsta“, – aiškino D. Antanaitis.

REKLAMA

REKLAMA

„Atvirame lauke esantys žmonės neturėtų vilčių išsigelbėti. Jei žmonės būtų slėptuvėse, tai jie gali apsisaugoti nuo smūginės bangos arba šviesos, ar šilumos spinduliuotės, taip pat jonizuojančios spinduliuotės“, – pridūrė A. Plukis.

Pavyzdžiui, nedidelei bombai pataikius į Prezidentūrą, nuo žemės būtų nušluotas Vilniaus senamiestis, o atokesni rajonai, pavyzdžiui, Šeškinė, atsipirktų išdužusiais stiklais. Tačiau kas išliktų gyvas, galėtų ilgainiui žūti nuo radiacijos.

„Tarša yra didelė pirmomis keliomis dienomis. 1–3 dienas geriau nebūti atvirame lauke. Tai nėra pavojinga žmogui dėl išorinės spinduliuotės, bet pavojinga yra tiesiog įkvėpti radioaktyvias medžiagas, valgyti užterštus produktus“, – kalbėjo A. Plukis.

Net jei radiacijos dozė atokiau buvusiems žmonėms tektų nedidelė, sveikatos problemos gali būti rimtos. Būtų pažeista dalis DNR, atsirastų mutacijų, padaugėtų vėžio susirgimų.

Vis dėlto atakuoti banduoliniu ginklu Putinui ir jo parankiniams būtų tolygu savižudybei. O jei ir išdrįstų paleisti branduolinį ginklą, ne faktas, kad jis suveiktų.

REKLAMA

REKLAMA

„Kaip mes žiūrime iš Ukrainos, tai rusų techninė priežiūra žemiau apgailėtino lygio. Todėl aš labai abejoju, kad branduoliniai užtaisai buvo prižiūrimi atsakingai“, – sakė D. Antanaitis.

Anot ekspertų, Lietuva turėtų labiau bijoti ne atominių bombų, o atominių elektrinių. Pavyzdžiui, kad tyčia ar netyčia kažkas nutiktų rusų užimtoje Zaporižios elektrinėje.

„Tai prilygtų Černobylio avarijos pasekmėms. Gali debesį atnešti, gali iškristi kažkiek radioaktyvių medžiagų, bet paprastai tai yra tokie kiekiai, kur apsisaugoti turėtų padėti standartinės jodo tabletės“, – kalbėjo A. Plukis.

Dar pavojingesnė už 50 kilometrų nuo Vilniaus esanti Astravo atominė elektrinė.

„Gali ten kažkas įvykti. Manau, kad mūsų tarnybos turi vertinti, stebėti, kas ten vyksta“, – sakė buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.

Astravo atominės elektrinės sprogimo pasekmes padidintų ar pamažintų vėjo kryptis ir stiprumas. Ne mažiau svarbus ir vanduo.

REKLAMA

REKLAMA

„Elektrinė yra netoli Neries. Tai jeigu būtų nutekėjimas, per Nerį, per Nemuną nueitų tam tikra tarša tolyn per visą Lietuvą. Negaliu pasakyt, kad būtų labai negyvenamai užteršta visa Lietuvos teritorija, bet artimiausi Astravo elektrinei rajonai gali turėti didelių problemų“, – aiškino A. Plukis.

Radioaktyvi tarša po branduolinio reaktoriaus avarijos yra 10 kartų didesnė palyginti su žala, kai sprogsta branduolinis ginklas. Tą parodė ir skaudi istorija.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Karštai su tv3.lt“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 20:00 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Karštai su tv3.lt“.