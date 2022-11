Chersono srities gyventojai pasitinka Ukrainos karius su bučiniais ir gėlėmis: „Visą mėnesį sėdėjome požemyje“

O pralaimintis Kremlius rodo raumenis skriausdamas siplnesnius – naktį rusai paleido raketas į Mykolajivą – ten paliko našlaičiu 16-metį berniuką.

Ukrainos karius gyventojai emocingai sveikina ne šiaip kokioje gyvenvietėje, o pačiame Chersono miesto centre Laisvės aikštėje. Ukrainiečiai netveria savo kailyje, nesulaiko ir ašarų.

Neįtikėtini vaizdai, kurių dar šiandien ryte patys ukrainiečiai nesitikėjo išvysti. Juk Chersoną rusai su išdavikų pagalba užėmė pirmomis karo dienomis ir žadėjo nė už ką neatiduoti. Bet buvo priversti gėdingai nešti iš jo kudašių...

O Ukrainos vėliava plevėsuoja jau ir ant Chersono policijos pastato. Dideliais tempais į ant dešiniojo Dnipro kranto esantį Chersoną ukrainiečiai ėmė žengti rusams pripažinus čia pralaimėjimą.

Ukrainos karius Chersono srities gyventojai pasitinka taip, kaip karo pradžioje iliuzijose paskendę rusų fašistai galėjo tik svajoti – su didžiulėmis emocijomis ir bučiniais.

Ir gėles Ukrainos kariams:

„Visą mėnesį sėdėjome požemyje. Nagi pasisukite, su gėlėmis, gražiai...“

Ukrainiečiai Borozenskos gyvenvietėje surengė tikrą savo valstybinės vėliavos pakėlimo šventę:

„Neverkite, viskas bus gerai. – Tai džiaugsmo ir laimės ašaros!“

Laimės ašarų virpinamais balsais gieda valstybės himną.

Vieni sveikina gėlėmis, kiti giriasi pavogę ginklų pas okupantus ir atiduosiantys saviems: „Aš ten dvi „bazukas“ pavogiau pas juos...“

Šviežiausiuose vaizduose iš Chersono ir išties simboliškas reginys – vietiniai pagaliau nuplėšia cinišką rusofašistų plakatą su užrašu „Rusija čia amžiams“.

O tuo metu sprunkantys Putino priespaudos mylėtojai verkia: „Suprantate, frazė „Mes čia amžiams...“

Rusų kariai sprukdami po tamsos priedanga naktį filmavo propagandinius reportažus nuo Antonivkos tilto Chersone: „Evakuacija vykdoma pontonais, jais gabenama sunkioji technika: tankai, šarvuočiai. O ratuota technika važiuoja Antonivkos tiltu.“

Žinoma, jie nepasakoja, kad nešdami kudašių susprogdino mieste katilines, telecentrą. Paliko vietinius be šilumos, elektros ir ryšio. Ir viską užminavo. O įsidienojus paaiškėjo, kad sprukdami jie susprogdino ir Antonivkos tiltą. Ukrainiečiai skelbia, kad stengėsi sunaikinti kuo daugiau sprunkančių okupantų.

„Vakar mūsų kariai smarkiai spaudė, išvijo ir sunaikino didelę dalį rusų, kurie bandė kirsti upę. Jie bėgo kaip žiurkės į kairį Dnipro krantą. Jie spruko pontonais po Antonivkos tiltu, bandė išsivežti techniką, bet daug jos paliko ir daug nuskendo“, – kalba Chersono srities atstovas Serhiy Khlan.

Iš esmės nesugebantys apsiginti rusai Chersone traukiasi į kairįjį Dnipro upės krantą. Už natūralaus, kone kilometro pločio vandens barjero. Tikisi, kad per sugriautus tiltus ukrainiečiai jų greit nepasivys.

„Turime gerų naujienų iš Pietų. Ukrainos vėliavų, kurios grįžo į savo teisėtas vietas gynybinės operacijos metu – jau dešimtys“, – sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Bet gynybos ministras perspėja, kad atsipalaiduoti dar per anksti. Be to, dalis rusų liko dešiniajame krante ir apsimetę vietiniais dar gali surengti provokacijų.

„Mes vis dar matome juos mieste ir aplink, ir vakariniame Dnipro krante. Žinome, kad jie turi maždaug 40 tūkst. karių Chersono srityje. Tai tikrai daug, labai didelis kiekis žmonių“, – tikina Ukrainos gynybos ministras Oleksij Reznikov.

Esama pranešimų, kad kitoje upės pusėje okupantai skuba ręsti fortifikacijas. Pavyzdžiui, kaip teigiama kairiajame Dnipro krante, krūvos vadinamųjų drakono dantų, skirtų stabdyti šarvuotą techniką.

Kremliui sunkiai sekasi paaiškinti, kodėl pasitraukia iš teritorijos, kurią dar neseniai neteisėtai pripažino Rusijos dalimi. Putino atstovas teisinasi, kad tai kariuomenės sprendimas.

„Tai Rusijos federacijos objektas. Nustatytas ir įtvirtintas įstatymiškai. Čia nėra ir negali būti jokių pokyčių“, – sako Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Sako, kad Chersonas – Rusijos dalis, bet net ne Chersono srityje, o okupuoto Krymo Simferopolyje atsisveikina su Chersono kolaborantu Kirilu Stremousovu. Jo mirties aplinkybės vis dar miglotos. Bet Putinas jau skyrė Stremousovui pomirtinį apdovanojimą. O matote, kaip su juo atsisveikina ir kiti Kremliaus kolaborantai.

Šią naktį iš Chersono sprunkantys rusai ėmėsi teroro kaimyninėje Mykolajivo srityje. Subombardavo daugiabutį. Šokiruotas 16-metis Romanas dar turbūt iki galo nesuvokia, kad liko našlaitis:

„Mama su tėčiu po griuvėsiais...“

Tikėjimo nepraranda ir jo močiutė Natalija:

„Šiandien jos gimtadienis. Jis negali būti paskutinis. Tikiu, kad ji ten kažkur po nuolaužomis dar gyva.“

Bet abu Romano tėvai negyvi. Per Mykolajivo apšaudymą rusai pražudė mažiausiai 6 žmones. Nuo žudikų besiginančiai Ukrainai Vašingtonas jau siunčia naują 400 mln. dolerių karinės paramos paketą su papildomomis oro gynybos sistemomis.

O mūsų prezidentas Gitanas Nausėda, Lenkijoje sveikindamas kaimynus su Nepriklausomybės diena priminė, kad Ukraina kovoja ir už mūsų laisvę.

„Gerai išmokome istorinę pamoką. Kad agresoriui negalima nuolaidžiauti. Jį būtina ryžtingai stabdyti. Todėl netoleruojame bandymų jėga perbraižyti suverenių valstybių sienas“, – kalba G. Nausėda.

Kitą trečiadienį įvyks ir dar vienas NATO vadovų susitikimas Rammsteino formatu, kuriame taip pat bus sprendžiama dėl tolesnės paramos Ukrainai.