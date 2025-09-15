Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

EIM: Lietuva skirs papildomus 5,5 mln. eurų dalyvavimui Europos kosmoso programose

2025-09-15 10:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 10:16

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) praneša, kad dalyvavimui Europos kosmoso agentūros (EKA) programose papildomai bus skiriama 5,5 mln. eurų. 

Tarptautinė kosminė stotis Saulės fone. EPA-ELTA nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) praneša, kad dalyvavimui Europos kosmoso agentūros (EKA) programose papildomai bus skiriama 5,5 mln. eurų. 

REKLAMA
0

Numatoma, kad 2026–2028 m. laikotarpiu bendra Lietuvos investicijų suma EKA programoms sieks 14,5 mln. eurų – 62 proc. daugiau nei buvo skirta 2022–2025 m.

Ministerijos teigimu, papildomos lėšos padės stiprinti šalies kosmoso sektoriaus integraciją į tarptautines rinkas, skatins aukštųjų technologijų ir mokslo plėtrą bei inovacijų diegimą kosmoso technologijų srityje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Matome, kad bendradarbiavimas su EKA kuria realią pridėtinę vertę tiek verslui, tiek mokslui, tiek ir visai šalies ekonomikai, todėl tikimės, kad skirto papildomo 5,5 mln. eurų finansavimo naudą pajusime artimiausiais metais“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Stasiukaitis.

Anot ministerijos, papildomas finansavimas kosmoso programoms skiriamas ruošiantis EKA ministrų tarybai, kuri vyks lapkričio 26–27 d. Brėmene, Vokietijoje. Šiame susitikime bus tvirtinamos naujos programos bei paskirstytas biudžetas ateinančiam trijų metų laikotarpiui. Lietuva asocijuota EKA nare tapo 2021 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų