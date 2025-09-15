EIM: Lietuva skirs papildomus 5,5 mln. eurų dalyvavimui Europos kosmoso programose

Numatoma, kad 2026–2028 m. laikotarpiu bendra Lietuvos investicijų suma EKA programoms sieks 14,5 mln. eurų – 62 proc. daugiau nei buvo skirta 2022–2025 m.
Ministerijos teigimu, papildomos lėšos padės stiprinti šalies kosmoso sektoriaus integraciją į tarptautines rinkas, skatins aukštųjų technologijų ir mokslo plėtrą bei inovacijų diegimą kosmoso technologijų srityje.
„Matome, kad bendradarbiavimas su EKA kuria realią pridėtinę vertę tiek verslui, tiek mokslui, tiek ir visai šalies ekonomikai, todėl tikimės, kad skirto papildomo 5,5 mln. eurų finansavimo naudą pajusime artimiausiais metais“, – pranešime cituojamas laikinasis ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Stasiukaitis.
Anot ministerijos, papildomas finansavimas kosmoso programoms skiriamas ruošiantis EKA ministrų tarybai, kuri vyks lapkričio 26–27 d. Brėmene, Vokietijoje. Šiame susitikime bus tvirtinamos naujos programos bei paskirstytas biudžetas ateinančiam trijų metų laikotarpiui. Lietuva asocijuota EKA nare tapo 2021 m.
