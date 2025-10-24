Dideli pokyčiai perkantiems būstą: įsigalios nauja tvarka dėl pradinio įnašo

Kaip skelbė Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus, po Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimo pradinis įnašas siektų 10 proc. būsto vertės, o ne 15 proc.
„Daugiau galimybių pirmojo būsto pirkėjams, jiems mažinamas pradinio įnašo reikalavimas (...) nuo 15 iki 10 proc.“, – žurnalistams penktadienį sakė LB vadovas Gediminas Šimkus.
<...> Dažniausiai tai jaunas žmogus, jauna šeima“, – pridūrė jis.
Pasak jo, tokius nuostatų pakeitimus trečiadienį priėmė LB valdyba. Juos centrinis bankas pirmąkart pristatė šių metų liepą.
LB vadovo teigimu, pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori išsaugoti savo namus, „todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą“.
„Nes tai žmogaus vienintelis būstas, gyvenamoji vieta ir niekas nenori prarasti namų“, – pabrėžė G. Šimkus.
Centrinio banko vertinimu, pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15 proc. įnašą sunku „net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams“.
G. Šimkaus sako, kad nuspręsta palikti 30 proc. pradinio įnašo reikalavimą imant paskolą antram ar paskesniam būstui, tačiau paliekant išimtį – bus leidžiama skolintis ir turint 15 proc. įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos.
Taisyklių pakeitimai taip pat numato, jog paskolos įmoka negalės būti didesnė nei 50 proc. žmogaus pajamų, kai palūkanų norma yra ne mažesnė nei 6 procentai.
G. Šimkaus vertinimu, taip siekiama stiprinti paskolų gavėjų atsparumą, sušvelninti palūkanų normų svyravimo įtaką.
Pasak banko vadovo, LB daro prielaidą, kad dėl šių pakeitimų nekilnojamojo turto (NT) kainos per kelerius metus galėtų augti apie 3 proc. daugiau nei įprastai.
Kainų kokteilis taptų nepakeliamas pirmo būsto pirkėjams?
Kiek anksčiau naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienosp pjūvis“ SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas į žadamus pokyčius LB atstovus ragina žvelgti atsargiau.
Pasak jo, pradinio įnašo kartelės sumažinimas didintų pačių žmonių įsiskolinimą.
„Galbūt būtų galima sakyti, kad bankams dėl to yra gerai. Bet, kita vertus, kokią tai problemą sprendžia? Ar tikrai mes turime pratinti jaunimą mažiau taupyti? Ar jaunimo galimybės įpirkti būstą iš tiesų yra mažesnės nei, tarkime, prieš 10 ar 20 metų?
Duomenų nėra daug, bet, ką matome, kad jaunimo, kuris turi būstą, Lietuvoje yra istoriškai daug. Palyginti su kitomis šalimis, irgi turi daug. Įperkamumo rodikliai irgi nėra blogi, įpirkti būstą galima“, – svarstė T. Povilauskas.
Jo vertinimu, jei pokyčiai dėl paskolų išdavimo tvarkos įsigaliotų jau kitąmet, nauja tvarka rinkoje įneštų daugiau sumaišties nei naudos.
„Yra valstybių, kuriose iš tiesų reikalaujama mažesnio pradinio įnašo, čia dviračio neišrandame. Bet kyla klausimas – ar tikrai to reikia ir ar tikrai to reikia kitąmet?
Nes tas susitapatinimas su pensijų fondų pinigais yra tarsi kokteilis būsto rinkos aktyvumui – tai gali skatinti jaunus žmones padaryti sprendimą nutraukti pensijų kaupimo sutartis, o pinigus panaudoti būsto įsigijimui, jei reikės ne 15 proc., o 10 proc.“, – kalbėjo pašnekovas.
T. Povilausko vertinimu, nauji pokyčiai persikeltų į labai trumpą laiko tarpą. Taip pat jis ragina neužmiršti, kad yra nemaža dalis gyventojų ir tų, kurie šiuo metu taupo ir planuoja įsigyti būstą.
„Trumpuoju laikotarpiu suteiktumėme paklausos šoką NT rinkai. Ypač tokiu metu, kai dabar aktyvumas yra didėjantis.
Tai tikrai Lietuvos bankui siūlyčiau pagalvoti, ar reikia, kad pokyčiai sukristų į vienerius metus“, – svarstė ekonomistas.
T. Povilauskas sako, kad jei gyventojai nuspręs pasitraukti iš pensijų kaupimo, didžioji dalis jų gaus iki 10 tūkst. eurų.
Tad, pašnekovo manymu, nors ši suma yra diskutuotina ir galbūt netgi nepadarytų itin reikšmingos įtakos būsto rinkai sostinėje, tačiau poveikis mažesniuose miestuose galėtų tapti pastebimas.
„Mano nuomone, paklausa kitais metais bus didelė. Manau, kad ir paklausą, ir kainas kitąmet, tikėtina, turėtų labai paveikti. Arba bent atsirastų toks lūkestis. Dažniausiai rinkose elgiamasi taip, kad ta grietinėlė nuimama ne tada, kai yra priimtas sprendimas, bet prieš sprendimo įsigaliojimą.
Tai jeigu yra žinoma, kad bus daug perkančių kitais metais, tai turime tai, kad šitais metais [NT rinkoje] aktyvu yra irgi todėl, nes galvojama, kodėl laukti kitų metų, geriau nusipirksiu dabar, rezervuosiu būstą, o jeigu ką, kitais metais tą rezervaciją praleisiu, yra tų sprendimų.
Nes vien visuomenėje toks mąstymas apie pensijų fondų bei Atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus skubina kažką daryti“, – mano ekonomistas.
Pripažįsta, kad būsto kainos didėtų
LB atstovė Nijolė Valinskytė naujienų portalui tv3.lt anksčiau komentavo, kad vertinimas, kaip nauji pokyčiai paveiktų būsto rinką, buvo atliktas dar prieš įsigaliojant II pensijų pakopos pakeitimams.
Vis tik ji pripažįsta, kad nauji pakeitimai didintų ne tik gyventojų įsiskolinimą, bet ir būsto kainas.
„Dėl to, kad dalis žmonių galėtų anksčiau įsigyti būstą ir sutrumpėtų jų pradinio įnašo taupymo laikas, tai galėtų trumpuoju laikotarpiu šiek tiek paskatinti kredito ėmimą ir būsto kainas.
Mūsų vertinimu, tai būsto kredito portfelio augimą tai padidintų apie 2,5 proc., o būsto kainas didinti 1 procentiniu punktu nuo to, koks būtų tuo metu. <...> Bet ilguoju laikotarpiu turėtų susibalansuoti“, – svarstė ji.
Nors LB atstovai anksčiau minėjo, kad nauji pakeitimai galėtų įsigalioti jau kitais metais, N. Valinskytė tikina, kad šiuo metu vis dar yra atliekamas vertinimas.
„Kalbant apie pensijų fondų poveikį – šiuo metu mes atliekame vertinimą. Įvertinamos iš rinkos dalyvių gautos pastabos konsultacijų metu. Sprendimo dar nėra.
Galutinis sprendimas galėtų būti priimamas artimiausiais mėnesiais“, – kalbėjo LB atstovė.
Abejoja, ar tokia priemonė reikalinga
Lietuvos banko asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė sako suprantanti centrinio banko siekį pagerinti pirmo būsto prieinamumą, tačiau, jos teigimu, galimybės sukaupti pradinį įnašą paskolai per paskutinius metus nemažėjo.
„Suprantame, kad argumentacija yra ta, jog sukaupti pradinį įnašą pirmam būstui gyventojams yra sudėtinga, tačiau mes iš statistikos matome, kad pradinį įnašą sukaupti užtrunka tiek pat laiko ir resursų, kaip 2019 metais, nors pastaruosius keletą metų buvo gana didelė infliacija“, – sakė E. Čipkutė.
„Tuo pačiu metu sparčiai augo darbo užmokestis, o nedarbo lygis taip pat buvo ganėtinai mažas, todėl nepastebime, jog pradinio įnašo kaupimas yra tapęs sunkesnis“, – argumentavo ji.
Anot bankų atstovės, norint didinti jaunų šeimų galimybes įsigyti pimą būstą, pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kaip šalyje veikia socialinė politika.
„Kalbant apie pradinio įnašo mažinimo iniciatyvas, noriu pastebėti, kad turime valstybės paramos priemones jaunoms šeimoms, kurios numato subsidijas perkant pirmą būstą ir tai yra socialinės politikos dalis.
Turbūt, todėl vertėtų su Vyriausybe kartu pažiūrėti, ar tų priemonių, kurias turime šiandien, apimtys yra pakankamos. Jei ne, reikia žiūrėti, kaip galima tikslingai padėti toms šeimoms, kurioms reikia“, – aiškino E. Čipkutė.
„Tikrai kyla papildomų klausimų, ar ši priemonė yra būtina. Nesakome, kad jos nereikia, bet svarstytinų dalykų, mūsų vertinimu, yra“, – reziumavo ji.
Šalies nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinkos aktyvumas šių metų rudens pradžioje nors ir nežymiai atsiliko nuo vasaros pabaigoje padiktuoto tempo, tačiau išliko pakankamai aukštas, skelbia įregistruotus NT sandorius stebintis Registrų centras.
„Rugsėjis NT sandorių rinkoje buvo pakankamai „derlingas“ – viršyta simbolinė 10 tūkst. įregistruotų sandorių riba. Nors šiek tiek atsilikta nuo liepą ir rugpjūtį fiksuotų rezultatų, tačiau aktyvumas vis dar išlieka pakankamai aukštas. Apskritai NT rinka praėjusius tris šių metų ketvirčius yra penktadaliu aktyvesnė nei praėjusiais metais“, – teigia Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Per tris šių metų ketvirčius visoje Lietuvoje iš viso įregistruota 97,6 tūkst. pirkimo-pardavimo sandoriais perleistų NT objektų – 19,1 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-rugsėjį, kai buvo įregistruota 81,9 tūkst. NT objektų pardavimų. Vien tik per šių metų rugsėjį įregistruota beveik 11 tūkst. NT sandorių – 6,6 proc. daugiau nei pernai rugsėjį (10,3 tūkst.), bet 5 proc. mažiau nei šių metų rugpjūtį (11,6 tūkst.).
Šiemet visoje šalyje įregistruota 27,4 tūkst. butų pardavimų – 26,5 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-rugsėjį, kai buvo įregistruota 21,6 tūkst. butų sandorių. Vien tik per rugsėjį įregistruota 3,1 tūkst. butų sandorių, arba 16,8 proc. daugiau nei 2024 metų rugsėjį, tačiau 2 proc. mažiau nei šių metų rugpjūtį.
Vilniuje šiemet įregistruota 9,6 tūkst. butų pardavimų, arba 35,5 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-rugsėjį, Kaune – 3,7 tūkst. (16,4 proc. daugiau), Klaipėdoje – 2,3 tūkst. (18,8 proc. daugiau).
Per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje įregistruota ir 9,5 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 19,3 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-rugsėjį, kai buvo įregistruota beveik 8 tūkst. namų pardavimų. Vien tik rugsėjo mėnesį įregistruota 1,1 tūkst. gyvenamųjų namų sandorių, arba 14,2 proc. daugiau nei pernai rugsėjį, tačiau 9,1 proc. mažiau nei šių metų rugpjūtį.
Šiais metais visoje šalyje taip pat įregistruota 45,3 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 15,1 proc. daugiau nei 2024 metų sausį-rugsėjį, kai buvo įregistruota 39,4 tūkst. žemės sklypų sandorių. Vien tik rugsėjo mėnesį įregistruota 5 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 1,8 proc. mažiau nei pernai rugsėjį ir 7,3 proc. mažiau nei šių metų rugpjūtį.