NT mokestis smogs skirtingai: vieniems – 0,1 proc., kitiems – penkis kartus daugiau

Savivaldybių tarybos iki gruodžio 1 dienos turi nustatyti tarifą 0,1–1 proc. ribose, jis bus skaičiuojamas nuo būsto vertės, viršijančios 450 tūkst. eurų vienam žmogui arba 900 tūkst. eurų bendrasavininkams.
BNS paklausė daugiau nei 10 didžiųjų miestų, rajonų ir kurortų savivaldybių, tačiau iš jų tik 5 jau iš esmės jau žino, koks bus pasiūlymas tarybai. Kitos būsimo sprendimo dar nepateikia.
Utenos, Klaipėdos, Šiaulių, Palangos savivaldybės nuo 2026 metų planuoja taikyti mažiausią mokesčio tarifą – 0,1 proc., tuo metu Neringos – 0,5 procento.
Vilnius dar svarsto
Vilniaus miesto savivaldybė atsakymo dėl siūlomo tarifo dar neturi – svarstomos įvairios alternatyvos.
„Parengtos visos alternatyvos: mažinimo, lygio išlaikymo, didinimo. Matome, ką kiekviena alternatyva reikštų miesto biudžetui. Koks bus galutinis variantas, pasakyti dabar sudėtinga. Galutinį sprendimą priima miesto taryba, klausimą planuojame teikti spalio arba lapkričio tarybos posėdyje“, – komentare BNS teigė savivaldybės atstovas Irmantas Kuzas.
Kauno, Klaipėdos rajono, Marijampolės, Druskininkų, Birštono ir Mažeikių savivaldybės taip pat teigė, kad dar vyksta diskusijos arba jos laukia duomenų iš Registrų centro apie 2026 metų prognozuojamas NT vertes ir tik tada rengs sprendimo projektą.
Klaipėdos rajonas sprendimo projektą planuoja teikti lapkričio 27 dienos tarybos posėdyje. Dabar jo teritorijoje galioja 0,5 proc. NT mokestis būstui.
Druskininkų, Birštono ir Šiaulių savivaldybėse būstui šiemet galioja 0,7 proc. tarifas.
Pagal įstatymą, jeigu savivaldybės pačios nenustatys tarifo iki gruodžio pradžios, 2026 metais jose galios 0,1 proc. tarifas.
Utenoje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Palangoje – 0,1 proc. tarifas
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus sako, jog miestas suinteresuotas, kad didėsianti mokestinė turto vertė netaptų našta nei gyventojams, nei komercinio NT savininkams, tačiau tuo pat metu būtų užtikrintos įplaukos į miesto biudžetą.
„Didinti tarifų neplanuojame nei gyvenamajam, nei komerciniam NT, tačiau šalyje įsigaliojus naujoms mokestinėms vertėms dalis NT savininkų tam tikrą augimą vis tiek pajus. Tačiau tai šalies parlamento sprendimas, nepriklausantis nuo savivaldos, bet mes savo mieste – Klaipėdoje – padarysime viską, kad finansinė našta būtų kuo mažesnė“, – komentare BNS teigė A. Vaitkus.
Utena ketina taikyti mažiausią tarifą – 0,1 proc., tačiau dar vyks diskusijos taryboje.
„Planuojame, jog bus teikiamas siūlymas taikyti mažiausią galimą tarifą – 0,1 proc., tačiau dar laukiame galutinės informacijos iš Registrų centro dėl objektų verčių mūsų rajono savivaldybėje bei diskusijos su tarybos nariais“, – BNS komentavo Utenos rajono savivaldybės atstovas Paulius Čyvas.
Šiauliai ir Palanga taip pat ketina taikyti 0,1 proc. mokesčio tarifą, nors Palangos savivaldybė sako, jog tai tik preliminarus siūlymas.
„Šiaulių miesto savivaldybė nepriims jokių sprendimų, kas liečia naująjį NT mokesčio įstatymą, ir vadovausis įstatyme numatyta nuostata“, – BNS komentavo savivaldybės atstovė Aistė Petkuvienė.
„Tai yra preliminarus siūlymas, koks bus galutinis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas, turėtų paaiškėti lapkričio pabaigoje“, – teigė Palangos miesto savivaldybės atstovė Aušra Kedienė.
Kaip teigė Neringos savivaldybės atstovė Sandra Vaišvilaitė, tarybai bus siūloma išlaikyti esamą pirmojo būsto NT mokesčio tarifą – 0,5 proc.
„Pagal turimą informaciją mokestį gali tekti mokėti iki dešimčiai Neringos savivaldybės gyventojų, kurių turto vertė šiek tiek viršys neapmokestinamą dydį“, – BNS pranešė ji.
Nuo kitų metų įsigaliojanti nauja NT mokesčio tvarka numato skirtingą pagrindinio ir antro ar paskesnio būsto, kurio vertė viršija 50 tūkst. eurų, apmokestinimą.
Antras ir paskesnis turtas, kuriame savininkams nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, bus apmokestinamas 0,2–1 proc. tarifais: 50–200 tūkst. eurų vertės turtui bus taikomas 0,2 proc., 200–400 tūkst. eurų vertės – 0,4 proc., 400–600 tūkst. eurų vertės – 0,6 proc., 0,6–1 mln. eurų vertės – 0,8 proc., o virš 1 mln. eurų – 1 proc. tarifas.
Komercinio NT mokestis turėtų didėti
Komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus taip pat nustatys savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai. Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, šio mokesčio našta verslui neabejotinai didės.
Vilniaus meras V. Benkunskas sako, jog po 5 metų perskaičiavus NT vertes jos padidėjo 70 proc. ir jei miestas taikytų tą patį 1 proc. tarifą, mokesčių našta būtų didesnė.
„Nėra tokio įsipareigojimo iš miesto, kad būtinai turime laikyti užšaldytą mokesčių naštą. Tokio pažado, kad su tarifų sumažinimu grąžinsime mokesčių naštą į tai, kas buvo prieš 5 metus, tikrai nepavyks. Tai aiškiai siunčiame. Bet kad kažkiek mokesčių našta galėtų būti mažesnė, apie tai diskutuojame“, – portalui „Verslo žinios“ sakė sostinės meras.
Anot jo, šiuo metu miesto administracija dar skaičiuoja skirtingus variantus, o galutinį sprendimą priims taryba.
Anot A. Vaitkaus, Klaipėdos savivaldybė neplanuoja keisti komercinio NT mokesčio tarifo – jis turėtų likti 0,8 proc., tuo metu galiojantį 3 proc. tarifą apleistam turtui siūlys didinti iki maksimalios 5 proc. ribos.
Palangos taryba šio mokesčio tarifą 2026 metams jau patvirtino birželio pabaigoje ir jo keisti neplanuoja – jis bus 0,6–2,7 proc., priklausomai nuo turto paskirties, o apleistam turtui – 3 proc.
Utenos savivaldybės atstovo P. Čyvo teigimu, dabar galiojančių tarifų komerciniam NT neplanuojama keisti – jie svyruoja nuo 0,9 iki 1,5 proc., apleistam turtui – 3 proc.
Klaipėdos rajoje šiemet galioja 1,1 proc. tarifas įmonių inžineriniams statiniams, 0,6 proc. – jų kitam turtui, o neprižiūrimam, apleistam NT – 3 proc. tarifai, BNS pranešė savivaldybė.
Birštono savivaldybės atstovė Jovita Tirvienė BNS teigė, kad dabar galiojantį 3 proc. tarifą apleistiems pastatams miestas galbūt padidins siekiant paskatinti jų savininkus prižiūrėti turtą.
Klaipėdos savivaldybė iš NT mokesčio 2026 metais tikisi surinkti 12,3 mln. eurų – 7 proc. daugiau nei šiemet (11,46 mln. eurų), Palanga – 3 mln. eurų, o Šiauliai – apie 4 mln. eurų, kaip ir kasmet, BNS pranešė savivaldybės.
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.