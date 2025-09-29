Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: perskaičiavus vidutines NT vertes, sostinės verslo centrai pabrango 70–90 proc.

2025-09-29 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 10:04

Registrų centrui perskaičiavus vidutines nekilnojamojo turto (NT) rinkos vertes, pagal kurias nuo 2026-ųjų bus skaičiuojamas NT mokestis, didžiųjų Vilniaus verslo ar prekybos centrų vertės per penkerius metus vidutiniškai išaugo 71–94 proc., skelbia „Verslo žinios“

Vilnius. ELTA / Jonas Balčiūnas

Registrų centrui perskaičiavus vidutines nekilnojamojo turto (NT) rinkos vertes, pagal kurias nuo 2026-ųjų bus skaičiuojamas NT mokestis, didžiųjų Vilniaus verslo ar prekybos centrų vertės per penkerius metus vidutiniškai išaugo 71–94 proc., skelbia „Verslo žinios"

Portale rašoma, jog atskirais atvejais augimas viršija ir 100 proc. Atitinkamai tiek pat padidėtų ir mokesčio suma, nebent iki gruodžio savivaldybė nuspręstų nekoreguoti mokesčio tarifo.

Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus portalui „Verslo žinios“ teigė, jog šiuo metu didžiuosiuose Registrų centro padaliniuose vyksta viešas masinio vertinimo svarstymas, taigi visuomenė ir savivaldybės gali teikti savo pastabas dėl apskaičiuotų NT verčių.

Kaip skelbiama portale, šiuo metu Vilniuje tokiems objektams kaip biurų pastatai ar prekybos centrai taikomas 1 proc. NT mokesčio tarifas.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) portalui nurodė, jog iki gruodžio savivaldybių tarybos gali pakeisti nustatytus mokesčio tarifus. 

Paprastai tai daroma iki birželio, tačiau tais metais, kai mokestis skaičiuojamas taikant naujai atliktus vertinimus, terminas tarifams nustatyti pratęsiamas.

