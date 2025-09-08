Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Xi Jinpingas ragina BRICS šalis „priešintis visoms protekcionizmo formoms“

2025-09-08 18:13 / šaltinis: BNS
2025-09-08 18:13

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pirmadienį vykusiame virtualiame viršūnių susitikime paragino 11 kylančių galybių bloką BRICS „priešintis visų formų protekcionizmui“.

Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

0

„Privalome palaikyti daugiašalę prekybos sistemą, kurios centre yra Pasaulio prekybos organizacija (PPO), ir priešintis visų formų protekcionizmui“, – sakė jis savo kalboje grupei, kuriai priklauso Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika, Saudo Arabija ir Indonezija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepriklausomai nuo to, kaip keisis tarptautinė situacija, turime ir toliau tvirtai remti atviros pasaulinės ekonomikos kūrimą, dalytis galimybėmis ir siekti abipusiai naudingų rezultatų per atvirumą“, – pridūrė Xi Jinpingas.

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva sušaukė virtualų susitikimą, kad aptartų „daugiašališkumo gynimą“.

