Vladimiras Putinas šalia Donaldo Trumpo prakalbo angliškai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas penktadienį spaudos konferencijos su Donaldu Trumpu metu netikėtai prakalbo angliškai.
Penktadienį abu lyderiai susitiko Aliaskoje. Susitikimas truko beveik tris valandas, po jo buvo surengta trumpa spaudos konferencija.
Jos metu D. Trumpas dėkojo V. Putinui už susitikimą.
„Netrukus su jumis pasikalbėsime ir, tikriausiai, netrukus vėl susitiksime“, – sakė jis V. Putinui.
„Kitą kartą Maskvoje“, – netikėtai angliškai atsakė V. Putinas.
„Įdomu“, – atsakė D. Trumpas.
„Man dėl to teks šiek tiek pasistengti, bet manau, kad tai įmanoma“, – pridūrė jis.
Trumpas įvertino susitikimą su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį po susitikimo Aliaskoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė, kad susitikimas buvo labai produktyvus, buvo sutarta dėl daugelio dalykų, tarp jų ir dviejų „didelių“, o dėl kai kurių kitų esą pasiekta pažangos.
„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.
„Tad, labai trumpai, paskambinsiu keletui žmonių ir papasakosiu, kas įvyko. Tačiau mūsų susitikimas buvo nepaprastai produktyvus. Dėl daugelio punktų buvo sutarta. Liko vos keletas. Kai kurie – ne itin svarbūs, o vienas – turbūt visų svarbiausias.
Turėjome labai geras galimybes dėl jo sutarti, bet nepavyko. Noriu padėkoti prezidentui Putinui ir visai jo komandai, kurių daugelį pažįstu (...). Jūs beveik tokie pat garsūs, kaip jūsų bosas“, – penktadienį kalbėjo JAV prezidentas.
Putinas: derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“
Vladimiras Putinas pradėjo spaudos konferenciją ir sako, kad derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“, rašo „Sky news“.
„Mes vedėme labai išsamias derybas, kurios buvo gana naudingos“, – sakė jis.
V. Putinas taip pat padėkojo Donaldui Trumpui už pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą Aliaskoje.
Rusijos lyderis taip pat kalbėjo apie bendrą Rusijos ir Amerikos istoriją Aliaskoje ir sako, kad tai buvo „logiška“ vieta jų deryboms.
Po Putino ir Trumpo derybų – puikios nuotaikos Rusijos ministras
Trumpame vaizdo įraše, paskelbtame platformoje „Telegram“, Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Tass“ paklaustas, kokia jo nuotaika po V. Trumpo ir V. Putino susitikimo, neslėpė šypsenos, praneša britų transliuotojas BBC.
„(Nuotaika – ELTA) puiki“, – šypsodamasis žurnalistams atsakė A. Belousovas.
Vyks bendra spaudos konferencija
Pasibaigus Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimui, prezidentai netrukus kartu dalyvaus spaudos konferencijoje.
Trumpo ir Putino susitikimas baigėsi
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino uždaras susitikimas Aliaskoje, kuris truko daugiau nei dvi su puse valandos, ką tik baigėsi, pranešė Kremlius.
Abu jie penktadienį susitiko Aliaskoje.
Po susitikimo su Trumpu – girdėta Putino gaidelė: kalba apie tariamas grėsmes Rusijai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas po susitikimo su Donaldu Trumpu toliau kartoja jau girdėtą gaidelę apie tariamas grėsmes Rusijai.
Kaip skelbia „Reuters“, V. Putinas spaudos konferencijoje po susitikimo pareiškė, kad Rusija yra „nuoširdžiai suinteresuota“ užbaigti karo veiksmus Ukrainoje.
„Padėtis Ukrainoje susijusi su esminėmis grėsmėmis mūsų saugumui. Be to, mes visada laikėme ukrainiečius broliška tauta, ir aš tai sakiau ne kartą“, – sakė jis.
„Kaip keistai tai gali skambėti šiomis aplinkybėmis. Mes turime tas pačias šaknis, ir viskas, kas vyksta, mums yra tragedija. Ir baisi žaizda. Todėl šalis nuoširdžiai suinteresuota užbaigti tai“, – pridūrė jis.