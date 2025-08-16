Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpo ir Putino susitikimas. Po susitikimo su Trumpu – sena Putino gaidelė: kalba apie tariamas grėsmes Rusijai

2025-08-16 02:09
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-08-16 02:09

Penktadienį vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas. Po susitikimo buvo surengta trumpa spaudos konferencija. V. Putinas toliau kartoja jau girdėtą gaidelę apie tariamas grėsmes Rusijai.

Penktadienį vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas. Po susitikimo buvo surengta trumpa spaudos konferencija. V. Putinas toliau kartoja jau girdėtą gaidelę apie tariamas grėsmes Rusijai.

21

Putino ir Trumpo susitikimas
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Trumpo ir Putino susitikimas
Svarbiausios naujienos
02:07

Po susitikimo su Trumpu – girdėta Putino gaidelė: kalba apie tariamas grėsmes Rusijai

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas po susitikimo su Donaldu Trumpu toliau kartoja jau girdėtą gaidelę apie tariamas grėsmes Rusijai.

Kaip skelbia „Reuters“, V. Putinas spaudos konferencijoje po susitikimo pareiškė, kad Rusija yra  „nuoširdžiai suinteresuota“ užbaigti karo veiksmus Ukrainoje.

„Padėtis Ukrainoje susijusi su esminėmis grėsmėmis mūsų saugumui. Be to, mes visada laikėme ukrainiečius broliška tauta, ir aš tai sakiau ne kartą“, – sakė jis.

„Kaip keistai tai gali skambėti šiomis aplinkybėmis. Mes turime tas pačias šaknis, ir viskas, kas vyksta, mums yra tragedija. Ir baisi žaizda. Todėl šalis nuoširdžiai suinteresuota užbaigti tai“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

02:33

Vladimiras Putinas šalia Donaldo Trumpo prakalbo angliškai

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas penktadienį spaudos konferencijos su Donaldu Trumpu metu netikėtai prakalbo angliškai.

Penktadienį abu lyderiai susitiko Aliaskoje. Susitikimas truko beveik tris valandas, po jo buvo surengta trumpa spaudos konferencija.

Jos metu D. Trumpas dėkojo V. Putinui už susitikimą.

„Netrukus su jumis pasikalbėsime ir, tikriausiai, netrukus vėl susitiksime“, – sakė jis V. Putinui.

„Kitą kartą Maskvoje“, – netikėtai angliškai atsakė V. Putinas.

„Įdomu“, – atsakė D. Trumpas.

 „Man dėl to teks šiek tiek pasistengti, bet manau, kad tai įmanoma“, – pridūrė jis.

02:21

Trumpas įvertino susitikimą su Putinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį po susitikimo Aliaskoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė, kad susitikimas buvo labai produktyvus, buvo sutarta dėl daugelio dalykų, tarp jų ir dviejų „didelių“, o dėl kai kurių kitų esą pasiekta pažangos.

„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.

„Tad, labai trumpai, paskambinsiu keletui žmonių ir papasakosiu, kas įvyko. Tačiau mūsų susitikimas buvo nepaprastai produktyvus. Dėl daugelio punktų buvo sutarta. Liko vos keletas. Kai kurie – ne itin svarbūs, o vienas – turbūt visų svarbiausias.

Turėjome labai geras galimybes dėl jo sutarti, bet nepavyko. Noriu padėkoti prezidentui Putinui ir visai jo komandai, kurių daugelį pažįstu (...). Jūs beveik tokie pat garsūs, kaip jūsų bosas“, – penktadienį kalbėjo JAV prezidentas.

01:59

Putinas: derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“

Vladimiras Putinas pradėjo spaudos konferenciją ir sako, kad derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“, rašo „Sky news“.

„Mes vedėme labai išsamias derybas, kurios buvo gana naudingos“, – sakė jis.

V. Putinas taip pat padėkojo Donaldui Trumpui už pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą Aliaskoje.

Rusijos lyderis taip pat kalbėjo apie bendrą Rusijos ir Amerikos istoriją Aliaskoje ir sako, kad tai buvo „logiška“ vieta jų deryboms.

01:56

Po Putino ir Trumpo derybų – puikios nuotaikos Rusijos ministras

Trumpame vaizdo įraše, paskelbtame platformoje „Telegram“, Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Tass“ paklaustas, kokia jo nuotaika po V. Trumpo ir V. Putino susitikimo, neslėpė šypsenos, praneša britų transliuotojas BBC. 

„(Nuotaika – ELTA) puiki“, – šypsodamasis žurnalistams atsakė A. Belousovas.

01:51

Vyks bendra spaudos konferencija

Pasibaigus Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimui, prezidentai netrukus kartu dalyvaus spaudos konferencijoje.

01:51

Trumpo ir Putino susitikimas baigėsi

Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino uždaras susitikimas Aliaskoje, kuris truko daugiau nei dvi su puse valandos, ką tik baigėsi, pranešė Kremlius.

Abu jie penktadienį susitiko Aliaskoje.

VILNIUS
VILNIUS
2025-08-16 02:19
Taika gali būti sudaryta, kai rusonacistai eis namo ir paliks Ukrainos žemę.
Rusonacistams nebus atleista už kievieną sviedinį, droną ir kulką kuri skriejo į Ukrainos Žemę.
Visi rusonacistai bus surasti bet kokiam pasaulio kampelyje kurie prisidėjo prie Ukrainos Genocido.
LIETUVA stovi tvirtai su Ukraina, ir rusonacistams nebus jokio gailesčio niekada.
Atsakyti
Apie
Apie
2025-08-16 02:27
Ukrainą per spaudos konferenciją nieko neišgirdom. KRASNOVAS IR VALODIA PABĖGO NUO ŽURNALISTŲ KLAUSIMŲ
Atsakyti
Rusai išnyks amžiams
Rusai išnyks amžiams
2025-08-16 02:27
Rusau supus ir išnyks kaip šiukšklės.
Niekas neatsimins kad tokia valstybė kaip sosija egzistavo.
Rusu tauta yra pidaru tauta.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
