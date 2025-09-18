Prabilo Trumpo bičiulis: jis jau suprato, kad prieš Putiną reikia imtis kitų priemonių

D. Trumpas jau seniai žadėjo užbaigti karą, tačiau praėjus septyniems mėnesiams nuo jo antrosios kadencijos pradžios, jis dar to nepadarė. Siekdamas pasiekti bet kokį paliaubų susitarimą, JAV prezidentas pamynė vieningą Vakarų požiūrį ir, atrodo, stojo į Rusijos pusę.
Jis netgi kartojo Kremliaus argumentus, pavyzdžiui, neteisingai apkaltindamas Ukrainą dėl karo pradžios ir siūlydamas Ukrainai atsisakyti dalies okupuotos suverenios teritorijos, kad konfliktas būtų užbaigtas.
Jis pavadino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį „diktatoriumi“ ir viešai jį sukritikavo Ovaliniame kabinete, pakvietė V. Putiną į Aliaską į susitikimą akis į akį ir netgi išskleidė jam raudoną kilimą.
D. Trumpas tuo metu buvo toks įsitikinęs, jog V. Putinas sudarys susitarimą „dėl manęs“.
Tačiau, kadangi Rusijos prezidentas toliau vilkina situaciją, nuolat bombarduoja Ukrainą ir atsisako derėtis, atrodo, kad D. Trumpas pradeda keisti savo nuomonę.
Trumpo bičiulis: niekada nieko negalima kaltinti už taikos siekimą
Konservatyvios žiniasklaidos priemonės „Newsmax“ generalinis direktorius ir artimas D. Trumpo draugas Chrisas Ruddy BBC Radio 4 laidoje „Today“ sakė, kad prezidentas nemano, jog draugystė su autoritariniu lyderiu yra teisingas kelias į priekį.
„Jis tai laiko ekonomine kova, – sakė Ch. Ruddy. – Jis nori sankcijų, nori, kad NATO šalys nustotų pirkti rusišką naftą. Jis tai laiko ekonomine kova, kaip verslininkas, ir manau, kad jo požiūris buvo toks, kad Putinas yra blogas žmogus, nors jis to viešai nesako. Manau, kad jis mano, jog Putinas yra pavojingas žmogus.“
Jis pridūrė: „Negalima nuvertinti, koks protingas yra Donaldas Trumpas. Jis mato šią situaciją, jis turi Zelenskį savo kišenėje, jis yra draugas, jis yra sąjungininkas, jie ketina bendradarbiauti“.
Ch. Ruddy teigimu, V. Putinas „su niekuo iki Trumpo nekalbėjo, todėl reikėjo pabandyti“.
„Taigi Trumpas žiūri į tai ir sako: „Na, pažiūrėkime, ar galiu būti jo draugas, aš kreipsiuosi, būsiu pernelyg dosnus, būsiu pernelyg malonus. Jis tai bandė ir manau, kad jis tikrai, sąžiningai manė, kad tai veiks“, – aiškino Ch. Ruddy.
„Jis prieina prie išvados, kad tai neveiks ir kad jam reikia imtis kitų priemonių. Štai kodėl jis intensyvina derybas dėl muitų ir antrinių muitų Indijai ir Kinijai. Manau, reikia jam padėkoti už bandymą“, – pridūrė jis.
Ch. Ruddy teigė, kad panašūs Trumpo veiksmai su Kim Jong Unu jo pirmojoje kadencijoje kelerius metus užtikrino „tam tikrą stabilumą ir taiką“ JAV ir Šiaurės Korėjos santykiuose.
Jis pridūrė: „Niekada negalima kaltinti nieko už taikos siekimą.“
