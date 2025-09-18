Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prabilo Trumpo bičiulis: jis jau suprato, kad prieš Putiną reikia imtis kitų priemonių

2025-09-18 17:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 17:12

Pasak artimo prezidento draugo Chriso Ruddy, Donaldas Trumpas nebegalvoja, kad draugystė su Vladimiru Putinu yra tinkama taktika siekiant užtikrinti taikos susitarimą Ukrainoje, rašoma „Huffington Post“.

Prabilo Trumpo bičiulis: jis jau suprato, kad prieš Putiną reikia imtis kitų priemonių (nuotr. SCANPIX)
12

Pasak artimo prezidento draugo Chriso Ruddy, Donaldas Trumpas nebegalvoja, kad draugystė su Vladimiru Putinu yra tinkama taktika siekiant užtikrinti taikos susitarimą Ukrainoje, rašoma „Huffington Post“.

REKLAMA
3

D. Trumpas jau seniai žadėjo užbaigti karą, tačiau praėjus septyniems mėnesiams nuo jo antrosios kadencijos pradžios, jis dar to nepadarė. Siekdamas pasiekti bet kokį paliaubų susitarimą, JAV prezidentas pamynė vieningą Vakarų požiūrį ir, atrodo, stojo į Rusijos pusę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis netgi kartojo Kremliaus argumentus, pavyzdžiui, neteisingai apkaltindamas Ukrainą dėl karo pradžios ir siūlydamas Ukrainai atsisakyti dalies okupuotos suverenios teritorijos, kad konfliktas būtų užbaigtas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pavadino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį „diktatoriumi“ ir viešai jį sukritikavo Ovaliniame kabinete, pakvietė V. Putiną į Aliaską į susitikimą akis į akį ir netgi išskleidė jam raudoną kilimą.

REKLAMA

D. Trumpas tuo metu buvo toks įsitikinęs, jog V. Putinas sudarys susitarimą „dėl manęs“.

Tačiau, kadangi Rusijos prezidentas toliau vilkina situaciją, nuolat bombarduoja Ukrainą ir atsisako derėtis, atrodo, kad D. Trumpas pradeda keisti savo nuomonę.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas

Trumpo bičiulis: niekada nieko negalima kaltinti už taikos siekimą

Konservatyvios žiniasklaidos priemonės „Newsmax“ generalinis direktorius ir artimas D. Trumpo draugas Chrisas Ruddy BBC Radio 4 laidoje „Today“ sakė, kad prezidentas nemano, jog draugystė su autoritariniu lyderiu yra teisingas kelias į priekį.

REKLAMA
REKLAMA

„Jis tai laiko ekonomine kova, – sakė Ch. Ruddy. – Jis nori sankcijų, nori, kad NATO šalys nustotų pirkti rusišką naftą. Jis tai laiko ekonomine kova, kaip verslininkas, ir manau, kad jo požiūris buvo toks, kad Putinas yra blogas žmogus, nors jis to viešai nesako. Manau, kad jis mano, jog Putinas yra pavojingas žmogus.“

Jis pridūrė: „Negalima nuvertinti, koks protingas yra Donaldas Trumpas. Jis mato šią situaciją, jis turi Zelenskį savo kišenėje, jis yra draugas, jis yra sąjungininkas, jie ketina bendradarbiauti“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ch. Ruddy teigimu, V. Putinas „su niekuo iki Trumpo nekalbėjo, todėl reikėjo pabandyti“. 

„Taigi Trumpas žiūri į tai ir sako: „Na, pažiūrėkime, ar galiu būti jo draugas, aš kreipsiuosi, būsiu pernelyg dosnus, būsiu pernelyg malonus. Jis tai bandė ir manau, kad jis tikrai, sąžiningai manė, kad tai veiks“, – aiškino Ch. Ruddy.

REKLAMA

„Jis prieina prie išvados, kad tai neveiks ir kad jam reikia imtis kitų priemonių. Štai kodėl jis intensyvina derybas dėl muitų ir antrinių muitų Indijai ir Kinijai. Manau, reikia jam padėkoti už bandymą“, – pridūrė jis.

Ch. Ruddy teigė, kad panašūs Trumpo veiksmai su Kim Jong Unu jo pirmojoje kadencijoje kelerius metus užtikrino „tam tikrą stabilumą ir taiką“ JAV ir Šiaurės Korėjos santykiuose.

Jis pridūrė: „Niekada negalima kaltinti nieko už taikos siekimą.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas: Vladimiras Putinas mane nuvylė
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (12)
JAV kariuomenė (nuotr. Fotobankas.lt/ L. Balandis)
Daugiau nei pusė amerikiečių mano, kad JAV turėtų pasitelkti karinę jėgą, jei Rusija pultų Lietuvą, Latviją ir Estiją (11)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Lenkija priminė Kinijai, kodėl jai turėtų rūpėti padėtis Baltarusijos pasienyje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų