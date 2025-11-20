Po pakartotinų Izraelio smūgių Gazos Ruožui – Kataro įspėjimai apie eskalaciją

Nauji smūgiai buvo surengti ketvirtadienį ryte po vienos iš daugiausia gyvybių nusinešusių dienų Gazos Ruože nuo paliaubų įsigaliojimo spalio 10 d. ir po Izraelio smūgių serijos grupuotei „Hezbollah“ Libane, nepaisant ten beveik metus besitęsiančių paliaubų.
Nassero ligoninė Kan Juniso mieste Gazos Ruožo pietuose pranešė, kad per šiuos smūgius žuvo keturi žmonės. Grupuotei „Hamas“ pavaldi teritorijos civilinės gynybos agentūra nrodė mažesnį aukų skaičių – tris žuvusius.
Ligoninė nurodė, kad per smūgį gyvenamajam namui į rytus nuo Kan Juniso žuvo trys tos pačios šeimos nariai, tarp jų ir vienerių metų mergaitė, o dar vienas žmogus žuvo per oro smūgį Abasan al Kabiros miestui, taip pat įsikūrusiam į rytus nuo Kan Juniso.
„Hamas“ vadovaujamos Gazos Ruožo vidaus reikalų ministerijos šaltinis, pageidavęs likti neįvardytas, pranešė, kad artilerijos smūgiai Kan Juniso apylinkėse toliau tęsiasi.
Vienas pagrindinių tarpininkų „Hamas“ ir Izraelio kare Kataras pasmerkė, jo žodžiais, „brutalius“ Izraelio smūgius iš oro, vadindamas juos „pavojinga eskalacija, keliančia grėsmę paliaubų susitarimui“.
Vadinamoji geltonoji linija žymi Gazos Ruožo teritorijoje esančią ribą, už kurios Izraelio kariai pasitraukė pagal paliaubų susitarimą, sudarytą tarpininkaujant JAV.
„Žinome apie smūgį į rytus nuo geltonosios linijos, juo siekta sunaikinti teroristų infrastruktūrą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Izraelio kariuomenė.
„Apie pranešimus apie aukas nesame informuoti. Tai yra dalis įprastinių IDF (Izraelio kariuomenės – AFP) operacijų į rytus nuo geltonosios linijos“, – pridūrė kariuomenės atstovai.
Izraelis per paliaubas surengė keletą smūgių, jo teigimu, „Hamas“ taikiniams. Šie smūgiai, pasak „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos, pražudė daugiau nei 312 palestiniečių.
Pasak Civilinės saugos agentūros, Izraelio trečiadienį Gazos Ruože vykdyti smūgiai pareikalavo 27 gyvybių.
Gazos Ruožo gyventojams „karas nesibaigė“
Gazos Ruožo gyventojai kalbėjo apie neviltį dėl naujos atakų bangos, sakydami, kad jaučiasi taip, tarsi dvejų metų karas toliau tęsiasi.
„Mes bijome, kad karas sugrįš. Artilerijos apšaudymo ir sprogimų iš griovimo darbų rytinėje Gazos dalyje garsai praeitą naktį buvo bauginantys“, – naujienų agentūrai AFP sakė 33-ejų Lina Kuraz iš Gazos miesto rytinio Tufos rajono.
„Mano dukra visą naktį klausinėjo manęs: „Ar karas sugrįš?“. Kiekvieną kartą, kai bandome atgauti viltį, vėl prasideda apšaudymai. Kada šis košmaras baigsis?“ – klausė moteris.
„Karas nesibaigė. Nieko iš tikrųjų nepasikeitė“, – sakė 36-erių Mohammedas Hamdouna, kuriam teko palikti Gazos Ruožo šiaurinę dalį ir gyventi palapinėje Al Mavasyje, į vakarus nuo Kan Juniso.
„Žūstančiųjų skaičiai sumažėjo, bet aukų būna kasdien, kasdien vyksta bombardavimai. Mes ir toliau gyvename palapinėse. Miestai yra griuvėsiai, perėjos vis dar uždarytos, trūksta visų būtiniausių gyvenimo reikmenų“, – sakė vyras naujienų agentūrai AFP.
„Hamas“ kreipėsi į tarpininkus
Grupuotė „Hamas“ paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą ir kitus tarptautinius tarpininkus, sutarusius dėl kelias savaites besitęsiančių paliaubų, daryti spaudimą Izraeliui, kad šis nutrauktų savo atakas.
„Šis pažeidimas reikalauja rimtų ir veiksmingų tarpininkų veiksmų, kad būtų daromas spaudimas (Izraeliui – AFP) nutraukti tokius pažeidimus ir laikytis paliaubų susitarimo“, – Gazos mieste naujienų agentūrai AFP sakė islamistų judėjimo atstovas Hazemas Qassemas.
„Okupacinė valdžia elgiasi akivaizdžiai nepaisydama tarpininkų pastangų“, – sakė jis.
AFP primena, kad karą išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, kurios metu žuvo 1 221 žmogus.
Izraelio atsakomieji veiksmai Gazos Ruože nusinešė mažiausiai 69 546 žmonių gyvybes, remiantis vietos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais.
Trečiadienį Izraelis taip pat surengė keletą smūgių pietų Libane.
Izraelio kariuomenė teigė smūgiavusi į „Hezbollah“ ginklų saugyklas keliuose miestuose ir apkaltino Irano remiamą grupuotę bandymu atkurti savo pajėgumus.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį taip pat sulaukė Damasko ir kitų regiono šalių kritikos už tai, kad aplankė buferinėje zonoje Sirijoje dislokuotus Izraelio karius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!