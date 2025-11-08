 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Per Izraelio drono smūgį žuvo trys libaniečiai

2025-11-08 16:44 / šaltinis: BNS
2025-11-08 16:44

Šeštadienį per Izraelio drono smūgį automobilyje žuvo trys libaniečiai, pranešė Libano naujienų agentūra.

Per Izraelio drono smūgį žuvo trys libaniečiai (asoc. nuotr. SCANPIX)

Izraelis teigė, kad atakavo ginklų kontrabandininkus iš grupuotės, susijusios su „Hezbollah".

0

Izraelis teigė, kad atakavo ginklų kontrabandininkus iš grupuotės, susijusios su „Hezbollah“.

Nacionalinės naujienų agentūros pranešime teigiama, kad šie du vyrai buvo broliai iš Šebos miesto. Dronas pataikė į juos važiuojant keliu ant Hermono kalno šlaito pietryčių Libane, „dėl ko užsidegė jų visureigis ir jie žuvo“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio kariuomenė patvirtino, kad netoli Šebos surengė smūgį ir nužudė du kontrabandininkus iš „Libano pasipriešinimo brigadų“, grupuotės, susijusios su „Hezbollah“.

„Teroristai dalyvavo „Hezbollah“ naudojamų ginklų kontrabandoje, o jų veikla buvo akivaizdus Izraelio ir Libano susitarimų pažeidimas“, – teigė Izraelio kariuomenė.

„IDF (kariuomenė) toliau veiks, kad pašalintų bet kokią grėsmę Izraelio valstybei“, – perspėjama jos pareiškime.

Libano sveikatos apsaugos ministerija patvirtino žuvusiųjų skaičių. Vėliau ji pranešė, kad per kitą smūgį automobiliui pietiniame Baraašito kaime žuvo vienas žmogus ir keturi buvo sužeisti.

Per panašų Izraelio smūgį šeštadienio rytą prie automobilio netoli ligoninės pietiniame Bint Džbeilo mieste buvo sužeisti septyni žmonės, pranešė ministerija.

Naujausi smūgiai įvyko po to, kai Europos Sąjunga (ES) išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio smūgių, nepaisant prieš metus sudarytų paliaubų su Libanu.

„Visos šalys turi sutelkti dėmesį į paliaubų ir iki šiol pasiektos pažangos išsaugojimą“, – sakė Europos Komisijos (EK) užsienio reikalų atstovas Anouaras El Anouni.

Izraelis teigia, kad Libanas per lėtai nuginkluoja Irano remiamą kovotojų grupuotę ą „Hezbollah“, ir tvirtina, kad turi teisę vykdyti operacijas, skirtas apsaugoti savo sieną ir piliečius nuo išpuolių.

Ketvirtadienį Izraelis iš anksto paskelbė apie virtinę smūgių pietų Libane ir paragino civilius gyventojus evakuotis iš taikinių.

