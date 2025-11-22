 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pietų Afrikoje prasideda G-20 viršūnių susitikimas – vyksta be Trumpo

2025-11-22 11:12 / šaltinis: BNS
2025-11-22 11:12

JAV ir Europos nesutarimai dėl Ukrainos ateities tikriausiai temdys šeštadienį Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) prasidedantį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą, kaip ir Donaldo Trumpo atsisakymas dalyvauti.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)

JAV ir Europos nesutarimai dėl Ukrainos ateities tikriausiai temdys šeštadienį Pietų Afrikos Respublikoje (PAR) prasidedantį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą, kaip ir Donaldo Trumpo atsisakymas dalyvauti.

REKLAMA
1

Susitikime Johanesburge dalyvaus tokie pasaulio lyderiai kaip Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi, Kinijos premjeras Li Qiangas, Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau D. Trumpas susitikimą boikotuoja, o jo vyriausybė sakė, kad PAR prioritetai, įskaitant pasaulinio bendradarbiavimo skatinimą dėl prekybos ir klimato kaitos, prieštarauja JAV politikai.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto JAV prezidentas ženkliai figūruos pirmajame Afrikoje surengtame svarbių ekonomikų susitikime – dėl netikėtai ir vienašališkai Vašingtono pateikto plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje didžiąja dalimi pagal Rusijos tikslus.

REKLAMA

Po skubiai surengto pokalbio telefonu su ukrainiečių prezidentu Volodymyru Zelenskiu E. Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pabrėžė, kad „bet kokiam susitarimui, turinčiam įtakos Europos valstybėms, Europos Sąjungai (ES) ar NATO, reikia Europos partnerių patvirtinimo arba sąjungininkų konsensuso“. 

REKLAMA
REKLAMA

JAV rengdamos planą nesitarė su Europa, bet Senojo žemyno lyderiai šeštadienį turi susitikti G-20 kuluaruose ir aiškiai parodyti, kad „jokie dalykai, susiję su Ukraina, neturėtų būti sprendžiami be Ukrainos“, sakė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.

Pasak jos, kitas pasitarimas bus surengtas pirmadienį ir antradienį Angoloje vyksiančiame ES ir Afrikos Sąjungos (AS) viršūnių susitikime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu.

Aklavietė dėl klimato

Kitas G-20 susitikimui keblus klausimas yra aklavietė Jungtinių Tautų (JT) klimato konferencijoje COP30 Brazilijoje.

Penktadienis turėjo būti paskutinė tų beveik dvi savaites trunkančių derybų diena, bet jos gali užsitęsti, nes naftos turtingos valstybės, kaip teigiama, priešinasi bet kokiam iškastinio kuro atsisakymo paminėjimui galutiniame tekste.

REKLAMA

Nepaisydama nepalankių aplinkybių PAR optimistiškai sako, kad užsitikrins paramą jos iškeltiems G-20 tikslams mažinti ekonominę nelygybę, mažas pajamas gaunančių šalių skolas, užtikrinti paramą pereigai prie švarios energijos ir susitarimui dėl itin svarbių naudingųjų iškasenų.

„Kaip Pietų Afrika viliamės, kad bus priimta lyderių deklaracija, nustatysianti naują (...) darbotvarkę pasauliui, ypač G-20“, – penktadienį vakare sakė PAR prezidentas Cyrilas Ramaphosa.

REKLAMA

Dalyvaujančių šalių derybininkai penktadienį parengė bendro teksto projektą, naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai. Jo turinys neskelbiamas.

Neaišku, ar šis dokumentas bus tradicinis viršūnių susitikimo pareiškimas, turint galvoje JAV boikotą ir Vašingtono įspėjimą, kad neturėtų būti skelbiama jokia deklaracija G-20 vardu.

C. Ramaphosa, kuris piktinosi JAV nedalyvavimu ir nepagrįstais D. Trumpo vyriausybės kaltinimais, kad PAR vykdomas baltųjų genocidas, ir kiti lyderiai pabrėžia, kad G-20 yra svarbi daugiašalio bendradarbiavimo platforma.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Daugiašališkumas yra geriausia ir galbūt vienintelė mūsų gynyba nuo griovimo, smurto ir chaoso“, – prieš susitikimą surengtoje spaudos konferencijoje sakė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.

D. Trumpas nusprendė oficialios delegacijos nesiųsti ir į COP30.

Dėl G-20 susitikimo Johanesburge Vašingtonas yra sakęs, kad jo pabaigoje nusiųs reikalų patikėtinį iš savo ambasados į įgaliojimų perdavimo ceremoniją, nes JAV rengs kitų metų G-20 susitikimą D. Trumpui priklausančiame golfo klube Floridoje.

G-20 vienija 19 valstybių, taip pat Europos Sąjungą ir Afrikos Sąjungą. Dvidešimtukas atstovauja maždaug 85 proc. pasaulio ekonomikos ir maždaug dviem trečdaliams pasaulio gyventojų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV respublikonų kongresmenas ragina balsuoti dėl įstatymo projekto: numato griežtas sankcijas Rusijai
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„The Guardian“: JAV „taikos plane“ Ukrainai – rusiškos formuluotės (15)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Budrys sukritikavo Trumpo „taikos planą“: „Jei nėra tarptautinės atsakomybės, apie ką jie kalba?“ (46)
Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Estijos saugumo ekspertai teigia, kad JAV taikos planas nelogiškas (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų