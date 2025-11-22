 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV respublikonų kongresmenas ragina balsuoti dėl įstatymo projekto: numato griežtas sankcijas Rusijai

2025-11-22 10:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 10:40

JAV Atstovų Rūmų narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas pateikė Kongresui peticiją dėl įstatymo projekto perkėlimo iš komiteto į plenarinę sesiją, siekdamas surengti balsavimą dėl dvipartinio įstatymo projekto, kuriuo būtų įvedamos griežtos sankcijos šalims, bendradarbiaujančioms su Rusija.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV Atstovų Rūmų narys respublikonas Brianas Fitzpatrickas pateikė Kongresui peticiją dėl įstatymo projekto perkėlimo iš komiteto į plenarinę sesiją, siekdamas surengti balsavimą dėl dvipartinio įstatymo projekto, kuriuo būtų įvedamos griežtos sankcijos šalims, bendradarbiaujančioms su Rusija.

0

Apie šį žingsnį jis paskelbė socialinės žiniasklaidos platformoje „X“, praneša „Ukrinform“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Fitzpatrickas griežtai kritikavo prezidento Donaldo Trumpo „taikos planą“ Ukrainai, kuris dabar plačiai aptarinėjamas tarp politikų, ekspertų ir žiniasklaidoje.

„Ši Rusijos sukurpta propaganda turi būti atmesta ir rimtai nevertinama, nes tai yra nesąmonė, – rašė jis. – Šiuo metu reikia taikos per jėgą, o ne nuolaidžiavimo.“

Pasak kongresmeno, penktadienį jis oficialiai informavo Atstovų Rūmų vadovybę apie prašymą perkelti įstatymo projektą iš komiteto ir „priverstinai surengti balsavimą dėl griežtų sankcijų Rusijai iškart po mūsų sugrįžimo.“

Senatorius Lindsey Grahamas, vienas iš antrinių sankcijų įstatymo, skirto su Rusija prekiaujančioms šalims, autorių, palankiai įvertino B. Fitzpatricko pranešimą platformoje „X“.

„Džiaugiuosi matydamas, kad Atstovų Rūmuose, regis, esama pažangos svarstant sankcijų Rusijai įstatymo projektą, kuris Kongrese sulaukia didžiulio abiejų partijų palaikymo,“ – rašė L. Grahamas.

Įstatymo projektas, „kurį beveik metus rengiau kartu su senatoriumi [Richardu] Blumenthalu, leis prezidentui Trumpui taikyti sankcijas šalims, kurios perka pigią Rusijos naftą ir dujas“, – sakė L. Grahamas. Pasak jo, spaudimas Rusijos naftos pirkėjams yra būdas priversti Vladimirą Putiną sėstis prie derybų stalo. „Tai suteiks Trumpui daugiau įtakos svertų, nei jis kada nors turėjo šioje srityje“, – pridūrė senatorius.

„Būtina kuo greičiau priimti šį įstatymą Kongrese, kad Ukrainoje būtų užtikrinta garbinga ir teisinga taika“, – sakė L. Grahamas.

Peticija dėl perkėlimo leidžia įstatymų leidėjams apeiti Atstovų Rūmų vadovybę ir pateikti įstatymo projektą tiesiogiai svarstyti plenarinėje sesijoje, jei ją pasirašo mažiausiai 218 nariai.

JAV žiniasklaida jau anksčiau pranešė, kad D. Trumpo administracija kartu su Maskva parengė 28 punktų planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje.

Plane teigiama, kad Kyjivas turėtų atsisakyti Ukrainos kontroliuojamų Donbaso dalių, sumažinti savo karines pajėgas ir didžiąją dalį ginkluotės. Mainais jis gautų saugumo garantijas nuo būsimų Rusijos agresijos veiksmų. Ukraina taip pat turėtų įtvirtinti savo Konstitucijoje įsipareigojimą niekada nestoti į NATO, o Aljansas turėtų pakeisti savo chartiją, kad užkirstų kelią Ukrainos narystei ateityje. NATO taip pat įsipareigotų nedislokuoti kariuomenės Ukrainos teritorijoje. Be to, plane numatyta, kad per 100 dienų nuo susitarimo pasirašymo Ukrainoje turi būti surengti rinkimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Pietų Afrikoje prasideda G-20 viršūnių susitikimas – vyksta be Trumpo (1)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„The Guardian“: JAV „taikos plane“ Ukrainai – rusiškos formuluotės (15)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Budrys sukritikavo Trumpo „taikos planą“: „Jei nėra tarptautinės atsakomybės, apie ką jie kalba?“ (46)
Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Estijos saugumo ekspertai teigia, kad JAV taikos planas nelogiškas (10)

