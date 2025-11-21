„The Guardian“: JAV „taikos plane“ Ukrainai – rusiškos formuluotės

Keliose plano teksto vietose anglų kalba atrodo nerangi ir keista, o verčiant į rusų kalbą – skamba visai natūraliai, rašo laikraščio korespondentas Kyjive.
Kaip pavyzdys pateikiama trečio punkto formuluotė: „Tikimasi, kad Rusija neįsiverš į kaimynines šalis, o NATO nebesiplės.“ („It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and NATO will not expand further.“)
Laikraščio nuomone, frazė „it is expected“ yra nerangi pasyvinė konstrukcija anglų kalboje. O rusų kalba ji skamba „ожидается“ ir yra įprasta bei suprantama veiksmažodžio forma.
Kiti rusicizmai, kurie, panašu, prasiskverbė į tekstą, yra „ambiguities“ („неоднозначности“ arba „nevienareikšmiškumai“) ir „to enshrine“ („закрепить“ arba „įtvirtinti“).
Baltieji rūmai patvirtino, kad, Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas rengė planą kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju atstovu Steve‘u Witkoffu. Abu jie parengė ir suderino tekstą per susitikimą Majamyje. Ukraina ir jos partnerės Europoje nebuvo įtrauktos į projekto rengimo procesą.
