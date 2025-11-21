 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„The Guardian“: JAV „taikos plane“ Ukrainai – rusiškos formuluotės

2025-11-21 20:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 20:25

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės laikraštis „The Guardian“ penktadienį paskelbė komentarą, kuriame atkreipiamas dėmesys į tai, kad 28 punktų JAV „taikos plane“ Ukrainai kai kurių frazių formuluotės atrodo lyg būtų vertiniai iš rusų kalbos, ir iškėlė klausimą, kas yra teksto autorius. 

6

Keliose plano teksto vietose anglų kalba atrodo nerangi ir keista, o verčiant į rusų kalbą – skamba visai natūraliai, rašo laikraščio korespondentas Kyjive.

Kaip pavyzdys pateikiama trečio punkto formuluotė: „Tikimasi, kad Rusija neįsiverš į kaimynines šalis, o NATO nebesiplės.“ („It is expected that Russia will not invade neighbouring countries and NATO will not expand further.“)

Laikraščio nuomone, frazė „it is expected“ yra nerangi pasyvinė konstrukcija anglų kalboje. O rusų kalba ji skamba „ожидается“ ir yra įprasta bei suprantama veiksmažodžio forma.

Kiti rusicizmai, kurie, panašu, prasiskverbė į tekstą, yra „ambiguities“ („неоднозначности“ arba „nevienareikšmiškumai“) ir „to enshrine“ („закрепить“ arba „įtvirtinti“).

Baltieji rūmai patvirtino, kad, Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas rengė planą kartu su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju atstovu Steve‘u Witkoffu. Abu jie parengė ir suderino tekstą per susitikimą Majamyje. Ukraina ir jos partnerės Europoje nebuvo įtrauktos į projekto rengimo procesą.

