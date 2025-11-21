„Radio Free Europe“ nutraukia veiklą Vengrijoje: JAV nutraukė finansavimą

Transliuotojas, kurį finansuoja JAV pasaulinės žiniasklaidos agentūra (USAGM), penktadienį paskelbė apie savo veiklos pabaigą Vengrijoje po penkerių metų darbo.
RFE/ RL pranešime sakoma: „Esame labai dėkingi už mūsų skaitytojų parodytą pasitikėjimą, aktyvumą ir paramą“ ir priduriama, kad tarnybos darbuotojai „pasiaukojamai dirbo, kad nepriklausoma žurnalistika pasiektų Vengrijos auditoriją“.
RFE/ RL vengrų tarnyba pradėjo veikti 1950 m. ir veikė iki 1993-iųjų, pateikdama naujienas iš Vakarų perspektyvos tuo metu, kai vengrai buvo priklausomi nuo sovietų įtakoje buvusios komunistų valdžios.
JAV Kongresas atnaujino tarnybos veiklą 2020 m., kai Vengrijoje, valdant V. Orbáno vyriausybei, akivaizdžiai sumažėjo žiniasklaidos pliuralizmo ir spaudos laisvės. Premjeras kaltinamas laisvos spaudos Vengrijoje silpninimu, o šiemet organizacijos „Reporteriai be sienų“ (RSF) spaudos laisvės indekse šalis nukrito į 68 vietą, palyginti su 40 vieta prieš 12 metų.
Tačiau ši naujienų tarnyba tapo pastangų sumažinti vyriausybės finansuojamas paslaugas auka ir tai vykdo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris V. Orbáną laiko svarbiu sąjungininku Europoje.
D. Trumpo paskirta USAGM vadovė Kari Lake lapkričio 5 d. laiške JAV Kongresui pareiškė, kad „bus naikinama ir nebefinansuojama „Radio Free Europe/Radio Liberty“ (RFE/RL) tarnyba vengrų kalba, žinoma kaip „Szabad Europa“.
Pasak K. Lake, RFE/ RL vengrų tarnybos darbas „neatitinka JAV nacionalinių interesų“, nes esą kenkia D. Trumpo vykdomai užsienio politikai, t. y. „prieštarauja teisėtai išrinktam Vengrijos ministrui pirmininkui“.
RFE/RL uždarymą Vengrijoje RSF pavadino „rimtu smūgiu vengrų teisei į informaciją“ prieš 2026 m. rinkimus, pranešė „Reuters“.
Nacionalisto V. Orbáno, vadovaujančio šaliai nuo 2010 m., kitąmet laukia parlamento rinkimai, po kurių jis gali netekti valdžios dėl didėjančio rinkėjų nepasitenkinimo dėl tokių klausimų kaip ekonomika ir infliacija.
