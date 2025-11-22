 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kraštutinės dešinės JAV kongresmenė pranešė žinią apie atsistatydinimą

2025-11-22 08:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 08:54

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų respublikonė Marjorie Taylor Greene penktadienį paskelbė, kad atsistatydins iš Atstovų Rūmų nario pareigų.

Kraštutinės dešinės JAV kongresmenė Greene pranešė apie savo atsistatydinimą (nuotr. Elta)

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų respublikonė Marjorie Taylor Greene penktadienį paskelbė, kad atsistatydins iš Atstovų Rūmų nario pareigų.

0

M. T. Greene, buvusi ilgametė JAV prezidento Donaldo Trumpo rėmėja, sakė, kad pasitrauks iš pareigų sausio 5 d.

„Kaip Atstovų Rūmų narė aš visada atstovavau paprastiems amerikiečiams, todėl Vašingtone visada buvau niekinama ir niekada nepritapau“, – sakė M. T. Greene pareiškime, kuriame pranešė apie savo sprendimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji sakė, kad laikėsi savo pažadų, duotų per rinkimų kampaniją, ir nepritarė tik keliems klausimams.

„Lojalumas turėtų būti abipusis, ir mes turėtume galėti balsuoti pagal savo sąžinę bei atstovauti savo rinkimų apygardos interesams, nes mūsų pareigybės pavadinimas pažodžiui reiškia „atstovą“, – sakė M. T. Greene.

Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas atšaukė savo paramą M. T. Greene, kai ji ėmė kritikuoti jo veiksmus, susijusius su seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino istorija.

2021 m. patekusi į Atstovų Rūmus, M. T. Greene greitai išgarsėjo visoje šalyje kaip viena iš pagrindinių savo partijos dešiniojo sparno radikalų.

Ne vienus metus ji išsiskyrė kaip karšta D. Trumpo ir ultrakonservatyvių pozicijų – pavyzdžiui, dėl abortų ir ginklų įstatymų, taip pat imigracijos politikos – rėmėja, nuolat skelbdama smurtą šlovinančius pareiškimus ir vartodama rasistinę leksiką.

