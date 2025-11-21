Merzas ir Trumpas telefonu aptarė JAV pasiūlymą dėl karo Ukrainoje

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kad aptartų JAV taikos Ukrainoje planą, penktadienį pranešė F. Merzo atstovas.
15 minučių trukmės pokalbis, be kita ko, buvo „kupinas pasitikėjimo“, sakė atstovas Stefanas Kornelius. Jis pridūrė, kad, kalbant apie veiksmų koordinavimą patarėjų lygiu, buvo susitarta dėl „tolesnių žingsnių“.
Pagal JAV planą, kurio turinys paaiškėjo anksčiau šią savaitę, Ukraina turėtų padaryti didelių nuolaidų. Būtų reikalaujama, kad ji išvestų savo pajėgas iš tam tikrų Rytų Ukrainos dalių, kurių Rusija dar neužėmė, sumažintų savo kariuomenės dydį ir atsisakytų narystės NATO.
