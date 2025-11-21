 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Merzas ir Trumpas telefonu aptarė JAV pasiūlymą dėl karo Ukrainoje

2025-11-21 21:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 21:47
Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)
3

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas telefonu pasikalbėjo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kad aptartų JAV taikos Ukrainoje planą, penktadienį pranešė F. Merzo atstovas.

15 minučių trukmės pokalbis, be kita ko, buvo „kupinas pasitikėjimo“, sakė atstovas Stefanas Kornelius. Jis pridūrė, kad, kalbant apie veiksmų koordinavimą patarėjų lygiu, buvo susitarta dėl „tolesnių žingsnių“.

Pagal JAV planą, kurio turinys paaiškėjo anksčiau šią savaitę, Ukraina turėtų padaryti didelių nuolaidų. Būtų reikalaujama, kad ji išvestų savo pajėgas iš tam tikrų Rytų Ukrainos dalių, kurių Rusija dar neužėmė, sumažintų savo kariuomenės dydį ir atsisakytų narystės NATO.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų