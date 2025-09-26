Zelenskis atsakė, kaip Ukraina gali susigrąžinti okupuotas teritorijas

Zelenskis: tikiu, kad Trumpas nori Ukrainos pergalės
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui „Axios“ pareiškė, kad tiki, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagaliau nori Ukrainos pergalės.
Į žurnalisto klausimą: „Taigi dabar jūs tikite, kad prezidentas Trumpas pagaliau nori Ukrainos pergalės?“, Zelenskis atsakė: „Taip“.
Žurnalistas priminė, kad anksčiau Donaldas Trumpas buvo pareiškęs, kad V. Zelenskis „neturi kortų“.
Į klausimą, kas pasikeitė nuo to laiko, V. Zelenskis atsakė, kad situacija pasikeitė dėl D. Trumpo santykių su V. Putinu.
„Trumpas suprato, kad Putinas jam neatneš sėkmės. Amerikos žmonės Putinu nepasitiki. Amerikos žmonių parama Trumpui yra labai svarbi“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, visuomenės parama yra labai svarbi bet kuriam lyderiui. Jis pridūrė, kad „amerikiečių visuomenė negerbia ir nepasitiki Putinu, ir dauguma jų netiki, kad jis nori užbaigti šį karą“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ketvirtadienį pasiūlė panaudoti įšaldytą Rusijos turtą, kad būtų galima gauti 140 mlrd. eurų Europos Sąjungos (ES) paskolą, skirtą padėti Ukrainai apsiginti.
Dienraštyje „Financial Times“ F. Merzas teigė, kad ES galėtų suteikti Kyjivui pinigus kaip beprocentę paskolą „nesikišdama į nuosavybės teises“.
Jis pridūrė, kad pinigai bus grąžinti tik tada, „kai Rusija atlygins Ukrainai per šį karą padarytą žalą“.
Taip padedant Ukrainai „sistemingai ir labai smarkiai padidėtų Rusijos agresijos kaštai“, rašė nuo gegužės valdžioje esantis kancleris.
Vykstant karui Ukrainoje Kyjivo sąjungininkės Vakaruose įšaldė šimtų milijardų eurų vertės Rusijos turto.
Tačiau ES vyriausybės ilgai susilaikė nuo tiesioginio pinigų konfiskavimo, nerimaudamos, kad tai gali pakirsti pasitikėjimą euru kaip rezervine valiuta.
Visgi suaktyvėjo ES pastangos pasinaudoti pinigais, kuriuos daugiausia laiko Briuselyje įsikūrusi tarptautinė indėlių organizacija „Euroclear“.
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) šio mėnesio pradžioje sakydama svarbią kalbą apie ES padėtį pirmą kartą paragino suteikti Ukrainai naują „reparacijų paskolą“.
Vokietijos kancleris rašė, kad „Vokietija buvo – ir tebėra – atsargi Europos įšaldyto Rusijos centrinio banko turto konfiskavimo klausimu, ir ne be pagrindo“.
Tačiau jis pridūrė, kad „tai neturi mūsų stabdyti“ siekiant panaudoti šias lėšas Ukrainos gynybai.
„Mano nuomone, dabar turėtų būti parengtas perspektyvus sprendimas, kuriuo, nesikišdami į nuosavybės teises, galėtume suteikti Ukrainai beveik 140 mlrd. eurų beprocentę paskolą“, – teigė jis.
Pirmiausia paskolą turėtų garantuoti ES valstybės narės, o dėl mechanizmo turėtų susitarti „didžioji dauguma“ valstybių narių, rašė F. Merzas.
Jis pridūrė, kad savo pasiūlymą aptars su kitą trečiadienį Kopenhagoje susirinksiančiais Europos lyderiais.
„Siūlau, kad spalio pabaigoje vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime suteiktume įgaliojimus teisiškai saugiai parengti šią priemonę“, – rašė jis.
Syrskis: 2025 metų Rusijos puolimas žlugo
Rusijos pavasario ir vasaros puolimai šiais metais nepasiekė savo tikslų, sakė Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis, pridurdamas, kad Rusija mūšio lauke naudojo dvigubai daugiau artilerijos nei Ukraina, rašo „Reuters“.
„Galima sakyti, kad rusų pavasario ir vasaros kampanija buvo veiksmingai sustabdyta“, – žurnalistams sakė O. Syrskis.
Jis teigė, kad Rusijos planai sukurti „buferinę zoną“ Sumų ir Charkivo regionuose, užimti Pokrovsko miestą ir užkariauti visą Donecko regioną žlugo.
Visos Donecko teritorijos užkariavimas yra pagrindinis Rusijos tikslas, kuri šiuo metu kontroliuoja daugiau nei 70 proc. regiono ir lėtai žengia į priekį.
O. Syrskis teigia, kad nuo vasaros pradžios rusai puolė taikydami taktiką, kurią jis pavadino „tūkstančiu pjūvių“ – daugybe smulkių pėstininkų antpuolių.
„Tai yra vienu metu naudojant daugybę mažų puolimo grupių – 4–6 karius, kurie juda naudodamiesi reljefu, grioviais ir miškingomis vietovėmis, siekdami pagrindinio tikslo – kuo giliau įsiskverbti į mūsų teritoriją“, – okupantų taktiką paaiškino O. Syrskis.
Naktį Kryme griaudėjo sprogimai, pranešta apie smūgį į FST pastatą
Naktį Rusijos okupuotame Kryme griaudėjo sprogimai, šaltiniai pranešė apie smūgį į Federalinės saugumo tarnybos (FST) pastatą Armiansko mieste.
„Kerčėje nugriaudėjo mažiausiai penki sprogimai, Kerčės tiltas buvo laikinai uždarytas eismui“, – pranešė „Telegram“ kanalas „Krymo vėjas“. Pirminiai pranešimai rodo, kad „smogta į FST pastatą“ Armianske.
Anksčiau buvo pranešta, kad du sprogimai pasigirdo pusiasalio Kirovskės rajone, ten buvo puolamas aerodromas. Ketvirtadienį Ukrainos gynybos žvalgyba (HUR) taikėsi į du Rusijos lėktuvus An-26 ir radarų stotį Krymo pakrantėje.
Nacionalinis pasipriešinimo centras: Starokrymsko rezervuare liko tik 15 proc. vandens
Starokrymsko rezervuare, iš kurio vanduo tiekiamas Mariupoliui ir kitoms gyvenvietėms laikinai okupuotoje Donecko srities teritorijoje, dabar yra likę tik 15 proc. jo atsargų.
Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Nacionalinis pasipriešinimo centras.
„Starokrymsko rezervuare liko tik 15 proc. atsargų: vietoj 45 mln. tonų dabar yra tik 7 mln. Devyni kiti telkiniai taip pat išdžiūvo, o šuliniai ir gręžiniai senka“, – rašoma pranešime.
Centras pažymi, kad laikinai okupuotose Donecko srities teritorijose padėtis vandens aprūpinimo atžvilgiu yra katastrofiška, o Kremliaus naudojama vadinamoji „strategija“ krizei išspręsti – laukti rudens ir žiemos liūčių.
„Kremlius dar kartą įrodo, kad laikinai okupuotų teritorijų gyventojai paliekami išgyventi patys, o Maskva visą dėmesį skiria tik išteklių gavybai ir propagandinių vaizdų kūrimui“, – teigė centras.
Jis pridūrė, kad vandens krizę bus galima išspręsti tik išvadavus sritį nuo okupantų.
Kaip jau buvo pranešta, laikinai okupuotoje Luhansko srities teritorijoje be vandens liko apie 250 tūkst. žmonių.
18 vagonų su benzinu nuvažiavo nuo bėgių ir užsidegė
18 vagonų su benzinu nuvažiavo nuo bėgių Smolensko srityje – geležinkelio pervažoje susidūrė krovininis traukinys ir sunkiasvoris automobilis, skelbia Rusijos informavimo priemonės.
Sužeisti mašinistas ir mašinisto padėjėjas.
„Šiandien 7:26 val. tarp Rudnios ir Golinkos stočių Maskvos geležinkelio linijoje sunkvežimio vairuotojas išvažiavo į geležinkelio pervažą prieš artėjantį krovininį traukinį. Traukinio mašinistas įjungė avarinį stabdymą, tačiau atstumas buvo per mažas ir susidūrimo išvengti nepavyko. Dėl šio įvykio, pagal preliminarią informaciją, nuo bėgių nuvažiavo lokomotyvas ir 18 vagonų su benzinu, po to krovinys užsidegė. Dėl šio incidento nukentėjo lokomotyvo brigada, mašinistas ir mašinisto padėjėjas su vidutinio sunkumo sužalojimais buvo nugabenti į ligoninę“, – teigiama Maskvos geležinkelio pranešime spaudai.
Ukraina antrą kartą per mėnesį smogė vienai iš didžiausių naftos perdirbimo gamyklų pietų Rusijoje
Naktį iš rugsėjo 25 į 26 ukrainiečių dronai smogė Krasnodaro kraštui. Smūgis buvo suduotas Afipskio naftos perdirbimo gamyklos teritorijai, pranešė Kubanės operatyvinis štabas. „Drono nuolaužos nukrito ant vieno iš įrenginių. Niekas nenukentėjo. 30 kvadratinių metrų plote kilo gaisras, kuris jau užgesintas“, – pažymėjo štabas.
Afipskio naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių pietų Rusijoje. Įmonės gamybos pajėgumas yra 9,1 mln. tonų naftos per metus. Gamyklos turi du pirminio naftos perdirbimo įrenginius. Šių metų pavasarį buvo baigta įmonės rekonstrukcija, kurios kaina siekė 217 mlrd. rublių. Be to, iki metų pabaigos buvo planuojama modernizuoti giluminio naftos perdirbimo kompleksą, kad būtų galima pradėti gaminti 2,5 mln. tonų per metus Euro-5 standarto kuro. Anksčiau naftos perdirbimo gamykla buvo Ukrainos dronų atakų objektu rugpjūčio 7 ir 28 dienomis. Dėl šių atakų gamykla sustabdė naftos perdirbimą viename iš įrenginių, skelbiama „Meduza“. Be Afipskio naftos perdirbimo gamyklos, rugpjūčio 30 d. Ukrainos dronai smogė ir su ja susijusiai Krasnodaro naftos perdirbimo gamyklai.
Nuo rugpjūčio pradžios Ukraina pradėjo tikslingai smogti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, iš dalies arba visiškai išvedusi iš rikiuotės mažiausiai penkias dideles įmones. Dėl to, pagal „Reuters“ skaičiavimus, Rusijos perdirbimo pajėgumai sumažėjo 17 %, t. y. 1,1 mln. barelių per dieną. „Kommersant“ šaltinių duomenis, benzino gamyba sumažėjo maždaug 10 %.
Šiomis aplinkybėmis visoje šalyje uždaryta daugiau nei 300 degalinių, o daugelyje regionų įvesti apribojimai benzino pardavimui „vienam asmeniui“ – ne daugiau kaip 10–20 litrų. Krizė dar labiau paaštrėjo dėl rekordiškai išaugusių benzino biržos kainų: nuo metų pradžios jos šoktelėjo 40–50 %.
Lavrovas apkaltino NATO ir ES tiesiogiai dalyvaujant kare Ukrainoje
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl apkaltino Vakarus dėl karo Ukrainoje. Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose jis pareiškė, kad NATO ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė „tikrą karą“ Maskvai ir jį kariauja Ukrainos rankomis.
S. Lavrovas sakė, kad JT Chartijos nesilaikymas didina nestabilumą visame pasaulyje ir daugina regioninius konfliktus.
„Ryškus pavyzdys yra krizė Ukrainoje, kurią išprovokavo kolektyviniai Vakarai, jos rankomis NATO ir Europos Sąjunga nori paskelbti ir jau paskelbė tikrą karą mano šaliai ir tiesiogiai jame dalyvauja“, – sakė jis.
Rusija, pažeisdama tarptautinę teisę, jau daugiau nei trejus su puse metų tęsia plataus masto karą Ukrainoje. ES ir NATO valstybės teikia Kyjivui karinę ir finansinę pagalbą. Tačiau Vokietija ir kitos valstybės ne kartą pabrėžė, kad nėra karo dalyvės.
Keletas incidentų pastarosiomis savaitėmis dar labiau paaštrino Rusijos ir Vakarų santykius. Rugsėjo viduryje į Lenkijos oro erdvę įskridę Rusijos dronai buvo numušti, Estija pranešė apie Rusijos karo lėktuvų įvykdytus jos oro erdvės pažeidimus.
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ekonomika yra blogoje padėtyje dėl konflikto Ukrainoje. „Rusijos ekonomika ritasi velniop. Jie bombarduoja viską iš eilės ir užima labai mažai teritorijos, jei iš viso užima“, – pareiškė D. Trumpas ketvirtadieninėje konferencijoje Baltuosiuose rūmuose.
JAV prezidentas pareiškė, kad „stebi situaciją Rusijoje“ ir neįžvelgia ten teigiamų poslinkių. Jo teigimu, Rusijos ekonomika yra labai prastos būklės, o postūmis fronte – nežymus arba jo išvis nėra.
„Na, aš stebiu, ką daro Rusija, ir esu labai nepatenkintas tuo, ką daro Rusija ir ką daro Putinas. Man tai visiškai nepatinka. Jis žudo žmones be jokios priežasties.
Ir jie labai blogai pasirodo, atsižvelgiant į tai, kad viską pastatė ant kortos. Jų ekonomika skrenda velniop.
Jie bombarduoja viską iš eilės, o teritorijų užima labai mažai, jei iš viso užima.Tiesą sakant, jie netgi praranda. Taigi, manau, tai labai blogai Rusijos reputacijai.
Šis karas turi baigtis. Jei tai būtų mūsų karas, mes jį baigtume per vieną savaitę.O jie jau įžengia į ketvirtus metus, Jeffai (kreipiasi į žurnalistą, – red. past.). Jie įžengia į ketvirtus karo metus. Pažiūrėkite, ką jie pasiekė. Per pastarąjį mėnesį jie užėmė labai mažai, o jūs pranešate apie visus tuos bombardavimus, apie visus tuos dronus, 900 dronų, kurie per vieną naktį patenka į tam tikras vietoves, pavyzdžiui, Kyjivą.
Ir tuo pačiu jie užėmė labai mažai. Todėl esu labai nusivylęs Putinu“, – aiškino D. Trumpas.
Šią savaitę Rusijos finansų ministerija paskelbė, kad siekiant išlaikyti „karo išlaidų lygį“ Rusijai teks didinti PVM mokestį verslui (tuo pačiu ir vartotojams) nuo 20 iki 22 proc. Maža to, teks įtraukti daugiau verslo subjektų, mažesnių verslų, kurie anksčiau buvo atleisti nuo mokesčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tuo tarpu ponas Zelenskis savo naujame interviu pareiškė, kad karui pasibaigus jis nebebus prezidentas ir grįš į komiko karjerą. Tačiau visų dėmesį patraukė jo teiginys, kad fašistui pucinui netrukus reiks tikrai slėptis bunkery, nes tuoj flamingų balistika skris į maskvą.
Tuo tarpu kacapijoje uždraudė filmuoti kaip dronai naikina kacapų naftą. Rospropagandai reikia prastumti melą, jog ale vyksta ''remonto darbai'' todėl nėra benzino. Tuoj valdžia rusams ir akis pradės durt, kad nematytų tiesos.
Slava Ukraini, smert kacapam!
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
kacapę rasite google: chaturbate im_jasmine
Zelenskis atsakė, kaip Ukraina gali susigrąžinti okupuotas teritorijas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „Axios“ pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs ateityje diplomatinėmis priemonėmis susigrąžinti okupuotas teritorijas, jei dabar to padaryti karinėmis priemonėmis bus neįmanoma.
„Axios“ žurnalistas Ukrainos prezidento paklausė, ar jis sutinka, kad kai kurios šalies teritorijos jau yra prarastos.
„Jei dabar neturime jėgų susigrąžinti šių teritorijų, mes esame pasirengę jas susigrąžinti ateityje diplomatinėmis priemonėmis. Tai geras kompromisas visiems“, - sakė V. Zelenskis.
Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi ateityje vesti dialogą dėl savo teritorijų susigrąžinimo.
Trumpas: Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti žemes ir galbūt daugiau
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį „Truth Social“ platformoje pareiškė, kad Ukraina gali laimėti karą, susigrąžinti visas teritorijas ir galbūt daugiau.
„Susipažinęs su Ukrainos ir Rusijos karine bei ekonomine padėtimi ir ją visiškai supratęs, taip pat pamatęs ekonomines problemas, kurias tai sukelia Rusijai, manau, kad Ukraina, turėdama Europos Sąjungos paramą, yra pajėgi kovoti ir atgauti visą Ukrainą jos pirminėje formoje. Su laiku, kantrybe ir Europos, ypač NATO, finansine parama, pirminės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra visiškai įmanomas variantas. Kodėl gi ne?“ – rašė jis.
Kremlius neigia Ukrainos galimybes atgauti Rusijos užimtas žemes
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad klaidinga manyti, jog Ukraina gali susigrąžinti rusų kariuomenės užimtas žemes, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad Kyjivas gali visiškai išstumti Rusijos pajėgas.
„Mintis, kad Ukraina gali ką nors atsikovoti, mūsų požiūriu, yra klaidinga“, – Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams.