Svarbiausios dienos naujienos:

10:33 | Trumpo komanda apie karo Ukrainoje pabaigą: prisidėti turės ir Europa

Jei Donaldas Trumpas rudenį bus išrinktas JAV prezidentu, jo prioritetas bus kuo greičiau užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą, „Voice of America“ nurodo D. Trumpo štabas. Anot komandos, D. Trumpas mano, kad Europos šalys turėtų labiau prisidėti prie saugumo palaikymo.

„Prezidentas D. Trumpas ne kartą yra pareiškęs, kad pagrindinis jo antrosios kadencijos prioritetas bus kuo greičiau susitarti dėl Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos. Prezidentas D. Trumpas mano, kad Europos šalys turėtų padengti didesnę su konfliktu susijusių išlaidų dalį, nes JAV sumokėjo gerokai daugiau, o tai yra nesąžininga mūsų mokesčių mokėtojų atžvilgiu“, – sakoma D. Trumpo rinkimų kampanijos komunikacijos vadovo Stepheno Chengo atsakyme.

Anot jo, D. Trumpas „padarys viską, kas būtina, kad būtų atkurta taika ir Amerikos jėga bei atgrasymas pasaulio arenoje“.

„Jis yra vienintelis asmuo, galintis tai padaryti. Rusijos ir Ukrainos karas niekada nebūtų įvykęs, jei prezidentu būtų buvęs Donaldas J. Trumpas“, – sako jis.

10:11 | EŽTT smerkia Rusiją dėl sisteminių teisių pažeidimų Kryme toleravimo

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) antradienį pasmerkė Rusiją dėl sąmoningo sisteminių teisių pažeidimų Kryme toleravimo nuo Ukrainos pusiasalio aneksijos 2014 metais.

EŽTT Didžioji kolegija, aukščiausioji teismo instancija, padarė išvadą, kad „incidentai buvo pakankamai dažni ir tarpusavyje susiję, kad juos būtų galima laikyti pažeidimų modeliu ar sistema“.

„Aiškus veiksmingo tyrimo nebuvimas [...] įrodė, kad Rusijos valdžios institucijos oficialiai toleravo tokią praktiką“, – priduriama pranešime.

Teismas ypač atkreipė dėmesį į Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimus dėl netinkamo elgesio su Ukrainos kariais, ukrainiečių kilmės asmenimis, žurnalistais ir tiurkų kilmės Krymo totorių mažumos atstovais.

EŽTT teigė, kad šių grupių žmonės slapta laikomi Rusijos kalėjimuose už Krymo ribų, ir paragino juos saugiai grąžinti.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė palankiai vertinanti šį, jos teigimu, svarbų sprendimą.

„Tarptautinė teisminė institucija pripažino Rusiją atsakinga už sistemingus ir plačiai paplitusius žmogaus teisių pažeidimus Kryme, – teigė ministerija. – Tai labai svarbus etapas siekiant užtikrinti tarptautinę teisinę atskaitomybę Rusijai.“

2022-ųjų vasarį Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusija buvo pašalinta iš Europos valstybes vienijančios teisių gynimo organizacijos – Europos Tarybos (ET), kuriai priklauso EŽTT.

Tačiau skundai dėl pažeidimų, kuriuos Rusija, kaip įtariama, padarė iki 2022 metų rugsėjo 16 dienos, kai buvo pašalinta iš ET, ir toliau priimami Teisme.

Jame nagrinėjamos dar keturios kitos Ukrainos bylos prieš Rusiją, be kita ko – dėl 2022-ųjų vasarį pradėtos invazijos ir kartu su Nyderlandais iškelta byla dėl „Malaysia Airlines“ reiso MH17 lėktuvo numušimo 2014 metais.

Rusijos atžvilgiu taip pat pateikta 7,4 tūkst. individualių pareiškimų EŽTT dėl įvykių Kryme ir Ukrainos rytiniame Donbaso regione, kurį Maskva yra iš dalies okupavusi.

Krymą Rusija aneksavo 2014 metais. Kyjivas ir jo sąjungininkai pasmerkė šią aneksiją ir jos nepripažįsta.

9:33 | Podoliakas įvertino Trumpo taikos planą

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas pakomentavo kandidato į JAV prezidentus Donaldo Trumpo patarėjų karo Ukrainoje užbaigimo planą, rašo UNIAN.

Anot jo, Ukraina aiškiai supranta, kad bet koks planas, kaip užbaigti karą su Rusija, turi būti pagrįstas tarptautine teise, o taika turi būti teisinga.

Jo nuomone, karas negali baigtis, jei Rusija nebus patraukta atsakomybėn. M. Podoliakas taip pat mano, kad būtų „keista“ įšaldyti karą dabartinėse fronto linijose. Anot jo, Rusija pažeidė tarptautinę teisę ir yra Ukrainos teritorijoje.

„Ukraina turi absoliučiai aiškų supratimą, ir jis išdėstytas prezidento V. Zelenskio pasiūlytoje taikos formulėje, ten aiškiai pasakyta – taika gali būti tik teisinga, ir taika gali būti tik remiantis tarptautine teise“, – „Reuters“ komentavo jis.

M. Podoliakas taip pat pabrėžė, kad Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino paskelbtos paliaubų sąlygos yra absurdiškos.

9:25 | Ukrainoje jau sunaikinta daugiau nei 538 000 rusų karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 22 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso apie 538 060 rusų okupantų, iš jų 1 220 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 039 priešo tankus (+48 per pastarąją parą), 15 450 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 14 321 artilerijos sistemą (+40), 1 108 raketų paleidimo sistemas, 863 oro gynybos sistemas, 359 karo lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 11 435 nepilotuojamus orlaivius (+22), 2 324 sparnuotąsias raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 19 407 transporto priemones (+45), 2 409 specialiosios įrangos vienetus (+6).

Duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios Ukrainos gynybos ministerija standartizavo ir leido gynybos pajėgoms naudoti beveik 40 užsienio ir vietos gamybos šarvuotųjų transporto priemonių modelių, įskaitant tankus „Abrams“, „Leopart“, „Challenger“ ir pėstininkų kovos mašinas „Bradley“.

8:52 | Rusų laivai jūrose

Rusijos Federacija Juodojoje ir Azovo jūrose turi tris „Kalibr“ raketų nešėjus, rašo „Ukrinform“.

Anot Ukrainos karinio jūrų laivyno, Juodojoje jūroje yra vienas rusų laivas, kuris yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, tačiau jis yra be raketų.

Azovo jūroje yra aštuoni rusų laivai, iš kurių du yra „Kalibr“ sparnuotųjų raketų nešėjai, iš viso galintys paleisti iki 16 raketų.

Viduržemio jūroje rusų laivų nėra.

8:45 | „Tai momentas, kai gali įsivyrauti taika“: istorikas įvertino, kas lauks Putino po JAV prezidento rinkimų

Prinstono universiteto profesorius Haroldas Jamesas mano, kad Donaldo Trumpo pralaimėjimas JAV prezidento rinkimuose gali sužlugdyti Valdimiro Putino planus Ukrainoje.

Apie tai jis kalbėjo interviu laikraščiui „Neue Zürcher Zeitung“, rašo UNIAN.

8:15 | Rusija galėjo sukurti naują armiją karui prieš Ukrainą: analitikai įvardijo, kur rusai perkelia savo pajėgas

Rusija galėjo suformuoti dar vieną karinę armiją, kuri būtų dislokuota fronto linijoje Ukrainoje, sako Karo tyrimų institutas (ISW), rašo UNIAN.

Anot analitikų, Rusijos kariuomenėje vykdomos plataus masto reformos, įskaitant naujų kariuomenės lygmens karinių junginių kūrimą. Ukrainos šaltinių pareiškimai apie „51-ąją armiją“ yra „pirmieji požymiai, kad Rusijos Federacija suformavo dar vieną visavaldę armiją dislokavimui Ukrainoje“.

Charkivo operatyvinės grupės atstovas Jurijus Povchas teigė, kad Rusijos kariuomenė ketina į Charkivo kryptį perkelti „51-osios armijos 9-osios motorizuotosios šaulių brigados“ dalis. Pasak jo, Rusijos kariuomenė į Charkivo kryptį perdislokuoja Rusijos dalinius iš Chersono srities ir kitų krypčių.

Pulkininkas leitenantas Nazaras Vološynas, Hortycios operatyvinės grupės atstovas spaudai, sakė, kad Rusijos kariai ketina perkelti 155-osios jūrų pėstininkų brigados ir 51-osios armijos 9-osios motorizuotosios šaulių brigados dalinius į Charkivo kryptį, kad kompensuotų nuostolius.