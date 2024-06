Putinas griebiasi šiaudo – visomis išgalėmis bando išgelbėti savo pasididžiavimą Kryme

Kerčės tiltas – Rusijos prezidento Vladimiro Putino branginamas pasiekimas ir Kremliaus siekio visam laikui išlaikyti Krymo kontrolę simbolis. Šis simbolis ne kartą buvo atakuojamas Ukrainos pajėgų.

Ankstesnės pastangos apsaugoti tiltą buvo neveiksmingos, o Ukrainai toliau diegiant naujoves ir vykdant itin efektyvias jūrų dronų atakas, naujų Rusijos gynybinių užtvarų gali nepakakti, kad būtų išvengta tolesnių išpuolių, skelbia „Business Insider“.

Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija neseniai pranešė, kad gegužės pradžioje Rusija pradėjo statyti baržas kaip užtvaras prie Krymo tilto. Gegužės 23 d. užfiksuotose palydovinėse nuotraukose, kurias paskelbė Jungtinės Karalystės vyriausybė, matėsi daugybė pastatytų baržų.

„Šias baržas pastatė Rusijos pajėgos, siekdamos apginti tiltą ir laivybai skirtą kanalą, sumažindamos Ukrainos bepiločių antžeminių laivų priartėjimo kampus. Anksčiau įrengtos užtvaros buvo pažeistos audrų, todėl jų veiksmingumas sumažėjo“, – birželio 8 d. skelbė Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija.

Russia continues adding barriers around the Crimean bridge to defend against Ukraine’s naval drones in the Kerch Strait. pic.twitter.com/2n6xhARhVf

Ar šios naujosios gynybos priemonės galės veiksmingai užkirsti kelią Ukrainos jūrų dronams, dar neaišku. Nepaisant baržų, ukrainiečiai linkę prisitaikyti ir rasti būdų, kaip atakuoti Rusijos pajėgas jūroje, sakė atvirų šaltinių žvalgybos analitikas, Amerikos verslo instituto analitinio centro tyrėjas Brady‘is Africkas.

Ukraina ne kartą žadėjo sunaikinti tiltą, nes jis naudojamas kaip Rusijos kariuomenės aprūpinimo ir logistikos maršrutas Kryme, taip pat todėl, kad jis reiškia neteisėtą Maskvos įvykdytą pusiasalio aneksiją ir nuolatinę okupaciją. Kyjivo užmojus pabrėžė per pastaruosius dvejus metus įvykdyti keli išpuoliai prieš šį objektą.

Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas Dmytro Pletenčiukas teigė, jog dabar tilto sunaikinimas nebus toks veiksmingas, koks būtų buvęs karo pradžioje, nes Rusija vis rečiau ir rečiau juo naudojasi, kad galėtų palikti savo karines pajėgas Kryme. Tiltui tenka mažiau nei ketvirtadalis visų tranzitu gabenamų krovinių. Siekdama išlaikyti savo karines pozicijas Kryme, Rusija naudojasi keltų perkėla. Tai parodo Kyjivo gebėjimą prisitaikyti.

❗🇷🇺⚔️🇺🇦 - Barges and boom barriers have been strategically positioned at key sections along the Crimean Bridge as a defensive measure against potential kamikaze unmanned surface vehicle (USV) attacks from Ukraine.



This installation aims to protect the bridge, which serves as a… pic.twitter.com/QTZj6865bA