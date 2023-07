Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

20:59 | Triuškinantys smūgiai okupantams: ukrainiečiai sunaikino rusų vadavietę ir sandėlį

Ukrainos pajėgos per pastarąją parą sudavė naujus triuškinančius smūgius Rusijos pajėgoms, rašo UNIAN. Kaip skelbia šalies ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, ukrainiečiai sunaikino okupantų vadavietę ir amunicijos sandėlį.

„Gynybos aviacijos pajėgos per naktį sudavė 10 smūgių į okupanto personalo koncentracijos rajonus“, – praneša štabas.

Ukrainos raketiniai ir artilerijos daliniai pastarąją parą smogė karių, ginklų ir karinės technikos koncentracijos vietai, vadavietei, šaudmenų sandėliui, aštuoniems artilerijos pabūklams, taip pat dviem priešlėktuvinės gynybos objektams, radiolokacinei stočiai ir trims rusų elektronikos stotims.

Rusijos pajėgos šiąnakt smogė penkiais Irano dronais. Ukrainos priešlėktuvinė gynyba sunaikino du dronus.

„Per dieną priešas surengė 48 oro smūgius ir 54 kartus atakavo iš daugkartinių raketų paleidimo įrenginių į mūsų kariuomenės pozicijas ir gyvenvietes“, – skelbia ukrainiečiai.

20:33 | Sprogimai Volnovachoje

Laikinai okupuotoje, Rytų Ukrainoje esančioje Volnovachoje nugriaudėjo sprogimai, rašo UNIAN.

Rusijos žiniasklaida pranešė apie raketų ataką prieš rusų paskirtos administracijos pastatą.

Anot propagandistų, žuvusiųjų nėra, tačiau yra sužeistų Kremliaus statytinių.

20:00 | Najevas: policija ir kontržvalgyba pasienyje su Baltarusija yra padidintos parengties

Ukraina visus policijos patrulius ir kontržvalgybos padalinius pasienyje su Baltarusija pervedė į sustiprintą kovinį režimą, sako Ukrainos Jungtinių pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas, rašo „Ukrinform“.

Anot jo, Ukraina pasienyje su Baltarusija taip pat padidino mobiliųjų patrulių grupių skaičių.

„Darbas pasienyje su Baltarusija tęsiamas. Visi policijos patruliai ir kontržvalgybos padaliniai perkelti į sustiprintą kovinio budėjimo režimą. Padidintas pėsčiųjų ir mobiliųjų patrulių grupių skaičius“, – cituojamas jis.

S. Najevas taip pat informuoja, kad buvo parengtas ir patvirtintas dar vienas karių mokymo tiesiogiai pasienio zonose planas.

Palei visą pasienio liniją su Baltarusija, tose vietovėse, kur buvo bent minimali galimybė priešui patekti į Ukrainą, buvo dislokuota daugiau įrangos ir karių.

Anot S. Najevo, glaudžiai bendradarbiaujama ir su Lenkija.

Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į galimas provokacijas.

„Visos kitos Europos šalys turėtų aiškiai suprasti, kad mūsų kariai stovi tarp karo chaoso ir taikaus gyvenimo. Būtent Ukraina dabar kovoja už taikų gyvenimą visam pasauliui. Mums reikia tik ginklų, o kovoti mokame kaip niekas kitas“, – tikina S. Najevas.

19:28 | Ukraina ragina tarptautinę bendruomenę reaguoti į Maskvos veiksmus Zaporižios AE

Ukraina trečiadienį paragino tarptautinę bendruomenę reaguoti į tai, kas, anot jos, yra Maskvos karinė eskalacija okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje.

„Rusija, dislokuodama karinį personalą, įrengdama įtvirtinimus mažiausiai trijuose reaktoriuose, padėdama sprogmenis Zaporižios atominėje elektrinėje, tiesiogiai grasina branduoliniu incidentu didžiausioje Europos atominėje elektrinėje“, – teigiama Ukrainos užsienio reikalų ministerijos socialiniame tinkle išplatintame pareikime.

„Pasauliui pats laikas imtis skubių veiksmų“, – pridūrė ministerija.

18:53 | Ukrainiečiai veržiasi į priekį prie Bachmuto: Syrskis skelbia apie laimėjimus

Šiauriniame Bachmuto pakraštyje atkovota teritorijų ir sunaikinta nemažai okupantų, sako Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, rašo UNIAN.

„Bachmuto kryptis. Gynybos pajėgos sulaukė sėkmės. 10-osios brigados „Edelveisas“ šturmo daliniai šturmuoja rusų pozicijas šiaurinėse Bachmuto prieigose. Kelios teritorijos buvo atremtos ir sunaikinta nemažai priešo gyvosios jėgos“, – cituojamas jis.

18:40 | Kyjivo teisme nugriaudėjo sprogimas, pranešama apie šūvius

Kyjivo mieste, Ševčenkos mikrorajone esančiame teismo pastate įvyko sprogimas, rašo „Ukrinform“.

Šią informaciją patvirtino Ukrainos Vidaus reikalų ministerija.

„Policija gavo informacijos, kad Ševčenkos rajone esančiame teismo pastate įvyko sprogimas“, – sakoma pranešime.

Anot ministerijos, vietoje dirba tyrėjai, specialiosios pajėgos ir tarnybos.

Anot Ukrainos vidaus reikalų ministro Ihorio Klymenko, sprogo nenustatytas įtaisas, kai į teismo posėdį buvo atvežtas vienas vyras.

„Detalės nustatinėjamos. Išlikite ramūs ir nesiartinkite prie įvykio vietos. Leiskite atitinkamoms tarnyboms efektyviai atlikti savo darbą“, – „Obozrevatel“ cituoja jį.

Kaip skelbiama socialiniuose tinkluose, pastate taip pat buvo girdėti ir šūviai, įkaitu galėjo būti paimtas apsauginis.

Kaip rašo UNIAN, sprogimą įvykdė Ihoris Humeniukas, įtariamasis 2015 m. granatos sprogimo prie Rados byloje.

18:16 | Tikimės žinios, kad Ukrainai kelias į NATO bus sutrumpintas, sako Lenkijos prezidentas

Per NATO viršūnių susitikimą Vilniuje kitą savaitę tikimės sprendimo, kad Ukrainai kelias į Aljansą bus sutrumpintas, sako Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.

„Tikimės, kad bus priimtas sąjungininkų sprendimas, kad Ukrainai nereikia įžanginio kelio, kad ateityje įstotų į NATO, bet kad šis kelias jai bus sutrumpintas“, – trečiadienį sakė A. Duda per spaudos konferenciją po susitikimo su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda.

Lenkijos vadovas pabrėžė, kad per susitikimą svarbu patvirtinti NATO sąjungininkų vienybę dėl paramos Ukrainai, iki bus baigtas Rusijos pradėtas karas.

„Labai svarbu patvirtinti mūsų sąjungininkų vienybę, parodyti Ukrainai paramą, kad NATO pagelbės Ukrainai, rems ją, kol ji neišstums iš savo žemių karių, kol nestos taika ir šis karas nesibaigs, nes neturime jokių abejonių, kas tą karą sukėlė ir pradėjo, tai Rusija užpuolė Ukrainą, jokiais būdais neišprovokuota, užpuolė, kad užgrobtų jų žemes, pratęsdama, ką pradėjo 2014 metais“, – pabrėžė A. Duda.

Lenkijos prezidentas su sutuoktine Lietuvos prezidento kvietimu trečiadienį atvyko į Lietuvą trijų dienų valstybinio vizito.

Jis prasidėjo dvišaliu Lietuvos ir Lenkijos vadovų susitikimu, vėliau prezidentai lankysis Valdovų rūmuose, ketvirtadienį dalyvaus Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos renginiuose, o penktadienį stebės jungtines Lietuvos ir Lenkijos specialiųjų pajėgų greitojo reagavimo ir kovinės parengties pratybas.

Specialiųjų pajėgų kontingentą Lenkija delegavo saugoti kitą savaitę Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.

17:58 | Pranešama apie sprogimą Berdianske

Laikinai okupuotame Berdianske nugriaudėjo sprogimas, rašo „Ukrinform“. Anot agentūros, apie sprogimą pranešė „Telegram“ kanalai. Teigiama kad sprogimas nugriaudėjo Berdiansko uoste.

„Uosto teritorijoje kaukia sirena. Berdiansko gyventojai praneša, kad visas miestas girdėjo sprogimo garsus“, – cituojamas vienas iš pranešimų.

Okupantai praneša, kad suveikė priešlėktuvinės gynybos sistemos.

17:43 | TATENA ragina suteikti prieigą prie Zaporižios AE, kad įsitikintų, jog joje nėra sprogmenų

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) trečiadienį paragino užtikrinti prieigą prie Maskvos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės tam, kad būtų patvirtinta, jog joje nėra sprogmenų.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Prancūzijos kolegai Emmanueliui Macronui pareiškė, kad Rusija planuoja pavojingas provokacijas Maskvos okupuotoje Zaporižios AE.

Tuo tarpu Kremlius trečiadienį nurodė, kad Kyjivas gali rengti provokaciją Rusijos kontroliuojamoje Zaporižios AE.

„Didėjant karinei įtampai ir stiprėjant kariniams veiksmams regione, kuriame yra ši svarbi atominė elektrinė, mūsų ekspertai turi turėti galimybę patikrinti faktus vietoje“, – išplatintame pareiškime teigė TATENA vadovas Rafaelis Grossi.

„Jų [specialistų] nepriklausomos ir objektyvios ataskaitos padėtų išsiaiškinti dabartinę padėtį šioje vietoje, o tai labai svarbu tokiu metu, kai yra nepatvirtintų kaltinimų ir priešingų kaltinimų“, – pridūrė jis.

16:59 | Generolas: rusai pakeitė taikinių prioritetus

Rusijos kariai šiek tiek pakeitė taikinių Ukrainoje prioritetus ir mažiau taikosi į energetikos infrastruktūrą, sako Ukrainos ginkluotųjų pajėgų štabo generolas Oleksijus Hromovas, rašo „Ukrinform“.

Anot jo, dabar rusai vis dažniau taikosi į naftos ir dujų gavybos objektus, galimas ukrainiečių karių susitelkimo vietas ir vyriausybinius pastatus.

„Nepaisant priešo taktinės ir karinės aviacijos patirtų nuostolių (2023 m. liepos 3 d. duomenimis, Ukrainos kariuomenė sunaikino 309 sraigtasparnius ir 315 orlaivių), priešas ir toliau taiko taktiką, kai raketų smūgiai atliekami su trumpesniais intervalais tarp smūgių ir vietoj masinių smūgių suduodama mažiau smūgių. Tikriausiai, siekdamas perkrauti mūsų oro gynybos sistemą, priešas derina raketinę ginkluotę su smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais“, – cituojamas generolas.

Anot jo, jei anksčiau rusai itin taikydavosi į energetikos infrastruktūrą, dabar tokių smūgių yra mažiau.

„Šiuo metu priešas bando smogti naftos ir dujų gavybos objektams, tikėtinoms Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgų ir priemonių koncentracijos vietoms, taip pat vyriausybiniams pastatams, naudodamas tiek bepiločius orlaivius kamikadzes „Shahed-136“, tiek įvairių tipų raketas“, – informuoja O. Hromovas.

16:36 | Charkivo srityje rusai sužeidė žmogų

Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo srityje esantį Vovčanską ir sužeidė vieną žmogų, rašo „Ukrinform“.

„Šią popietę Vovčansko miestas Chuhuivo rajone buvo apšaudytas priešo. Atakos metu 54 metų vyras buvo pašautas. Nukentėjusysis vidutinio sunkumo būklės paguldytas į ligoninę“, – cituojama Charkivo srities karinė administracija.

15:55 | Rusai apstulbę – Vokietijoje iš jų konfiskuojami automobiliai: tampa sankcijų pažeidėjais, vos kirtę sieną

Rusijos televizija RBK paskelbė išsiaiškinusi, kad į Vokietiją savo nuosavais automobiliais atvykę rusai gali jų netekti dėl įvestų sankcijų, pagal kurias toks veiksmas gali būti laikomas nelegaliu eksportu iš Rusijos.

„Keleivinių automobilių iš Rusijos įvežimas į ES yra draudžiamas pagal reglamento 833/2014 3i str., kuris numato embargą Rusijos atžvilgiu. Šiuo atveju sąvoka „įvežimas“ faktiškai reiškia bet kokį prekių judėjimą. Embargas nenumato išlygų iš draudimo jūsų nurodytomis aplinkybėmis“, – tokį atsakymą iš Vokietijos muitinės tarnybos gavo RBK.

ES paskelbtose embargo Rusijai sąlygose skelbiama, kad „draudžiama įsigyti, importuoti arba perduoti, tiesiogiai ar per tarpininkus, prekes, kurios atneša ženklias pajamas Rusijai“, jeigu tai yra rusiškos kilmės prekės arba eksportuojamos iš Rusijos. Lengvieji automobiliai taip pat yra tokiame draudžiamų prekių sąraše.

Keblumų kilo dėl formuluotės „įvežti“ (vok. einfuhr) vokiškoje dokumento versijoje, kuri reiškia ne tik importą, bet ir laikiną įvežimą. Vokietijos muitinės išaiškinimas reiškia, kad rusams savo automobiliu atvykus į šalį tai gali būti traktuojama kaip bandymas pasipelnyti ir užsiimti nelegaliu eksportu. Tai iš esmės neprieštarauja ES praktikai: kiekviena sąjungos šalis gali savarankiškai interpretuoti ir pritaikyti bendras sąjungos sankcijas, pažymima „The Bell“.

„Fontanka“ skelbiama, kad su savo automobilių areštu Vokietijoje susidūrė jau dešimtys Rusijos piliečių. Pretenzijas automobiliams su rusiškais numeriais kelia būtent vokiečių pareigūnai – kitose ES šalyse tokių problemų rusams nekyla.

15:27 | Dėl sankcijų Rusijai trūksta atsarginių dalių ir „kukurūznikams“

Rusijai dėl karo Ukrainai įvestų sankcijų pradėjo trūkti atsarginių dalių ne tik civiliams orlaiviams, bet ir paprastiems lėktuvams, tokiems kaip lengvieji daugiafunkciniai biplanai „An-2“, arba vadinamieji „kukurūznikai“.

Rusijos naujienų portalas RBK rašo, kad grėsmė An-2 parkams sunykti tapo akivaizdi, nes pradėjo stigti atsarginių dalių jų variklių remontui, nes tarptautinės sankcijos draudžia Rusijai tiekti aviacijos produkciją.

Anksčiau lėktuvų remonto gamyklos Rusijoje An-2 techninei priežiūrai naudojo visiškai naujus, dažnai vakarietiškus, komponentus, tačiau dabar jos priverstos tenkintis jau naudotais.

Be atsarginių dalių tiekimo sunkumų, „kukurūznikų“ eksploatavimą gerokai apsunkino smarkiai pabrangę tepalai, problemos su ryšio priemonėmis, važiuoklėmis ir kitų jų dalių susidėvėjimas, pažymi RBK.

13:49 | „Financial Times“: Kinija įspėjo Rusiją nenaudoti branduolinių ginklų Ukrainoje

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas buvo asmeniškai perspėtas Kinijos prezidento Xi Jinpingo Ukrainoje nenaudoti branduolinių ginklų. Apie tai skelbia „Financial Times“, cituodamas aukštą JAV administracijos pareigūną, buvusį Kinijos Liaudies Respublikos pareigūną, Vakarų pareigūnus, aukštą Kinijos vyriausybės patarėją ir Kremliui artimus šaltinius.

Kinijos lyderis V. Putiną įspėjo per kovą Maskvoje vykusį jo vizitą, teigia šaltiniai. Leidinio pašnekovai pažymi, kad nuo to laiko Kinijos pareigūnai prisipažįsta, kad pavyko įtikinti V. Putiną atsisakyti užslėptų grasinimų panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą.

„Financial Times“ pažymi, kad Kinija savo viešuose pareiškimuose nuolat priešinosi branduolinio ginklo panaudojimui Ukrainoje. Tačiau daugelis Kyjivo sąjungininkų abejoja Pekino ketinimais, atsižvelgiant į glaudžią Xi ir Putino partnerystę ir „taikos planą“, kuris iš esmės atkartoja Rusijos tezes.

Tuo pat metu Xi perspėjimai V. Putinui suteikia vilties, kad Kinija savo viešus pareiškimus remia retorika už uždarų durų. Vienas aukštas JAV administracijos pareigūnas sakė, kad „kinai prisiima atsakomybę už pranešimų (Rusijai) perdavimą visais lygiais“.

Buvęs Kinijos Liaudies Respublikos pareigūnas leidiniui patvirtino, kad Xi asmeniškai liepė V. Putinui nenaudoti branduolinių ginklų, pažymėdamas, kad Kinijos pozicija prieš jų naudojimą buvo įtraukta į jo poziciją dėl taikos Ukrainoje.

13:14 | Ukrainos karys: rusai Bachmute naudoja cheminius ginklus

Rusijos ginkluotosios pajėgos aktyviai naudoja cheminius ginklus prieš Ukrainos kariuomenę Bachmuto kryptimi. Apie tai pranešė karių grupės „Tavrija“ atstovas Oleksijus Dmytraškovskis.

Jis teigė, kad preliminariais duomenimis, okupantai naudoja cheminį elementą liuizitą.

„Bachmuto kryptimi padėtis yra sunki. Priešas vis dažniau naudoja cheminį ginklą. Pavyzdžiui, artilerijos ugnies metu naudojamas elementas, vadinamas liuizitu“, – pasakojo O. Dmytraškovskis, rašo „Focus“.

For those asking about sound, here is the original, raw Ukrainian language version. pic.twitter.com/eAGLrafHR8