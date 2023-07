Aiškėja daugiau apie sprogimus Kyjivo teisme: atskleidė, kas juos sukėlė ir kaip viskas vyko

Vyras sprogimo metu žuvo.

„Nusikaltėlis mirė įvykio vietoje. Pirminiais duomenimis, susisprogdino pats“, – savo „Telegram“ kanale trečiadienio vakarą pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko.

Anot jo, per pastato šturmą buvo sužeisti du pareigūnai.

„Jų gyvybes išgelbėjo skydai, su kuriais judėjo specialiosios pajėgos“, – nurodo ministras.

Dėl incidento buvo atlikta skubi gyventojų evakuacija iš teismo pastato ir pastatų, esančių šalia.

I. Klymenko nurodo, kad sprogimą sukėlė Ihoris Humeniukas, įtariamas 2015 m. įvykdęs sunkų nusikaltimą, per kurį žuvo keturi Ukrainos nacionalinės gvardijos nariai.

„Šiandien jis buvo atvežtas į dar vieną teismo posėdį – tai tęsiasi jau aštuonerius metus – ir po to posėdžio, kuris baigėsi maždaug po dviejų valandų, I. Humeniukas pirmiausia užsirakino tualete, o po to – atidarė duris ir metė kažkokį kol kas nenustatytą sprogstamąjį įtaisą į sargybą. Tikėtina, kad po to įvyko du tokie sprogimai. Tada jis bandė neleistinai išeiti iš teismo salės“, – pasakoja ministras.

Vėliau pareigūnai pristabdė nusikaltėlį, tačiau netrukus jis užsibarikadavo atskiroje patalpoje. Pareigūnai bandė derėtis su I. Humeniuku, tačiau tai buvo neįmanoma.

„Atblokavus kambario duris, į policininkus buvo mestas dar vienas sprogstamasis daiktas. Jų gyvybes išgelbėjo priešais juos buvę skydai“, – nurodo I. Klymenko.

Du pareigūnai susižeidė galūnes, jie paguldyti į ligoninę, pavojus jų gyvybėms negresia.

„Pats pilietis Humeniukas, preliminariai, žuvo nuo sprogstamojo užtaiso“, – priduria ministras.

Kurį laiką po sprogimų teisme dirbo specialistai.

I. Klymenko priduria, kad dėl pasikėsinimo į teisėsaugos pareigūnų gyvybę ir bandymo pabėgti iš teismo areštinės iškelta baudžiamoji byla. Ministras pažymėjo, kad kitų žuvusiųjų nėra. Pasak jo, aiškinamasi, kaip sprogstamieji įtaisai pateko į teismo patalpas.

„Šiuo metu nesuprantame, kur buvo sprogstamieji įtaisai – ar salėje, ar tualeto patalpoje, ar salėje, kurioje jis užsibarikadavo... Ar gali būti, kad jis juos kažkokiu būdu atsinešė su savimi“, – nurodo ministras.

Pranešimai apie sprogimus Kyjivo teisme pasirodė trečiadienį vakare.