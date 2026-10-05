Rusija pradėjo naują teroro etapą – nusitaikė į gyvybiškai svarbias arterijas Kyjive: Ukraina kreipėsi į pasaulį

Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 172 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 172 iš 205 dronų, kuriais Rusijos pajėgos puolė šalį nuo spalio 4 d. vakaro, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos oro pajėgos.
Nuo sekmadienio, spalio 4 d., 18 val. rusai puolė Ukrainą 205 „Shahed“ tipo puolamaisiais bepiločiais orlaiviais (49 iš jų – reaktyviniai), taip pat „Gerbera“, „Banderol“/„Dan-T“ dronais ir „Parodija“ imitacinėmis skraidyklėmis, paleistomis iš Oriolo, Kursko, Šatalovo, Milerovo, Primorsko Achtarsko Rusijoje, taip pat iš laikinai okupuoto Donecko ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme krypčių.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų orlaiviai, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės karybos ir nepilotuojamų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Preliminariais duomenimis, iki pirmadienio, spalio 5 d., 8 val. oro gynyba numušė arba nuslopino 172 dronus.
Smūgiai fiksuoti 13-oje vietų, o trijose vietose fiksuotos krentančios numuštų taikinių nuolaužos. Ataka tęsiasi, nes Ukrainos oro erdvėje vis dar yra apie 10 rusų dronų.
Rusijos kariuomenė per praėjusią parą kare prieš Ukrainą neteko 2 020 karių
Bendri Rusijos pajėgų koviniai nuostoliai nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 5 d. pasiekė apie 1 542 720 karių, įskaitant 2 020 kariškių, kurie buvo likviduoti per pastarąsias 24 valandas, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Rusijos kariuomenė taip pat neteko 12 393 tankų (+2), 25 487 šarvuotųjų kovos mašinų (+4), 50 733 artilerijos sistemų (+47), 2 182 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+3), 1 688 oro gynybos sistemų (+2), 443 lėktuvų, 356 sraigtasparnių, 2 859 antžeminių robotizuotų sistemų (+22), 548 095 dronų (+1 855), 5 126 sparnuotųjų raketų, 35 laivų, 2 povandeninių laivų, 157 985 automobilių ir degalų cisternų (+727) bei 4 793 specialiosios technikos vienetų (+5).
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Vokietijos ambasada atsakė į Rusijos grasinimus diplomatams: liekame Kyjive
Vokietijos ambasada Ukrainoje kartu su kitomis diplomatinėmis atstovybėmis pareiškė susirūpinimą dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimo diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje ir pareiškė, kad Vokietijos diplomatai lieka Kyjive.
Apie tai Vokietijos ambasada Ukrainoje paskelbė feisbuke.
„Kartu su kitų diplomatinių atstovybių Kyjive vadovais susirūpinę atkreipiame dėmesį į Rusijos užsienio reikalų ministerijos grasinimą diplomatams ir užsienio piliečiams Ukrainoje“, – pareiškė ambasada.
Ambasada pabrėžė, kad Rusija privalo laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų.
„Rusija privalo laikytis Vienos konvencijos ir tarptautinės humanitarinės teisės. Liekame Kyjive“, – pareiškė diplomatai.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė pranešimus, kad neįvardytos Vakarų šalių ambasados ketina evakuoti savo darbuotojus į Lvivą ar net dar toliau į vakarus – į rytinius Lenkijos rajonus.
Europos Sąjungos (ES) ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova sakė, kad ES delegacija, ES patariamoji misija Ukrainoje ir ES valstybių narių ambasados dėl Rusijos atakų neketina išvykti iš Kyjivo.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija pranešė neplanuojanti keisti savo ambasados Kyjive darbo tvarkos.
Estijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad šalies ambasada liks Kyjive, ir patikino Ukrainą dėl tolesnės paramos.
Italijos ambasada Ukrainoje sekmadienį pareiškė, kad, nepaisydama Rusijos grasinimų, liks Ukrainos sostinėje.
Putinas griebėsi klastingo plano: kaip Rusija bandys palaužti ukrainiečius?
Rusijos gynybos ministerija jau dabar bando pateisinti būsimą žiaurią Rusijos 2026–2027 m. rudens–žiemos smūgių kampaniją prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).
Ministerija naujausius rusų smūgius Ukrainai įvardija kaip atsaką į įvykius, įvykusius net ir prieš kelis mėnesius.
Kruvinas rusų smūgis Charkivui: yra aukų
Rusai naktį iš sekmadienio į pirmadienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska Pravda“. Žuvo žmogus, dar bent aštuoni sužeisti.
„Preliminariais duomenimis, trys „Banderolės“ pataikė netoli gyvenamųjų namų. Deja, yra žuvęs žmogus. Be to, aštuoni žmonės buvo sužeisti, iš jų vienas yra labai sunkioje būklėje“, – sako Charkivo meras Igoris Terechovas.
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Rusija pradėjo naują teroro etapą – nusitaikė į gyvybiškai svarbias arterijas Kyjive: Ukraina kreipėsi į pasaulį
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paragino partnerius ryžtingai reaguoti į Rusijos terorą, stiprinti Ukrainos oro gynybą ir įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos gynybos pramonei.
Jis apie tai parašė socialiniame tinkle „X“, praneša „Ukrinform“.
Užsienio reikalų ministras teigė, kad ši savaitė žymi naują Rusijos visą dieną trunkančio teroro prieš civilius kampanijos etapą ir kad po atakų prieš maisto sandėlius, mažmeninės prekybos tinklus, vaistų sandėlius ir gyvybiškai svarbias duomenų bazes Rusija dabar taikosi į tiltus.
„Jie yra gyvybiškai svarbios arterijos, padedančios užtikrinti šalies veikimą, jungiančios bendruomenes, leidžiančios žmonėms nuvykti į darbą ir gauti būtiniausias paslaugas“, – sakė A. Sybiha.
Ministras priminė, kad per pastarąsias kelias dienas Rusija šešis kartus smogė į du Kyjivo tiltus būtent tuo metu, kai jais važiavo civilinis transportas ir metro traukiniai.
„Pasaulis negali tiesiog stebėti ir laukti – raginame savo partnerius ryžtingai reaguoti. Ir žodžiais, ir veiksmais. Aiškiai pasakykite Maskvai, kad ji turi nutraukti eskalaciją ir terorą bei įsitraukti į diplomatiją ir pastangas siekti taikos“, – teigė A. Sybiha.
Jis taip pat paragino sąjungininkus stiprinti Ukrainos oro gynybą, įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos kariniam-pramoniniam kompleksui ir į sankcijų sąrašus įtraukti asmenis bei organizacijas, padedančius režimui toliau vykdyti nusikaltimus.
Kaip jau skelbta, spalio 4 d. per Rusijos smūgį į Kyjivo Šiaurinį tiltą buvo sužeisti du žmonės.