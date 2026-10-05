Putinas griebėsi klastingo plano: kaip Rusija bandys palaužti ukrainiečius?

Ministerija naujausius rusų smūgius Ukrainai įvardija kaip atsaką į įvykius, įvykusius net ir prieš kelis mėnesius.
„Spalio 4 d. Rusijos Gynybos ministerija paskelbė, kad intensyvina smūgius prieš infrastruktūrą Kyjivo mieste ir srityje bei visoje Ukrainoje, ir šį intensyvėjimą pateikė kaip atsaką į tariamus Ukrainos smūgius prieš Rusijos civilinius taikinius, įvykdytus keletą kartų nuo 2026 m. birželio“, – rašoma naujausioje ISW ataskaitoje.
Rusijos pajėgos 2026 m. rugsėjo pabaigoje, prieš prasidedant Ukrainos šildymo sezonui, pradėjo 2026–2027 m. žiemos smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
„Atrodo, kad Ukrainos 2026 m. laimėjimai mūšio lauke verčia Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną persvarstyti savo pradinę pergalės Ukrainoje teoriją ir sutelkti dėmesį į tai, kad Ukraina būtų priversta pasiduoti per 2026–2027 m. žiemos tolimųjų smūgių kampaniją, o ne į pažangą mūšio lauke“, – pastebi analitikai.
Naujausių Rusijos smūgių Ukrainai tikslas – padaryti civilių gyvenimą Ukrainoje nepakeliamą, kad Ukraina pasiduotų Rusijos reikalavimams.
Rusija kiekvieną žiemą nuo karo pradžios vykdo panašią smūgių kampaniją prieš Ukrainos energetinę infrastruktūrą. Panašu, kad šių metų kampaniją prieš Ukrainos energetinę infrastruktūrą V. Putinas pradeda anksčiau nei įprastai, kol Ukraina dar nespėjo parengti veiksmingų atsakomųjų priemonių prieš Rusijos balistines raketas ir reaktyvinius dronus.
„Rusijos gynybos ministerijos retorika siekia pateisinti smūgių kampanijos intensyvėjimą, kuri bus nukreipta prieš jau ir taip susilpnintą Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir kitą kritinę infrastruktūrą, Rusijos gyventojams ir tarptautinei bendruomenei“, – priduria analitikai.
Sybiha apie atakas prieš tiltus: pasaulis turi aiškiai pasakyti Rusijai, kad ji turi nutraukti eskalaciją
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paragino partnerius ryžtingai reaguoti į Rusijos terorą, stiprinti Ukrainos oro gynybą ir įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos gynybos pramonei.
Jis apie tai parašė socialiniame tinkle „X“, praneša „Ukrinform“.
Užsienio reikalų ministras teigė, kad ši savaitė žymi naują Rusijos visą dieną trunkančio teroro prieš civilius kampanijos etapą ir kad po atakų prieš maisto sandėlius, mažmeninės prekybos tinklus, vaistų sandėlius ir gyvybiškai svarbias duomenų bazes Rusija dabar taikosi į tiltus.
„Jie yra gyvybiškai svarbios arterijos, padedančios užtikrinti šalies veikimą, jungiančios bendruomenes, leidžiančios žmonėms nuvykti į darbą ir gauti būtiniausias paslaugas“, – sakė A. Sybiha.
Ministras priminė, kad per pastarąsias kelias dienas Rusija šešis kartus smogė į du Kyjivo tiltus būtent tuo metu, kai jais važiavo civilinis transportas ir metro traukiniai.
„Pasaulis negali tiesiog stebėti ir laukti – raginame savo partnerius ryžtingai reaguoti. Ir žodžiais, ir veiksmais. Aiškiai pasakykite Maskvai, kad ji turi nutraukti eskalaciją ir terorą bei įsitraukti į diplomatiją ir pastangas siekti taikos“, – teigė A. Sybiha.
Jis taip pat paragino sąjungininkus stiprinti Ukrainos oro gynybą, įvesti veiksmingas sankcijas Rusijos kariniam-pramoniniam kompleksui ir į sankcijų sąrašus įtraukti asmenis bei organizacijas, padedančius režimui toliau vykdyti nusikaltimus.
Kaip jau skelbta, spalio 4 d. per Rusijos smūgį į Kyjivo Šiaurinį tiltą buvo sužeisti du žmonės.
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