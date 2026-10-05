Kruvinas rusų smūgis Charkivui: yra aukų

„Preliminariais duomenimis, trys „Banderolės“ pataikė netoli gyvenamųjų namų. Deja, yra žuvęs žmogus. Be to, aštuoni žmonės buvo sužeisti, iš jų vienas yra labai sunkioje būklėje“, – sako Charkivo meras Igoris Terechovas.
Rusijos smūgis Charkivui
Penkiuose daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose išdaužyti langai, apgadinti stogai. Šiuo metu dirba mūsų komunalinės tarnybos.“
Rusai smogė Charkivo pramoniniam rajonui.
Užsiliepsnojo dega automobiliai ir administracinis pastatas, apgadinta apie dešimt daugiabučių namų, tęsiasi gelbėjimo ir paieškos operacija.
Skelbiama, kad tarp sužeistųjų trys pateko į liugonines. Tarp nukentėjusiųjų yra policininkas.
Vyras, žuvęs per išpuolį, važiavo viename automobilyje su moterimi ir špicu. Šiuo metu moteris yra gyva ir yra gydoma reanimacijos skyriuje.
Šuo taip pat išgyveno – jis buvo ištrauktas iš automobilio ir perduotas Gyvūnų priežiūros centrui. Preliminariais duomenimis, šuo nėra sužeistas, tačiau yra šoko būsenoje.
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