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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kruvinas rusų smūgis Charkivui: yra aukų

2026-10-05 07:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 07:34
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Rusai naktį iš sekmadienio į pirmadienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska Pravda“. Žuvo žmogus, dar bent aštuoni sužeisti.

Rusijos smūgis Charkivui (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

Rusai naktį iš sekmadienio į pirmadienį smogė Charkivui, skelbia „Ukrainska Pravda“. Žuvo žmogus, dar bent aštuoni sužeisti.

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„Preliminariais duomenimis, trys „Banderolės“ pataikė netoli gyvenamųjų namų. Deja, yra žuvęs žmogus. Be to, aštuoni žmonės buvo sužeisti, iš jų vienas yra labai sunkioje būklėje“, – sako Charkivo meras Igoris Terechovas.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos smūgis Charkivui

Penkiuose daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose namuose išdaužyti langai, apgadinti stogai. Šiuo metu dirba mūsų komunalinės tarnybos.“

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Rusai smogė Charkivo pramoniniam rajonui.

Užsiliepsnojo dega automobiliai ir administracinis pastatas, apgadinta apie dešimt daugiabučių namų, tęsiasi gelbėjimo ir paieškos operacija.

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Skelbiama, kad tarp sužeistųjų trys pateko į liugonines. Tarp nukentėjusiųjų yra policininkas.

Vyras, žuvęs per išpuolį, važiavo viename automobilyje su moterimi ir špicu. Šiuo metu moteris yra gyva ir yra gydoma reanimacijos skyriuje.

Šuo taip pat išgyveno – jis buvo ištrauktas iš automobilio ir perduotas Gyvūnų priežiūros centrui. Preliminariais duomenimis, šuo nėra sužeistas, tačiau yra šoko būsenoje.

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