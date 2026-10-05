Medvedevas grūmoja 1 šaliai: gresia pavirsti „naująja Ukraina“

„Dabartinė Armėnijos vadovybė nusprendė, kad teisinga pakeisti savo plėtros kryptį. Esu įsitikinęs, kad tai taip pat neprives prie nieko gero. Baisiausia, kas gali nutikti Armėnijai – tai jos pavirtimas į naująją Ukrainą“, – cituojamas D. Medvedevas.
Jis taip pat apkaltino nenurodytas valstybes bandymais „kažką sumaišyti“, siekiant suskaldyti Pietų Kaukazo šalis.
ES naikina muitus Armėnijai, kad atsvertų Rusijos spaudimą
Rugsėjo pabaigoje Europos Sąjunga (ES) panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos.
ES šalys patvirtino dvejiems metams sustabdančios importo muitus maždaug 80 proc. Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino liepą Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą.
„Stipriname savo paramą Armėnijai ir jos žmonėms, kurie nepaisydami išorės spaudimo aiškiai pasirinko kelią į Europą“, – sakė šiuo metu ES pirmininkaujančios Airijos užsienio reikalų ministrė Helen McEntee.
„Šiandienos sprendimas padės Armėnijos ekonomikai, nukentėjusiai nuo prekybos ribojimų, ir rodo, kad mūsų partnerės visada gali pasikliauti ES“, – sakė ji.
Armėnija oficialiai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su ES, nusivylusi tuo, kad, jos manymu, Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu.
Praėjusį mėnesį Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas sakė, kad jo šalis netrukus pradės rengti paraišką dėl narystės ES.
Armėnijos artėjimas prie ES supykdė Rusiją, tradiciškai vieną didžiausių Armėnijos prekybos partnerių. Šių metų pradžioje Maskva įvedė draudimus ir ribojimus įvairioms Armėnijos importo prekėms, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus.
Žemės ūkio produktai, įskaitant abrikosus, bulves ir medų, yra tarp daugelio prekių, kurioms, Briuselio teigimu, bus naudinga laikina prekybos liberalizacija.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.