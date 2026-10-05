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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Medvedevas grūmoja 1 šaliai: gresia pavirsti „naująja Ukraina“

2026-10-05 06:20 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 06:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Armėnijos užsienio politikos kurso pasikeitimas jai gali sukelti neigiamų pasekmių, pareiškė buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas, rašo „Moscow Times“.

Dmitrijus Medvedevas (Telegram nuotr.) (nuotr. Telegram)
GALERIJA (10)

Armėnijos užsienio politikos kurso pasikeitimas jai gali sukelti neigiamų pasekmių, pareiškė buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas, rašo „Moscow Times“.

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„Dabartinė Armėnijos vadovybė nusprendė, kad teisinga pakeisti savo plėtros kryptį. Esu įsitikinęs, kad tai taip pat neprives prie nieko gero. Baisiausia, kas gali nutikti Armėnijai – tai jos pavirtimas į naująją Ukrainą“, – cituojamas D. Medvedevas.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Jis taip pat apkaltino nenurodytas valstybes bandymais „kažką sumaišyti“, siekiant suskaldyti Pietų Kaukazo šalis.

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ES naikina muitus Armėnijai, kad atsvertų Rusijos spaudimą

Rugsėjo pabaigoje Europos Sąjunga (ES) panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos.

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ES šalys patvirtino dvejiems metams sustabdančios importo muitus maždaug 80 proc. Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino liepą Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą.

„Stipriname savo paramą Armėnijai ir jos žmonėms, kurie nepaisydami išorės spaudimo aiškiai pasirinko kelią į Europą“, – sakė šiuo metu ES pirmininkaujančios Airijos užsienio reikalų ministrė Helen McEntee.

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„Šiandienos sprendimas padės Armėnijos ekonomikai, nukentėjusiai nuo prekybos ribojimų, ir rodo, kad mūsų partnerės visada gali pasikliauti ES“, – sakė ji.

Armėnija oficialiai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su ES, nusivylusi tuo, kad, jos manymu, Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu.

Praėjusį mėnesį Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas sakė, kad jo šalis netrukus pradės rengti paraišką dėl narystės ES.

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Armėnijos artėjimas prie ES supykdė Rusiją, tradiciškai vieną didžiausių Armėnijos prekybos partnerių. Šių metų pradžioje Maskva įvedė draudimus ir ribojimus įvairioms Armėnijos importo prekėms, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus.

Žemės ūkio produktai, įskaitant abrikosus, bulves ir medų, yra tarp daugelio prekių, kurioms, Briuselio teigimu, bus naudinga laikina prekybos liberalizacija.

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Tokia rusijos politika
Tokia rusijos politika
2026-10-05 06:25
Rusai nenori, kad kaimynai geriau gyventų. Nori kad viskas būtų šūdinai kaip pas juos
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nieko naujo
nieko naujo
2026-10-05 06:53
Kokie mieli ir malonūs tie ruskiai... Tokie visada dvasingi...
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Ka tas cia kliedi
Ka tas cia kliedi
2026-10-05 06:30
Ne, baisiausia butu tapti dar vienu sranostano uzkampiu. Tapti naujaja Ukraina butu 2 baisiausias scenarijus.
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