Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nauja Rusijos grėsmė Europai? Kaip dronai gali būti paleidžiami tiesiai iš laivų

2026-10-04 09:00 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-04 09:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rusijai ieškant vis naujų būdų kelti įtampą Europoje, ekspertai perspėja apie galimas provokacijas dronais iš prekybinių laivų. Pasak jų, net ir sprogmenų neturintis dronas gali pasiekti pagrindinį tikslą – sukelti paniką, chaosą ir priversti piliečius abejoti savo saugumu.

Rusijai ieškant vis naujų būdų kelti įtampą Europoje, ekspertai perspėja apie galimas provokacijas dronais iš prekybinių laivų. Pasak jų, net ir sprogmenų neturintis dronas gali pasiekti pagrindinį tikslą – sukelti paniką, chaosą ir priversti piliečius abejoti savo saugumu.

REKLAMA
15

Plačiau apie tai, ko galime tikėtis iš Rusijos, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja karybos ekspertas, atsargos majoras Darius Antanaitis ir Baltijos pažangių technologijų instituto vyr. patarėjas, ats. plk. Gintaras Bagdonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip dronai būtų paleidžiami iš prekybinių laivų?

Kaip tie „Gerbera“ dronai veiktų, sakykime, tuo atveju, jeigu būtų paleidžiami iš prekybinių laivų? Apskritai, kaip jie veikia?

REKLAMA
REKLAMA

D. Antanaitis: Prieš kažką naudojant, tu turi turėti tikslą, ką nori tuo pasiekti. Tai nėra taip, kad aš nekenčiu ir šaudau kažkur. Jeigu mes kalbame apie tai, kad tikslas yra įbauginti arba pakeisti rinkimų rezultatus šitose šalyse, tai visų pirma tau reikia pasėti netikrumą ir chaosą.

REKLAMA

Šiuo atveju ar „Gerbera“, ar „Shahedas“, ar „Horizontema“, ar ten rožių krūmas – kaip bepavadinsi tą daiktą, kuris skristų, iš esmės ko tau reikia? Tau reikia sukelti paniką. Tai gali padaryti keliais būdais. Pirma – tiesiog įspėti, kad kitą kartą galėtų būti žala, kaip buvo, pavyzdžiui, Leipcigo oro uoste, kada surastas dronas su sprogmenimis, bet nedetonuotas.

REKLAMA
REKLAMA

Antras dalykas – tu tiesiog gali paleisti droną, kuris nieko neturi. Tiesiog jis įskrenda, jį suranda, pamato, atsiranda triukšmas. Tai tokiu atveju kaip atsakyti į tokio drono pasirodymą? Niekaip. Jis netgi neužtaisytas. Tai tiesiog kažkoks faneros ir putplasčio gabalas, bet vis tiek tu pasėjai paniką.

Na, ir aišku, jeigu mes kalbame apie droną su sprogmenimis, tai, be abejo, žala irgi galėtų būti menka, bet ji turi būti labai garsi. Panašiai kaip teroristinis aktas. Teroristinio akto esmė nėra pati padaryta žala, bet triukšmas, kurį jis paskui sukelia, netikrumas, kuris atsiranda, baimė ar teroras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai lygiai taip pat ir čia. Ko gero, paprasčiausias dalykas – tie patys konteineriai, kurie plaukia turbūt iš Juodosios jūros arba iš Atlanto į Viduržemio jūrą. Dronas galėtų būti ne tik konteineryje, jis galėtų būti išrinktas pačiame laive, po to surenkamas ir tiesiog paleidžiamas nuo denio link tos šalies, kur tau reikia.

REKLAMA

Bet šituo atveju Putinas sau, ko gero, dar labiau kasa duobę, nes tokiu atveju bet koks šešėlinio laivyno laivas jau bus kaip ir teisėtas karinis taikinys. Ir ne tik tai, kad tu gali jį nuskandinti, bet tu kiekvieną šešėlinio laivyno laivą stabdysi ir tikrinsi, ar tikrai ten nieko nėra.

Šiuo atveju aš nemanau, kad Putinas arba Kremlius kažką pasiekė daugiau. Atvirkščiai, jis, ko gero, dar labiau sau surišo rankas, nes šešėlinis laivynas ne tik gali gabenti dronus ar dar kažką, bet taip pat ir naftą – tai, kuo jis prekiauja ir kas pildo jo biudžetą. Ir šituo atveju Italija, Prancūzija ir Ispanija gali tikrinti.

REKLAMA

Kita problema – kokį droną gali panaudoti. Be abejo, ukrainietišką, nes mes apie netikrą vėliavą girdėjome, kad gali būti panaudota. Be to, Graikijos saloje buvo rastas ukrainietiškas dronas ir ukrainiečiai pripažino, kad taip, tai jų dronas. Tiesa, tai nelabai graži istorija, nes jie pažeidė Graikijos suverenitetą.

Tai šituo atveju, be abejo, ką tada atsakyti? Iš tikrųjų tai toks žaidimas. Bet, iš kitos pusės, aš norėčiau žiūrėti iš stipriojo pozicijos, iš grobuonio pozicijos. Visų pirma šešėlinis laivynas tampa mano grobiu. Aš galiu eiti, tikrinti, žiūrėti ir juos sulaikyti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip įrodyti Rusijos kaltę?

Tai gali įvykti po svetima vėliava. Ar Rusija negali tuo pačiu irgi pasinaudoti? Kaip įrodyti, kad tai būtų rusų kaltė, rusų padaryta žala?

D. Antanaitis: Dabar vyksta pilkasis karas arba karas tarp žvalgybų, jeigu taip paėmus. Pasižiūrėkime ir į tuos sabotažo bei diversijų atvejus Lietuvoje. Lotynų Amerikos piliečiai padarė Lietuvoje nusikaltimą arba ukrainietis padarė Lietuvoje nusikaltimą – kas atsakingas? Ką bombarduojame, ką puolame? Neaišku ką.

REKLAMA

Taip pat ir šešėlinis laivynas – jis neplaukia su Rusijos vėliava, jis plaukia su kita vėliava, kokia nors Ganos vėliava, o jame yra jūrininkai, tarkime, iš Filipinų, Malaizijos ir panašiai. Tai ką pulti, ką daryti?

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Numušto drono nuolaužos

Iš tikrųjų čia toks ir yra teroro veiksmas – tu nežinai, kas iš paskos eina, o atsakomybės atveju turi būti aiškus kaltininkas. Šituo atveju vėlgi mes įeiname į tą pilkąją zoną ir, ko gero, mes ir patys turėtume toje pilkojoje zonoje būti.

REKLAMA

Jeigu tas šešėlinis laivas nepriklausė Rusijai ar kažkam, tai reiškia, Rusija neturi teisės reikšti dėl jo kažkokių pretenzijų. Šituo atveju, aš manau, vėlgi reikia žiūrėti iš stipriojo pozicijos – ką mes galime padaryti, kad jiems dar skaudėtų.

Ar įmanoma kažkaip tą atsakomybę patikrinti, rasti? Jeigu tie atvejai būtų tokie, kaip mes galėtume tą droną aptikti ir suprasti, suvokti bei atsakomybę permesti Rusijai?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

G. Bagdonas: Na, prevencija tai tikrai pirmiausia yra žvalgybų ir saugumo tarnybų, kai kuriais atvejais ir teisėsaugos institucijų uždavinys. Ir jie, patikėkite, dirba, tikrai dirba. Tam yra skiriamos didžiulės lėšos, pastangos, žmonės kuria planus ir ne tik planus – jie veikia.

Ne viskas, kas yra daroma, visuomenei pateikiama. Žinoma, toli gražu ne viskas ir turėtų būti pateikiama, nes tai silpnintų mūsų pajėgumus, atskleistų šaltinius, metodus. Šiomis dienomis dalyvavau Taline vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kur NATO šalių atstovai, NATO vadovybės generolai pristatinėjo situaciją. Patikėkite, dirbama labai stipriai, yra integruojama.

REKLAMA

Galbūt, kaip nuskambėjo iš tribūnos iš vieno pasisakančiojo, labai svarbu yra karinės ir politinės vadovybės vieningumas. Čia apeliuojama į tai, kad viskas būtų profesionaliai vertinama – ir politinė dedamoji, ir veiksmai, ir priimami tinkami politiniai sprendimai.

O kiek tai susieta su kariniais sprendimais, tai, žinoma, ruošiamasi. Tiesiog teko lankytis ir Estijos ginkluotųjų pajėgų, gynybos pajėgų bazėje, kur britų ir prancūzų padaliniai tiesiogiai integruoti į valdymo ir vadovavimo struktūras ir yra neatskiriama dalis. Kitaip sakant, kilus bet kokiai krizei, karui ar grėsmei, būtų reaguojama kartu su Estijos pajėgomis. Turiu omenyje tuos NATO padalinius.

REKLAMA

Kaip Estija tam ruošiasi?

Tai Estijoje irgi toks pat požiūris kaip Lietuvoje? Jie irgi taip ruošiasi, atsakingai žiūri, ar turi kažkokį kitą matymo kampą? Gal kažkokių išgirdote naujienų, kažkas jus nustebino, ką jie sako?

G. Bagdonas: Mūsų sąjungininkai estai galbūt pragmatiškesni, mažiau emocijų. Tam tikra prasme man susidarė įspūdis, kad jie yra ramesni. Taip, jie turi tiesioginę sieną su Rusijos Federacija, su šalimi agresore.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek žinau, netoli tos sienos yra dislokuotas ne vienas, o keli Estijos kariniai vienetai. Vyksta nuolatiniai mokymai, įtraukiant ir sąjungininkus. Yra didžiuliai žvalgybiniai pajėgumai, sutelkti tiek nacionaliniai estų, tiek kitų valstybių, kurios remia.

Ta prasme labai svarbu situacijos matymas, įvertinimas, informacijos turėjimas. Akys ten nukreiptos į rytus. Kartais mūsų visuomenėje, ne išimtis, žinoma, ir Vakarų visuomenėse, pastebėjau, kad šiuo metu toliau nuo Lietuvos esančiose Vakarų visuomenėse daugiau emocijų kartais sklinda, daugiau baimių.

Bet to ir siekia Kremlius. Tą mes turime suprasti – vykdomi panikos ir chaoso kėlimo veiksmai, kurių tikslas yra, kad nepasitikėtume patys savimi, institucijomis, mūsų pajėgumais, sąjungininkais, NATO. Keliamos įvairios niekuo nepagrįstos teorijos. Na, kaip kažkada yra rašęs vienas kinų išminčius, geriausias vadas yra tas, kuris laimi karą be mūšio. Tai va to ir siekiama Kremliuje.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Prekybinis laivynas (tv3.lt koliažas)
Kur dabar nusitaikė Rusija? Įspėja visus (5)
REKLAMA
Algis
Algis
2026-10-04 09:19
Patys europiečiai save naikina durnu politikų pagalba.
Atsakyti
ha ha ha
ha ha ha
2026-10-04 09:31
bėkit tvartiniai iš lietuvos arba daugiau aukokit haholams nes jie užmėtys dronais jai nesuaukosit pinigu
Atsakyti
kažkodėl visa tai nesiderina
kažkodėl visa tai nesiderina
2026-10-04 09:42
o taigi prieš savaitę rašėte kad rusije neturi nei laivų ,nei kareivių ,nei pinigų o dabar visi šlapinatės į kelnes ,kad va rusija didelė grėsmė Kubiliui ir visai ES
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų