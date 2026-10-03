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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„New York Times“: JAV ir Rusija derasi dėl daugiamilijardinio sandorio dėl „Lukoil“ turto

2026-10-03 18:26 / šaltinis: BNS
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2026-10-03 18:26
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JAV prezidento administracija jau kelis mėnesius su Rusija derasi dėl daugiamilijardinio naftos sandorio, kuris gali būti naudingas Artimųjų Rytų verslininkams, susijusiems su dviem pagrindiniais Donaldo Trumpo derybininkais Ukrainos klausimais – Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, rašo JAV leidinys „The New York Times“, remdamasis daugybe šaltinių.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)

JAV prezidento administracija jau kelis mėnesius su Rusija derasi dėl daugiamilijardinio naftos sandorio, kuris gali būti naudingas Artimųjų Rytų verslininkams, susijusiems su dviem pagrindiniais Donaldo Trumpo derybininkais Ukrainos klausimais – Steve'u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, rašo JAV leidinys „The New York Times“, remdamasis daugybe šaltinių.

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Pasak dienraščio, sandoris, kuriam reikia JAV vyriausybės ir Kremliaus pritarimo, yra susijęs su didžiuliu portfeliu įvairiose pasaulio šalyse esančių naftos telkinių, naftos perdirbimo gamyklų ir degalinių, priklausančių Rusijos bendrovei „Lukoil“.

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Pagrindinėje grupėje, siekiančioje sudaryti šį sandorį, yra, be kita ko, JAV investuotojas Toddas Boehly (Todas Boelis), paaukojęs 2 mln. JAV dolerių D. Trumpo politiniams projektams, dvi Artimųjų Rytų grupės, kurios yra turėjusios verslo reikalų su J. Kushneriu arba S. Witkoffo šeima, taip pat vienas iš JAV vyriausybės padalinių.

Apie derybas, kurios tęsiasi jau kelis mėnesius, leidiniui papasakojo aštuoni asmenys, susipažinę su jų eiga.

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