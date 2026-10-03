„New York Times“: JAV ir Rusija derasi dėl daugiamilijardinio sandorio dėl „Lukoil“ turto

Pasak dienraščio, sandoris, kuriam reikia JAV vyriausybės ir Kremliaus pritarimo, yra susijęs su didžiuliu portfeliu įvairiose pasaulio šalyse esančių naftos telkinių, naftos perdirbimo gamyklų ir degalinių, priklausančių Rusijos bendrovei „Lukoil“.
Pagrindinėje grupėje, siekiančioje sudaryti šį sandorį, yra, be kita ko, JAV investuotojas Toddas Boehly (Todas Boelis), paaukojęs 2 mln. JAV dolerių D. Trumpo politiniams projektams, dvi Artimųjų Rytų grupės, kurios yra turėjusios verslo reikalų su J. Kushneriu arba S. Witkoffo šeima, taip pat vienas iš JAV vyriausybės padalinių.
Apie derybas, kurios tęsiasi jau kelis mėnesius, leidiniui papasakojo aštuoni asmenys, susipažinę su jų eiga.
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