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Išvydę, ką paviešino Gitanas Nausėda, nesusilaikė: „Atleiskite, gerbiamas prezidente...“

2026-10-03 09:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 09:27
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle prezidentas Gitanas Nausėda paviešino kadrą su žmona Diana Nausėdiene bei JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Netrukus šis kadras sulaukė didelio internautų susidomėjimo.

Karinė eisena Gedimino prospektu (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
GALERIJA (6)

Socialiniame tinkle prezidentas Gitanas Nausėda paviešino kadrą su žmona Diana Nausėdiene bei JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Netrukus šis kadras sulaukė didelio internautų susidomėjimo.

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Komentarų skiltyje pasipylė ne tik teigiami, bet ir kritiški komentarai.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Plinta kadras

„Niujorke kaip ir kasmet susitikau su Prezidentu Donaldu Trumpu.

Padėkojau Prezidentui už JAV karių siuntimą į Lietuvą ir už stiprinamą energetinę partnerystę – Amerikos SGD tiekimą Lietuvai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos ir JAV ryšys išlieka tvirtas. Prezidento D. Trumpo dėmesys Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumui – ypač svarbus“, – rašoma intagrame.

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Internautai, išvydę šį kadrą, nesusilaikė ir negailėjo kritikos G. Nausėdai.

  • „Baisu žiūrėti“,
  • „Kai tėvukai nulekia į „Madam Tussauds“ vaškinių figūrų muziejų“,
  • „Kokia netikra Trumpo šypsena“,
  • „Atleiskite, gerb. Prezidente, bet turbūt nereikėtų didžiuotis susitikimu su šiuo primityviu antivakseriu, misteriu „Pasaulinė nesantaika“ ir anti-Europa. Gerbkite Lietuvos žmones“, – rašoma komentarų skiltyje.

Nepaisant šių komentarų, buvo galima išvysti ir teigiamų žinučių.

„Šaunu“, – rašė internautai, taip pat komentaruose palikę širdelių jaustukų.

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