Išvydę, ką paviešino Gitanas Nausėda, nesusilaikė: „Atleiskite, gerbiamas prezidente...“

Komentarų skiltyje pasipylė ne tik teigiami, bet ir kritiški komentarai.
Plinta kadras
„Niujorke kaip ir kasmet susitikau su Prezidentu Donaldu Trumpu.
Padėkojau Prezidentui už JAV karių siuntimą į Lietuvą ir už stiprinamą energetinę partnerystę – Amerikos SGD tiekimą Lietuvai.
Lietuvos ir JAV ryšys išlieka tvirtas. Prezidento D. Trumpo dėmesys Lietuvos ir viso Baltijos regiono saugumui – ypač svarbus“, – rašoma intagrame.
Internautai, išvydę šį kadrą, nesusilaikė ir negailėjo kritikos G. Nausėdai.
- „Baisu žiūrėti“,
- „Kai tėvukai nulekia į „Madam Tussauds“ vaškinių figūrų muziejų“,
- „Kokia netikra Trumpo šypsena“,
- „Atleiskite, gerb. Prezidente, bet turbūt nereikėtų didžiuotis susitikimu su šiuo primityviu antivakseriu, misteriu „Pasaulinė nesantaika“ ir anti-Europa. Gerbkite Lietuvos žmones“, – rašoma komentarų skiltyje.
Nepaisant šių komentarų, buvo galima išvysti ir teigiamų žinučių.
„Šaunu“, – rašė internautai, taip pat komentaruose palikę širdelių jaustukų.
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