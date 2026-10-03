„Nekantrauju išgirsti riaumojančius ***leopardus**“: pakaunėje pradedama tankų gamyba

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuva įgyvendina ambicingą planą – savame krašte surinkti NATO standartus atitinkančius moderniausius „Leopard 2A8“ tankus ir juos čia remontuoti. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje duotas startas gamyklos statyboms
„Tai yra geriausias pavyzdys, kur kas geresnis negu deklaracijos, parodyti, kad mūsų vienybė yra, kad mes kartu su Vokietija ne tik ketiname priimti Vokietijos brigadą iki kitų metų pabaigos, bet ir esame pasirengę bendradarbiauti su labai stipria Vokietijos gynybos pramone tam, kad gamintume pačią moderniausią įrangą, pačias moderniausias technologijas taikytume ir taptume tokiu būdu stipresni“, – kalbėjo Prezidentas Gitanas Nausėda.
Pakaunėje iškilsianti gamykla užims apie 13 hektarų, o jos statybos ir įrengimas atsieis apie 50 milijonų eurų. Ketvirtadalį šios gamyklos užsakovės akcijų įsigis ir Lietuvos valstybė.
„Buvo pasižadėta iš „Lithuania Defense Services“ atstovų, kad kitų metų pabaigoje gamykla bus jau pastatyta“, – sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
O pačių tankų dar teks palūkėti.
„Nekantrauju išgirsti riaumojančius Leopardus... čia Lietuvoje surinktus“, – pridūrė E. Grikšas.
Pirmasis „Leopard“ tankas išriedės tik po kelių metų
„Pirmojo tanko laukiame 2028 metų pabaigoje arba 2029 metų pradžioje, tikslas jų turėti apie 50, tikslai gali keistis, bet svarbiausia, kad mes turėsime gamybinius pajėgumus“, – aiškino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Lietuvoje naujausios versijos „Leopard“ tankai bus surenkami ir testuojami.
„Čia surinksime iki 38 vienetų tankų. 6 ar daugiau bus pagaminti Vokietijoje. Tuo pat metu technikai vyks į Vokietiją ir mokysis, kaip surinkti šią techniką Lietuvoje, naudojant detalių komplektus, kurie atvyks“, – pasakojo „Lithuania Defense Services“ valdybos pirmininkas Markusas Franzas Schmidtas.
Nors Rusijos karas prieš Ukrainą atskleidė, kad šiuolaikiniame kare itin svarbios modernios technologijos – įvairūs dronai. Tankai vis tiek kol kas yra nepakeičiami. Todėl itin svarbu, sugadintą sunkiąją karinę techniką greitai sutvarkyti ir vėl grąžinti į mūšio lauką. Kovose Ukrainoje apgadinti „Leopardai“ pastaruoju metu remontuojami dirbtuvėse šalia Jonavos. Jei iškilus naujai gamyklai pagalbos dar reikės - jie bus tvarkomi ir pakaunėje
„Bus remontuojama ir Ukrainos technika, bus papildoma pagalba Ukrainai“, – minėjo R. Kaunas.
Šarvuotos sunkiosios karinės technikos gamykla yra ir stiprus Rusijos atgrasymo ženklas. Gamykla su 50 vienetų pajėgumu didins ir visos Europos gynybos pramonės pajėgumus.
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