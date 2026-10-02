Kasčiūnas siūlo griežtinti taisykles užsienio studentams

Pasak konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno, frakcijos atstovai Seime užregistravo tai numatančius Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus – jais siekiama tobulinti užsieniečių atvykimo bei buvimo Lietuvoje teisinį reguliavimą ir užkirsti kelią galimoms piktnaudžiavimo spragoms studijų pagrindu.
„Mūsų saugikliai, kuriuos šiandien siūlome ir tikimės, kad Seimas pritars, tai pirmas dalykas – jie turi teisę dirbti dabar 40 val. per savaitę. Tai mūsų pasiūlymas – mažinti iki 20 val. per savaitę ir kad tai galiotų ne tik darbo sutartims, bet ir individualiai veiklai. Nes būtent individuali veikla yra tas instrumentas, kuria labiausiai jie naudojasi mūsų darbo rinkoje“, – penktadienį Žinių radijui teigė parlamentaras.
Laurynas Kasčiūnas: reikia mažinti piktnaudžavimą migracijos sistema studijų pagrindu
Pasak jo, taip pat siūloma griežtinti sąlygas aukštosioms mokykloms priimti studijuoti asmenis iš trečiųjų šalių. Be kita ko, siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiems rezidentūroje arba doktorantūroje.
„Labai svarbu įvertinti, kurios aukštosios mokyklos atidariusios vartus va tokiam piktnaudžiavimui. Reikia, kad Vyriausybė aiškiai nustatytų, kokios aukštosios mokyklos turi teisę atsivežti užsienio studentus. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi padaryt namų darbus – išanalizuoti studijų rezultatus, ar nėra amžinų studentų, ar tikrai gauna balus už atliktus darbus“, – kalbėjo parlamentaras.
„Jeigu matom piktnaudžiavimo ženklų, Vyriausybė patvirtina sąrašą aukštųjų mokyklų, kurios yra rimtos institucijos pritraukti žmonių į specialybes, kurių trūksta, o ne, sakykim, atidaryt vartus va tam piktnaudžiavimui“, – pridūrė jis.
L. Kasčiūnas teigė pritariantis prezidento Gitano Nausėdos iniciatyvai leisti dirbantiems užsieniečiams neužsibūti Lietuvoje ir čia neatsivežti šeimos – dirbtų dvejus metus, o paskui išvyktų: „Manau, čia yra teisinga“.
Šalies vadovo siūlymą nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį Seimas jau yra pradėjęs svarstyti.
Terminuoti darbo leidimai labiausiai tiktų užsieniečiams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat ar likti ilgesnį laiką, atvyksta tik dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais, ne ilgiau nei dvejiems metams.
Siūloma spartesnė jų atvykimo, prašymų nagrinėjimo procedūra, kad verslas galėtų greičiau juos priimti į darbą, jei neranda vietos darbuotojų, tačiau po dvejų metų darbo jie privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui.
Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi.
Pasak L. Kasčiūno, šį rugsėjį Lietuvoje buvo 10 645 užsienio studentai – daugiausia iš Pakistano – 1 576, Indijos – 1 481, Bangladešo – 1 112, Maroko – 916 ir Baltarusijos – 832.
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