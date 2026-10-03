Kokia tikimybė, kad dyzelino kaina pasieks 3 eurus už litrą? Ekonomistas: „Turime visą puokštę rizikų“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su ekonomistu Tadu Povilausku.
Kiek ši žiema mums bus brangesnė ir kiek dar gali kilti infliacija?
Atskirų prekių ir paslaugų kainos skirsis, tačiau akivaizdu, kad infliacija auga ir lapkritį bei gruodį bus dar didesnė. Rugsėjį metinė infliacija siekė 6,1 proc., o į metų pabaigą geresniu atveju turėsime 7 proc. Nelabai maloniu atveju ji gali būti ir dar didesnė.
Kaip žmonės pajus infliaciją?
Šiuo metu infliaciją labiausiai kelia degalų kainos. Trumpuoju laikotarpiu pagrindinis veiksnys ir nežinomasis yra tas, kiek dar jie gali brangti. Dar gali būti brangimas. Dabar dyzelinas jau yra 50 proc. brangesnis nei pernai, todėl žmogus, važiuojantis į darbą, jam išleidžia daugiau. Brangsta ir šiluma, rizika, kad gali būti ne 20 proc. brangesnis sezonas, o dar daugiau. Elektros kaina irgi toliau didėja, nuo sausio 1 d., kurie turi visuomeninį tiekimą – kaina neišvengiamai didės.
Rekordinės kuro kainos
Kiek dar gali brangti dyzelinas ir kiti degalai?
Kol tvyro įtampa Persijos įlankos šalyse, kol ukrainiečiai atakuoja Rusijos naftos perdirbimo bendroves ir kol D. Trumpas grasina riboti dyzelino eksportą, turime visą puokštę rizikų rinkoje. Turėtų būti labai blogai, kad pasiektume 3 eurus už dyzeliną, aš sakyčiau tokia tikimybė labai nedidelė yra pasiekti tokią kainą. Nors šiuo metu dyzelino kaina siekia 2,3 euro už litrą ir yra istoriškai rekordinė.
Ar jau pasiekta šildymo ir elektros kainų riba?
Šilumos kainų paaugimas 20 proc., kurį išskaičiavo Lietuvos energetikos agentūra, yra labai tikėtinas scenarijus, o rizika išlieka, kad sezonas bus ir dar brangesnis. Dėl šios brangesnės žiemos kalta ir tai, kad prieš metus negalėjome numatyti karo. Matydami rizikas, sakome gyventojams ir verslui: turite būti pasiruošę išleisti daugiau ir turėti rezervą.
Maisto produktų kainų ateitis
Kiek dar didės būsto paskolų palūkanos?
6 mėnesių EURIBOR, susijęs su būsto paskolomis ir lizingu, nuo 2,1 proc. metų pradžioje jau peržengė 3,1 proc. ribą. Tai pabrango 1 procentiniu punktu. 100 tūkst. eurų būsto paskolai tai reiškia virš 60 eurų didesnę mėnesio įmoką.
Ar dar gali didėti?
Kadangi palūkanų didėjimas susijęs su augančia infliacija ir energetika, jos dar gali kilti. Tai tiesiogiai priklausys nuo padėties Hormuzo sąsiauryje bei Ukrainos ir Rusijos karo. Gyventojų galimybės išlaidauti ne pirmo būtinumo prekėms žiemą tikrai mažės.
Kas laukia maisto produktų kainų?
Geroji žinia ta, kad maistas vis dar kainuoja panašiai kaip prieš metus. Taip yra dėl to, kad žemės ūkio produkcijos kainų kritimas praėjusių metų antrąjį pusmetį Lietuvą pasiekė šių metų pradžioje, be to, prekybos tinklai aktyviai konkuruoja.
Rugsėjo–lapkričio mėnesiais kainos turėtų išlikti panašios, tačiau maisto infliacija greičiausiai taps kitų metų problema. Brangstančios energetikos sąnaudos vers perdirbėjus ir transportuotojus perkelti didesnes išlaidas į galutinę kainą.
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