Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Prisidės ir šilumos kainų, ir elektros kainų augimas“: iš ekonomisto – neraminanti žinia

2026-09-28 10:19 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 10:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Infliacijai toliau augant „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma, o infliacijos pikas galėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje.

„Prisidės ir šilumos kainų, ir elektros kainų augimas": iš ekonomisto – neraminanti žinia
GALERIJA (5)

Infliacijai toliau augant „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad ją toliau veikia brangstantis kuras ir šiluma, o infliacijos pikas galėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Išankstinei metinei infliacijai rugsėjį pasiekus 6,1 proc., o mėnesio – 0,9 proc., A. Izgorodinas sako, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas Artimuosiuose Rytuose – benzinas, dyzelinas, šilumos energija.

REKLAMA

„Bloga naujiena yra tai, kad rudenį infliacija dar labiau akseleruosis. Prisidės ir šilumos kainų, ir elektros kainų augimas, nes rudenį atsinaujinančios energetikos dalis yra mažesnė, tai didesnės įtakos elektrai turės dujų kaina, kuri yra labai stipriai pakilusi dėl karo Irane“, – BNS sakė  „Citadele“ analitikas.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Energetika pradės vis labiau ir labiau veikti kitus segmentus, įskaitant ir maistą“, – pridūrė jis.

Ekonomistas: infliaciją toliau veikia brangstantis kuras, grįžta gyventojų nerimas

Visgi jis pastebi, kad kol kas maisto infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis pradės brangti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak A. Izgorodino, infliacijos pikas turėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje: „Karas Irane nėra pasibaigęs. Energetika lieka brangi, rudenį, tikėtina, galime matyti dar vieną europietiškų dujų kainų augimą, nes Europa į šitą šildymo sezoną ateina su rekordiškai žemu lygiu dujų saugyklose. Tai pradės veikti ir elektros kainą“.

„Artimiausiu metu infliacija dar labiau akseleruosis ir jeigu ji taip toliau akseleruosis, tai metų gale jau bus ganėtinai artima tam lygiui, ties kuriuo gyventojų pirkimo galia pradeda buksuoti“, – kalbėjo ekonomistas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų