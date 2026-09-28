„Prisidės ir šilumos kainų, ir elektros kainų augimas“: iš ekonomisto – neraminanti žinia

Išankstinei metinei infliacijai rugsėjį pasiekus 6,1 proc., o mėnesio – 0,9 proc., A. Izgorodinas sako, kad labiausiai brango segmentai, kuriuos tiesiogiai veikia karas Artimuosiuose Rytuose – benzinas, dyzelinas, šilumos energija.
„Bloga naujiena yra tai, kad rudenį infliacija dar labiau akseleruosis. Prisidės ir šilumos kainų, ir elektros kainų augimas, nes rudenį atsinaujinančios energetikos dalis yra mažesnė, tai didesnės įtakos elektrai turės dujų kaina, kuri yra labai stipriai pakilusi dėl karo Irane“, – BNS sakė „Citadele“ analitikas.
„Energetika pradės vis labiau ir labiau veikti kitus segmentus, įskaitant ir maistą“, – pridūrė jis.
Ekonomistas: infliaciją toliau veikia brangstantis kuras, grįžta gyventojų nerimas
Visgi jis pastebi, kad kol kas maisto infliacijos nėra, tačiau užsitęsus karui jis pradės brangti.
Pasak A. Izgorodino, infliacijos pikas turėtų būti pasiektas šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje: „Karas Irane nėra pasibaigęs. Energetika lieka brangi, rudenį, tikėtina, galime matyti dar vieną europietiškų dujų kainų augimą, nes Europa į šitą šildymo sezoną ateina su rekordiškai žemu lygiu dujų saugyklose. Tai pradės veikti ir elektros kainą“.
„Artimiausiu metu infliacija dar labiau akseleruosis ir jeigu ji taip toliau akseleruosis, tai metų gale jau bus ganėtinai artima tam lygiui, ties kuriuo gyventojų pirkimo galia pradeda buksuoti“, – kalbėjo ekonomistas.