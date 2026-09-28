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TV3 naujienos > Lietuva

Infliacijos kaltininkas – ne maistas, o kuro, šildymo kainos

2026-09-28 15:42 / šaltinis: ELTA
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2026-09-28 15:42
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Didžiausią įtaką 6 proc. rugsėjį pasiekusiai išankstinei metinei infliacijai turėjo kuro ir šilumos, o ne maisto prekių kainų augimas, sako portalo „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas.

Degalinės Lietuvoje Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (8)

Didžiausią įtaką 6 proc. rugsėjį pasiekusiai išankstinei metinei infliacijai turėjo kuro ir šilumos, o ne maisto prekių kainų augimas, sako portalo „Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas.

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„Patį pagrindą brangimo sudarė viskas, kas susiję su kuru ir paslaugomis – maistas šitoje vietoje buvo stabdantis faktorius, nes maisto produktai, kurie sudaro didelę išlaidų dalį, jie praktiškai nebrango, kai kur net pigo, o kuras, šildymas, augančios palūkanos ir visa kita infliaciją pūtė viršun, maistas šį kartą nėra kaltininkas kainų augimo“, – LRT radijui pirmadienį sakė P. Čepkauskas.

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FOTOGALERIJA. Degalų kainos Lietuvoje

Lyginant su praėjusiais metais, dyzelinas brango 52,1 proc.

Išankstiniais Valstybės duomenų agentūros duomenimis, per metus – šį rugsėjį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai – dyzelinas brango 52,1 proc., medienos kuras, įskaitant granules ir briketus – 40,9 proc., benzinas – 38,5 proc., šilumos energija – 39,7 proc., kiti asmeninių transporto priemonių degalai – 23,8 proc.

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Tuo metu, anot „Pricer.lt“ atstovo, pigo bulvės, pieno produktai, kaulavaisiai, obuoliai, cukrus, kiauliena – skaičiuojama, kad iš stebimo 52 prekių krepšelio pigo 39, brango 12 prekių.

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P. Čepkausko teigimu, labiausiai augo prekių, kurioms šiemet buvo taikomi didesni akcizai, kainos pavyzdžiui, alkoholio, dėl naujo cukraus mokesčio brango saldinti produktai.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Kuro kainų augimas gyventojus gali paveikti netiesiogiai

Vertinama, kad kuro kainų augimas pažeidžiausius gyventojus gali paveikti ir netiesiogiai – pavyzdžiui, gyvenantiems atokiau žmonėms išaugs išlaidos maistui, žmonėms daugiau jo perkant iš vietinių prekybininkų, o ne važiuojant automobiliu į artimesniame mieste esantį prekybos centrą.

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Anot „Pricer.lt“ atstovo, per 2022 m. krizę vykusį kainų šuolį maistas vidutiniškai pabrango apie 40 proc., nuo to laiko per vykusius pigimus kainos negrįžo į ankstesnį lygį.

Šiemet tolimesnė kainų dinamika, kaip vertinama, priklausys nuo vartotojo elgsenos, tikėtina, pirkėjai pradės taupyti, ypač atėjus pirmoms sąskaitoms už šildymą.

„Manau spalį maistą tikrai matysime dar daugiau mažiau priimtinomis, neaugančiomis kainomis, lapkričio mėnuo gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus kilstelėti kainytes, (…) kad gruodžio mėnesį parodyti nuolaidas. (…) Ir aš manau, kad labiausiai kainų pokytis pasijaus po Naujųjų metų“, – tikino P. Čepkauskas.

Duomenų agentūros duomenimis, labiausiai per metus pigo švieži kaulavaisiai ir sėklavaisiai – 22,5 proc., bulvės – 10,9 proc., sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejus, garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atkūrimo įrenginiai, sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejus – 10,5 proc.

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