Gyventojams – pokyčiai nuo spalio 1-osios: štai kas gaus daugiau pinigų

Naujienų portalas tv3.lt primena svarbiausius pokyčius, kuriuos verta žinoti artėjant spalio mėnesiui.
Kai kuriems gyventojams brangs karštas vanduo
Spalio 1-oji svarbi daliai šilumos bei karšto vandens vartotojų – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) yra paskelbusi apie naujas karšto vandens kainas „Klaipėdos energijos“ ir „Raseinių šilumos tinklų“ vartotojams.
Klaipėdoje projekcinė karšto vandens kaina tiek daugiabučių, tiek ir kitiems gyventojams, nuo spalio didės 9 centais už kubinį metrą ir sieks 5,89 euro už kubinį metrą.
Nurodoma, kad kaina daugiausia keičiasi dėl pastoviosios kainos dedamosios didėjimo, kurį lėmė planuojamas pastoviųjų sąnaudų augimas, susijęs su karšto vandens vartotojų skaičiaus pokyčiu.
Raseiniuose daugiabučių gyventojams projekcinė kaina didės 4 centais – iki 9,06 euro už kubinį metrą. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams didės 11 centų ir bus 8,98 euro už kubinį metrą.
Pabrėžiama, kad kainos didėja dėl didesnių pastoviųjų sąnaudų.
Tiesa, VERT pabrėžia, kad tai yra projekcinės kainos, skirtos pokyčiui palyginti. Galutinė konkretaus mėnesio kaina gali skirtis, nes ją lemia ir vandens bei šilumos kainos.
Gyventojams – 10 mln. eurų parama šildymo įrenginiams keisti
Vienas aktualiausių spalio mėnesio pokyčių – naujas paramos etapas gyventojams, norintiems pasikeisti seną ir neefektyvų šildymo įrenginį.
Energetikos ministerija skelbia, kad spalio 1 d. 14 val. prasidės naujas kvietimas teikti paraiškas kompensacijoms gauti.
Šiam etapui numatyta iš viso 10 mln. eurų, iš kurių 6 mln. eurų bus skirta gyventojams, pakeitusiems neefektyvius biomasę naudojusius šildymo įrenginius, o dar 4 mln. eurų – pakeitusiems iškastinį kurą naudojusius įrenginius.
Kompensacijos teikiamos už naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus ir šilumos siurblius „žemė–vanduo“, „vanduo–vanduo“, „oras–vanduo“ bei „oras–oras“, jeigu jie skirti būstui šildyti.
Ministerija ragina norinčius pasinaudoti parama iš anksto pasiruošti reikalingus dokumentus.
Automobilio deklaravimas internetu nebebus nemokamas
„Regitra“ rugsėjo 1 d. paskelbė, nuo spalio 1 d. keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos.
Iki šiol internetu deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinyje 4,20 Eur mokestis buvo taikomas tik įgijimo deklaravimui.
Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus po 3,36 Eur, o padalinyje – po 4,20 Eur.
Taigi paslaugomis naudojantis internetu jos kainuos 20 proc. pigiau.
Paveldint turtą – mažiau popierizmo
Finansų ministerija skelbia, kad nuo spalio 1-osios keisis paveldimo turto apmokestinamosios vertės nustatymo administravimo tvarka.
Iki šiol gyventojui, kuriam reikėdavo tokios pažymos, tekdavo papildomai kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją, tačiau nuo spalio to daryti nebereikės.
Pagal naują tvarką notarai ir VMI tiesiogiai keisis duomenimis, reikalingais paveldimo turto apmokestinamajai vertei apskaičiuoti.
VMI, gavusi notaro pateiktą informaciją, parengs paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymą, kurioje bus nurodoma ir preliminari mokėtino paveldimo turto mokesčio suma.
Finansų ministerija teigia, kad taip siekiama sumažinti administracinę naštą gyventojams ir atsisakyti perteklinių procedūrų.
Šiuo metu paveldimo turto mokestis siekia 5 proc., kai apmokestinamoji vertė neviršija 150 tūkst. eurų, ir 10 proc., kai ji didesnė. Vaikų, tėvų, sutuoktinių, senelių, vaikaičių, brolių ir seserų paveldimas turtas mokesčiu neapmokestinamas.
Trumpoms komandiruotėms – keisis dienpinigių mokėjimo tvarka
Nuo 2026 m. spalio 1 d. įsigalios reikšmingi komandiruočių tvarkos pakeitimai.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) skelbia, kad jeigu komandiruotės pirma arba paskutinė diena trunka trumpiau nei keturias valandas, už tokią dieną bus mokama 20 proc. nustatyto dienpinigių dydžio.
Iki šiol trumpoms komandiruotės dienoms nebuvo aiškiai reglamentuota, kokio dydžio dienpinigiai turi būti mokami.
Skaičiuojant komandiruotės trukmę bus vertinamas ir kelionės iki darbdavio nurodytos darbo vietos bei kelionės atgal laikas.
Tai reiškia, kad labai trumpa komandiruotės pradžia ar pabaiga nebebus prilyginama visai komandiruotės dienai.
Baterijoms panaikinamas aplinkos teršimo mokestis
Nuo spalio 1-osios įsigalios ir aplinkosaugos mokestinis pokytis – akumuliatoriams ir galvaniniams elementams (baterijoms), nebebus taikomas mokestis už aplinkos teršimą.
VMI skelbia, kad šis pakeitimas galios apskaičiuojant ir deklaruojant mokestį už visą 2026 metų mokestinį laikotarpį bei vėlesnius mokestinius laikotarpius.
Žvejams – daugiau draudimų nuo spalio 1-osios
Spalio 1-oji svarbi ir žvejams – Aplinkos ministerija nurodo, kad nuo spalio 1-osios iki metų pabaigos tam tikruose vandens telkiniuose įsigalios žvejybos draudimai.
Skelbiama, kad nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. draudžiama gaudyti marguosius upėtakius.
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas apsaugoti marguosius upėtakius Šalčios upėje ir šlakius Šyšos upėje, šios upės įrašytos į Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priedą.
Šalčioje nuo žiočių iki Visinčios žiočių ir Šyšoje aukščiau Šilutės žuvų pralaidos galios draudimas žvejoti nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.