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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – mirtina lokių atakų banga: skaičiuojami žuvusieji

2026-10-05 06:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 06:40
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Rusija susidūrė su lokių problema, skelbia CNN. Auga lokių užpuolimų skaičius. Portalo skaičiavimu, rugsėjo mėnesį visoje Rusijoje užregistruota mažiausiai 16 mirtinų žmonių susidūrimų su lokiais.

Lokys (nuotr. stop kadras)

Rusija susidūrė su lokių problema, skelbia CNN. Auga lokių užpuolimų skaičius. Portalo skaičiavimu, rugsėjo mėnesį visoje Rusijoje užregistruota mažiausiai 16 mirtinų žmonių susidūrimų su lokiais.

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Paprastai šalyje per metus užregistruojama 20–30 atvejų, kai lokys užpuola žmogų.

Rusija susidūrė su lokių atakų problema

Šiais metais lokiai įsibrovė į apgyvendintas vietoves daugiau nei 40 Rusijos regionų. Didžiausias mirčių skaičius užfiksuotas Krasnojarsko regione centrinėje Sibiro dalyje – ten žuvo septyni žmonės.

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Neseniai lokys mirtinai sudraskė iš namų išeinančią 51 metų moterį. Kelios dienos prieš tai lokio užpuolimo metu miškų teritorijoje esančioje sunkvežimių stovėjimo aikštelėje žuvo apsaugos darbuotojas. Anksčiau rugsėjo mėnesį buvo rastos negyvos dvi pagyvenusios moterys, išėjusios grybauti. Visi požymiai rodo, kad jas užpuolė lokys.

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Apie mirtinus susidūrimus pranešta ir kituose Sibiro regionuose. Tuvos respublikoje rugsėjo pabaigoje žuvo Rusijos NHL žaidėjo Andrejaus Kuzmenko tėvas, jį žvejybos metu užpuolė lokys. Pasak TASS, jis buvo nugabentas į ligoninę su sunkiais veido sužalojimais, tačiau netrukus mirė.

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O rugpjūtį populiariame turistų lankomame Altajaus regione, pietų Sibire, lokys perplėšė palapinę, į mišką nutempė 29-metę moterį ir ją pražudė.

Rusijos mokslų akademijos Tolimųjų Rytų skyriaus zoologas Sergejus Kolčinas ir Rusijos mokslų akademijos Karelijos tyrimų centro zoologijos skyriaus vadovas Konstantinas Tirronenas sako, kad situaciją galima sieti su neįprastai prastu rudens pušies riešutų ir uogų derliumi. K. Kolčinas taip pat sako, kad padėtį dar labiau pablogino dideli miškų gaisrai, dėl kurių kai kurie lokiai neteko savo gyvenamosios aplinkos.

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„Siekdami kompensuoti maisto trūkumą, lokiai vis dažniau drįsta įsibrauti į žmonių naudojamas teritorijas, kur susidūrimai yra neišvengiami“, – sakė jis CNN.

K. Tirronenas tikina, kad lokiai intensyviau ieško maisto, kaupia riebalų atsargas žiemos miegui.

„Jei gamtoje maisto mažai, jie jo ieškos visur, kur tik galės“, – aiškina jis.

Jis priduria, kad dėl to gali būti kalti ir Rusijos gyventojai – netvarkingai paliekamos maisto atliekos, pramonės plėtra į atokias laukinių gyvūnų buveines.

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„Mes kuriame patrauklius maisto šaltinius, kurie juos pritraukia“, – sako K. Tirronenas.

„Atsakomybė čia tenka žmonėms, o ne lokiams“, – priduria jis.

Pietų Sibiro gamtos išteklių pareigūnas Dmitrijus Sergejevas situaciją pavadino nenormalia.

„Lokių populiacija viršija įprastą lygį. Stipresni gyvūnai išstumia silpnesnius. Jiems trūksta vietos, todėl jie artėja prie žmonių“, – sakė jis Kremliui palankiai televizijai „REN TV“.

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Vis dėlto CNN kalbinti rusų pašnekovai mano, kad nereikėtų susieti padažnėjusių užpuolimų su augančia lokių populiacija, nes trūksta patikimų populiacijos skaičiavimų. Lokiai yra vienišiai ir žiemą žiemoja, todėl juos esą sunku suskaičiuoti.

Per pastaruosius du mėnesius valdžios institucijos mažiausiai 10 regionų Sibire ir Rusijos Tolimuosiuose Rytuose išplatino gyventojams įspėjimus dėl padidėjusio lokių aktyvumo.

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Naktiniai komendanto valandos apribojimai taip pat buvo įvesti kai kuriose Altajaus dalyse ir Baikalske, Irkutsko srityje. Tuo tarpu Krasnojarsko pareigūnai uždarė Krasnojarsko stulpų nacionalinį parką ir „Torgashinsky Ridge Staircase“ – populiarų pėsčiųjų maršrutą.

Regioninės valdžios institucijos taip pat dislokavo mobilias medžioklės brigadas ir paskelbė pinigines premijas už lokių žudymą. Krasnojarsko srityje, kur įvyko dauguma mirtinų užpuolimų, buvo paskelbtos premijos, viršijančios 35 000 rublių (maždaug 420 JAV dolerių).

Altajaus gamtos išteklių ministerija pranešė, kad po rugpjūčio mėnesį įvykusios turisto mirties buvo nušauta daugiau nei 50 lokių, o išduoti leidimai nušauti dar 157. Krasnojarsko gamtos išteklių ministerija šį mėnesį pranešė, kad buvo nušauta daugiau nei 180 „potencialiai problematiškų gyvūnų“.

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šaunuolės meškos
šaunuolės meškos
2026-10-05 06:55
žino ką ėst,bet paskui joms nuo ruskių paleidžia vidurius
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Žužu
Žužu
2026-10-05 07:34
Lietuvių neės - neįkas. Mes kieti - dantis meška nusilauš.
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