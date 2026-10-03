Jį Ukrainos valdžia kaltino dalyvavimu karo belaisvių kankinimuose.
Apie jo mirtį pranešė „Novomoskovsk Segodnya“. Remiantis VČK-OGPU duomenimis, incidentas įvyko spalio 2 d. Neaiškūs asmenys sprogstamąjį įrenginį padėjo po automobilio dugnu iš vairuotojo pusės.
Sprogimas Rusijoje
Po sprogimo į įvykio vietą atvyko daug saugumo pajėgų atstovų, tarp jų – ir „Rosgvardijos“ pareigūnai.
R. Syromyatnikovas tarnavo 106-osios Tulos desantinės divizijos 51-ojo pulko desantininkų kuopoje.
Remiantis „Exilenova+“ duomenimis, jis buvo ieškomas Ukrainoje. „Supernova+“ skelbia, kad Ukrainos pusė jį kaltino Ukrainos karo belaisvių kankinimu. 2025 m. spalio mėnesį jis buvo įtrauktas į „Mirotvorets“ duomenų bazę. Grįžęs iš karo, jis dirbo mokytoju ir reguliariai pasakodavo vaikams apie savo mokinių dalyvavimą agresijoje prieš Ukrainą.
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