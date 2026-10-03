Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos oligarchai priversti „savanoriškai“ aukoti pinigus: Putinas ruošiasi amžinam karui

2026-10-03 11:57 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-03 11:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Turtingiausi Rusijos verslininkai „savanoriškai“ 2026 metais į Rusijos Federacijos biudžetą pervedė 471 mlrd. rublių (apie 5,00 mlrd. eurų). Tai sudaro daugiau nei 1 proc. visų Rusijos valstybės išlaidų, teigiama biudžeto dokumentuose, kuriais remiasi „Reuters“. Tuo metu Kremlius numato rekordines išlaidas karui ir ruošiasi ilgalaikiam kariavimui.

Rusijos oligarchai priversti „savanoriškai“ aukoti pinigus: Putinas ruošiasi amžinam karui EPA
GALERIJA (23)

Turtingiausi Rusijos verslininkai „savanoriškai“ 2026 metais į Rusijos Federacijos biudžetą pervedė 471 mlrd. rublių (apie 5,00 mlrd. eurų). Tai sudaro daugiau nei 1 proc. visų Rusijos valstybės išlaidų, teigiama biudžeto dokumentuose, kuriais remiasi „Reuters“. Tuo metu Kremlius numato rekordines išlaidas karui ir ruošiasi ilgalaikiam kariavimui.

REKLAMA
5

Įmokos vadinamos savanoriškomis. Kovo mėnesį vykusiame uždarame susitikime su Vladimiru Putinu verslininkai susitarė remti valstybę augančių išlaidų karui fone. Daugumai šio susitikimo dalyvių taikomos Vakarų sankcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo pat metu Rusijos biudžeto deficitas šiais metais prognozuojamas 7,3 trln. rublių (apie 77,5 mlrd. eurų) lygio. Karinėms reikmėms ir saugumui Maskva planuoja skirti apie 38 proc. visų išlaidų.

REKLAMA
REKLAMA

Dar 385 mlrd. rublių (apie 4,09 mlrd. eurų) Rusijos valdžia tikisi gauti iš konfiskuoto turto pardavimo. Be to, Rusijoje rengiamas naujas mokesčių didinimas 2027 metais.

REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Rusijos karo biudžetas ir karinės išlaidos

Sumanyta kaip pergalingas trijų dienų žaibo karas ir nusitęsusi ilgiau nei Didysis Tėvynės karas, Vladimiro Putino „specialioji karinė operacija“ Ukrainoje gali patekti į brangiausių XXI amžiaus karų viršūnę.

2027 metų biudžete kariuomenei ir ginklų pirkimui Kremlius suplanavo 35 proc. išlaidų – daugiau, nei Tarybų Sąjunga išleisdavo paskutiniais metais prieš žlugimą. 17,147 trln. rublių (apie 182,1 mlrd. eurų) per metus – trečdaliu daugiau, nei numatyta 2026 metų biudžete, – taps nauju rekordu per įsiveržimo laiką, kuris šaliai atnešė daugiau netekčių nei visi karai kartu sudėjus nuo Antrojo pasaulinio karo.

REKLAMA
REKLAMA

Per pirmuosius penkerius karo veiksmų metus Kremlius kariuomenei ir ginklų pirkimui jau išleido 58,3 trln. rublių (apie 619,1 mlrd. eurų), rodo Vokietijos Tarptautinių saugumo reikalų instituto analitiko Janiso Kluge skaičiavimai.

Pirmieji karo metai mokesčių mokėtojams kainavo 6,818 trln. rublių (apie 72,4 mlrd. eurų), antrieji – 9,835 trln. rublių (apie 104,4 mlrd. eurų); 2024 metais faktinės išlaidos išaugo dar 1,5 karto – iki 14,336 trln. rublių (apie 152,2 mlrd. eurų), 2025 metais – iki 16,687 trln. rublių (apie 177,2 mlrd. eurų). Per pirmąją 2026 metų pusę biudžetas karui išleido 10,687 trln. rublių (apie 113,5 mlrd. eurų).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2028 metais sukauptos karinės išlaidos, pagal biudžeto projektą, pasieks 75,5 trln. rublių (apie 801,8 mlrd. eurų) ir viršys Rusijos centrinio banko aukso ir užsienio valiutos atsargas (apie 659,6 mlrd. eurų). O 2029 metais gali padidėti iki 92,1 trln. rublių (apie 978,0 mlrd. eurų; 1,1 trln. JAV dolerių pagal dabartinį oficialų Centrinio banko kursą).

REKLAMA

Iš viso į trejų metų biudžetą Rusija įtraukia 50 trln. rublių (apie 531,0 mlrd. eurų) gynybos išlaidų – 10 trilijonų daugiau nei analogiškame įstatyme, priimtame praėjusiais metais. „Putinas kelia statymus“, – sakė „Bloomberg“ Kirilas Rogovas, Vienos tyrimų grupės „Re: Russia“ vadovas. Jo teigimu, biudžetas užsimena apie tai, kad Rusija „toliau investuos lėšas į karą, o Europai teks nuspręsti, ar ji pasirengusi išlaikyti tą patį paramos lygį“ Ukrainai.

REKLAMA

Kad pamaitintų karo mašiną, „po peiliu“ eina pagrindiniai civiliniai straipsniai. Išlaidos ekonomikos rėmimui 2027 metų biudžete sumažinamos 148 mlrd. rublių (apie 1,57 mlrd. eurų) – iki 4,62 trln. rublių (apie 49,06 mlrd. eurų), komunalinio ūkio sistemai – 167 mlrd. rublių (apie 1,77 mlrd. eurų) – iki 1,829 trln. rublių (apie 19,42 mlrd. eurų), sveikatos apsaugai – 59 mlrd. rublių (apie 626,5 mln. eurų) – iki 1,818 trln. rublių (apie 19,31 mlrd. eurų), piliečių socialinei paramai – 453 mlrd. rublių (apie 4,81 mlrd. eurų) – iki 6,65 trln. rublių (apie 70,62 mlrd. eurų). „Visi pamiršo, kad šalis egzistuoja tam, kad žmonės gyventų. Dabar šalis ir žmonės gyvena tik tam, kad kariautų, ir daugiau jokių tikslų nėra“, – teigia ekonomistas Igoris Lipsicas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didelė dalis papildomų karinių išlaidų, tikėtina, bus nukreipta ginkluotės gamybai: beveik penkeri karo veiksmų metai išeikvojo šaudmenų atsargas iki tokio lygio, kad didžiąją dalį teks kurti iš naujo, mano J. Kluge.

Pats biudžeto padidinimas savaime nėra įrodymas, kad Maskva ruošiasi tiesioginiam karui su NATO, nors atmesti tokios galimybės negalima, sakė jis „Bloomberg“. Pagrindinė staigaus išlaidų augimo priežastis – konflikto pobūdžio pasikeitimas: Ukraina faktiškai atidaro naują frontą, suduodama smūgius giliai Rusijos teritorijoje ir versdama Maskvą išleisti daugiau lėšų savo gynybai, paaiškino J. Kluge.

REKLAMA

Apie Tarybų imperijos atkūrimą svajojęs Putinas įžengė į TSRS kelią, kuri gynybai skirdavo tiek pinigų, kiek prašydavo generolai ir gynybos gamyklos. Tačiau tarybinėje ekonomikoje tai vyko laipsniško gyventojų gyvenimo lygio blogėjimo sąskaita, o vėlesniais laikais – mažinant investicijas į infrastruktūrą, mokslo ir technikos plėtrą bei apskritai į viską, kas būtų leidę sumažinti technologinį atsilikimą nuo Vakarų, primena Aleksandras Koliandras, „Eurasia Group“ direktorius Europos klausimams.

Rusijai tai žada lėtą, bet nenumaldomą „ekonomikos puvimą“, mano jis: „Tai nuolatinis blogėjimas, kurį savo laiku stebėjo mūsų tėvų karta: kai tu dar prisimeni sotų gyvenimą, naują infrastruktūrą, o dabar aplink tave viskas šiek tiek dulkėta, šiek tiek trupa, ir tavo kasdienis gyvenimas kiekvieną kartą tampa šiek tiek blogesnis.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų