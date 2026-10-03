Donbase verda didžiausias šio karo mūšis: Rusija metė keturias armijas

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 131 iš 157 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 131 droną iš 157, kuriais Rusija nuo penktadienio vakaro atakavo Ukrainą, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo penktadienio 18.00 val. okupantai į Ukrainą paleido 157 dronus, įskaitant „Shahed“ (45 jų – reaktyviniai), „Gerbera“ bei „Parodija“ tipo imitacinius bepiločius
Atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, numuštas/neutralizuotas 131 dronas.
12 vietų registruoti smūgiai, dar penkiose – numuštų oro taikinių nuolaužos.
Skaudūs smūgiai Kyjivui: Kličko pareiškė apie griaunamą miestą, o Putinas siekia jį paversti negyvenamu
Rusija ankstyvą šeštadienio rytą smogė vienam iš kelių pagrindinių – Šiauriniam – tiltui Kyjive. Eismas juo buvo uždarytas. Kyjivo meras išvakarėse pareiškė pareiškė, kad Rusija prieš žiemą suintensyvino smūgius sostinei ir jos infrastruktūrai.
„Priešas griauna Kyjivą: infrastruktūrą, gyvybiškai svarbius objektus, logistikos mazgus, būstus ir socialinius objektus. Agresorius taip pat vėl ėmėsi naikinti energetikos sektorių“, – sakė meras Vitalijus Kličko.
Jis paragino gyventojus nesitikėti įprasto taikaus gyvenimo mieste, rašoma „Astra“. Dėl smūgių nukentėjo transporto susisiekimas per Dniprą.
Anksčiau vietos valdžia pranešė apie eismo uždarymą Pietiniu tiltu ir Patono tiltu po jau trečią parą tebesitęsiančių naktinių Rusijos dronų smūgių į šiuos objektus.
Pietinis tiltas – vienas pagrindinių Kyjivo transporto tiltų per Dniprą, jungiantis dešinįjį ir kairįjį miesto krantus. Tiltas turi 6 eismo juostas automobiliams, taip pat juo eina metro linija.
V. Putinas planuoja paversti Kyjivą netinkamu gyventi
Atakos prieš tiltus – tai naujausias etapas nuolat plečiamoje Rusijos kampanijoje, kuria siekiama kuo labiau apsunkinti ne tik šalies ekonominį gyvenimą, bet ir kasdienį ukrainiečių gyvenimą.
Kyjivas – miestas ant upės kranto. Dideli tiltai jungia istorinį centrą vakarinėje Dnipro pusėje, kur sutelktas ekonominis, politinis ir kultūrinis gyvenimas, su miegamaisiais rajonais rytuose. Kasdien šią didžiulę upę kerta šimtai tūkstančių žmonių. Tačiau jau dvi dienas šis keleivinis judėjimas yra iš esmės sutrikdytas, rašo NZZ.
Leidinys pranešė, kad ketvirtadienį, taip pat naktį į penktadienį, Rusijos dronai smogė keliems tiltams per Dniprą.
Penktadienio rytą Pietinis tiltas ir Patono tiltas buvo visiškai uždaryti, o tiltas „Metro“, kuriuo naudojasi geležinkelio ir automobilių transportas, buvo atidarytas tik viena kryptimi.
„Tai taip pat apsunkina susisiekimą tarp sostinės ir gretimų rajonų, esančių už upės“, – teigiama straipsnyje.
Pažymima, kad visi trys smūgius patyrę tiltai yra svarbūs privažiuojamieji keliai prie didžiųjų magistralių Černihivo kryptimi šiaurėje bei Poltavos ir Charkovo kryptimi rytuose.
Leidinys pažymėjo, kad atakos prieš tiltus – tai naujausias etapas nuolat plečiamoje Rusijos kampanijoje, kuria siekiama kuo labiau apsunkinti ne tik šalies ekonominį gyvenimą, bet ir kasdienį ukrainiečių gyvenimą. Vis dažniau atakos vyksta ir dieną.
Elektros tiekimo sutrikimai
Publikacijoje nurodoma, kad dar pavasarį Rusija pradėjo tikslingą degalinių naikinimą. Per pastaruosius mėnesius gerokai padažnėjo išpuoliai prieš keleivinius traukinius. Į taikinį taip pat pateko pasienio punktai bei interneto tiekėjų ir mobiliojo ryšio operatorių duomenų centrai. Abu šie veiksniai apsunkina Ukrainos ir jos gyventojų ryšį su pasauliu.
Prasidėjus rudeniui, kaip ir kasmet, atsinaujina atakos prieš energetikos infrastruktūrą.
Rugsėjo 30 d., Kiyjive po masinės atakos pirmą kartą vėl kilo didelių elektros tiekimo sutrikimų. Tai primena praėjusią, ypač atšiaurią žiemą, kai žmonėms teko išbūti kartais net kelias savaites nešildomuose butuose esant dviženklei minusinei temperatūrai.
Taisyklių daugiau nebėra
Kaip pažymi leidinys, Rusija veikia visiškai negailestingai. Ketvirtadienį, spalio 1 d., dronas pataikė į mokyklą Kyjive pamokų metu. Tik dėl to, kad mokytojai ir mokiniai spėjo laiku pasislėpti, niekas nenukentėjo.
Anksčiau pirmadienį įvyko išpuolis prieš Mokslų akademiją, o savaite anksčiau dronas apgadino gimdymo namus.
Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „X“ parašė, kad Rusija atsisakė bet kokių taisyklių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas esą pareiškė, kad taisyklės daugiau nebegalioja.
V. Zelenskio teigimu, apie tai liudija žvalgybos tarnybų duomenys. Tačiau leidinys pažymi, kad patikrinti šią informaciją neįmanoma.
Kartu straipsnyje minima, kad dar rugpjūtį V. Putinas netiesiogiai paskelbė apie perėjimą prie bekompromisio karo vedimo. Per rinkimų kalbą jis tuomet pareiškė, kad Ukraina savo atakomis prieš taikinius Rusijos gilumoje tariamai atvėrė „Pandoros skrynią“.
NZZ nurodė, kad Rusijos ir Ukrainos vykdomų dronų naudojimo kampanijų negalima rikiuoti į vieną gretą.
Nepaisant to, kad ukrainietiški dronai taip pat nusitaikę į ekonominius objektus, kurie geriausiu atveju turi netiesioginę karinę naudą – pirmiausia į Rusijos naftos pramonės objektus ir didelių interneto parduotuvių sandėlius, šie objektai dažniausiai yra ne tankiai apgyvendintose teritorijose.
Rusija atakuoja taikinius visoje Ukrainoje, tačiau jau kelias savaites dėmesio centre yra sostinė – Kyjivas. Pateikiami duomenys, kad rugsėjo mėnesį ten oro pavojaus signalas skambėjo daugiau nei 200 kartų. Per itin ilgą atakų bangą mėnesio pradžioje miestas neturėjo ramybės daugiau nei savaitę.
Dronai su reaktyviniu varikliu
Prie šito prisideda aktyviosios gynybos, t. y. oro gynybos, problemos. Apie tai, kad Ukraina praktiškai neturi priemonių raketoms numušti, žinoma jau seniai. Amunicija oro gynybos sistemoms, tokioms kaip „Patriot“, didžiąja dalimi išseko.
Tačiau, kaip pažymi leidinys, ir kova su dronais tapo sudėtingesnė. Rusija vis dažniau naudoja dronus su reaktyviniu varikliu, kuriuos dėl jų didelio greičio ir aukšto skrydžio aukščio daug sunkiau numušti nei ankstesnius modelius.
Ukraina daro prielaidą, kad šiuo metu Rusija pagamina apie 3000 dronų su reaktyviniu varikliu per mėnesį, tačiau nuolat plečia savo gamybinius pajėgumus.
Šiame fone nenuostabu, kad vis daugiau žmonių Kyjive svarsto galimybę bent žiemai palikti miestą ir apsigyventi toliau į vakarus. Jie būgštauja, kad V. Putinui gali pavykti tai, ką jis, akivaizdu, ir planuoja: paversti Kyjivą netinkamu gyventi.
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Kol ta zydpalaiki jau du metus kaip ne prezidenta Zelenski kojas nesioja jokios taikos nebus, pats sake kad varys iki paskutinio haholo. Nesuprantu kaip tiems asilams haholams tai nedaeina...
Donbase verda didžiausias šio karo mūšis: Rusija metė keturias armijas
Rusija sutelkė net keturias armijas palyginti siaurame, vos 50 km fronto ruože, kad pultų Donecko srities Dobropiljos miestą. Būtent dabar Donbase klostosi, tikriausiai, didžiausias Rusijos ir Ukrainos karo mūšis, UNIAN cituojamas karo analitikas Clément'as Molinas.
Pasak jo, kovų dėl Dobropiljos mastas pastaruoju metu gerokai išaugo. Rusijos pajėgos kasdien į šturmą siunčia šimtus karių, ir šie šimtai naikinami diena iš dienos. Pėstininkų atakas lydi didelis skaičius bepiločių orlaivių ir valdomų aviacinių bombų.
Grubiais skaičiavimais, jeigu šiame „karštajame taške“ yra sutelktos 4 armijos, tai gali siekti 50-80 tūkst. karių. Būtent šis operacinės zonos karių skaičius rodo vykdomo puolimo mastą, o ne kasdieniai šturmai. Juose kasdien, kaip ekspertas ir pažymi, tiesiogiai dalyvauja po kelis šimtus rusų karių.
„Mūšio dėl Dobropiljos mastus retai buvo galima stebėti anksčiau“, – pažymi C. Molinas.
Ekspertas pasakoja, kad Rusija siekia pasinaudoti šia kryptimi, kad toliau stumtųsi Kramatorsko – vieno iš pagrindinių Donbaso miestų, kurį kontroliuoja Ukraina, – link.
C. Molino vertinimu, per pastarąsias savaites Rusijos padaliniai sugebėjo pasistūmėti į pietus nuo Dobropiljos ir ten įsitvirtinti į šiaurę bei vakarus nuo Ukrainos gynybos linijos.
Tuo pat metu šiauriniame ruože Rusijos armijai nepavyko pasiekti reikšmingo pasistūmėjimo, nepaisant daugybės bandymų prasiskverbti į Ukrainos pozicijas.
C. Molinas teigia, kad Ukrainos pajėgos ten surengė kontratakas ir sugebėjo išvalyti dalį rajonų, į kuriuos iki tol buvo prasiskverbę Rusijos kariai.
Analitiko vertinimu, kol Družkivkos rajone situacija stabilizavosi, būtent Dobropiljos rajonas tapo pagrindine fronto kryptimi, kur rusai deda didžiausias pastangas.Rusija praranda iniciatyvą
Be to, kitame įraše C. Molinas analizuoja strateginę situaciją fronte, kuri pamažu klostosi ne agresoriaus naudai.
Jis pažymėjo, kad Rusija išlaiko strateginę puolamąją iniciatyvą nuo 2023 m. spalio mėnesio ir nuo to laiko nuolat juda į priekį, nepaisydama milžiniškų nuostolių. Tačiau dabar ši tendencija pradėjo žlugti, rašo analitikas.
„Tai nereiškia, kad jie sustabdyti: jie tęsia lėtesnį pasistūmėjimą, ypač Donbase, tačiau šį pasistūmėjimą kompensuoja teritorijos, prarastos Ukrainos naudai“, – rašo C. Molinas, pateikdamas rusų teritorinių užkariavimų ir netekčių per pastaruosius trejus metus statistiką.
Jis pabrėžia, kad Rusija „daugiau nejuda į priekį taip, kaip anksčiau“.