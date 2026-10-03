Volodymyras Zelenskis žada: Ukraina sustiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“, remdamasis ukrainiečių lyderio interviu agentūrai „Reuters“.
Prezidento teigimu, Ukraina reaguos į Maskvos taktikos pakeitimą, tačiau neatsakys tuo pačiu ir nesmogs bet kokiai pasitaikiusiai civilinei infrastruktūrai.
„Turime reaguoti visais įmanomais būdais. Į jų atakas prieš mūsų energetikos sektorių turime atsakyti smūgiais jų energetikos sektoriui. Visų pirma – naftos perdirbimo gamykloms: būtent tai jiems duoda pinigų šiam karui. Bet mes, žinoma, nesielgsime kaip jie ir nesmogsime jokiems civiliniams objektams“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas pažymėjo, kad Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas prieš šią žiemą paskelbė „naują doktriną“, numatančią karinius išpuolius prieš gerokai platesnį civilinių objektų ratą.
„Mes matėme tuos dokumentus ir žinome, kad jie leidžia jiems smogti infrastruktūrai (…), logistikai (…), keliams, mokykloms, ligoninėms, siekiant priversti žmones palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent tai ir yra (jų) operacijos tikslas“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, politika buvo pakeista dėl V. Putino noro atrodyti stipriu tuo metu, kai jo pajėgos prarado pozicijas Donbase ir patyrė didelių nuostolių.
Prezidentas pareiškė, kad per tebevykstantį Ukrainos kontrpuolimą pavadinimu „Vivaldi“ Donbase buvo išlaisvinta apie 140 kv. km teritorijos.
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