Putinas Urale stebėjo karines pratybas su Kinijos ir kitų šalių kariais

V. Putinas apsilankė Čeliabinsko regiono poligone ir stebėjo baigiamąjį pratybų „Centr-2026“ etapą. Šios pratybos buvo sujungtos su Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO) – Maskvos dominuojamo kelių buvusių sovietinių šalių saugumo aljanso – narių rengiamais mokymais „Sąveika-2026“.
V. Putino teigimu, pratybose „Centr-2026“ 47 tūkst. karių 11 poligonų ir Kaspijos jūroje mokėsi atremti puolimą. Pirmadienį prasidėjusios pratybos baigsis šeštadienį.
Čebarkulio poligone vykusiame baigiamajame etape dalyvavo apie 6 tūkst. karių iš Rusijos bei kitų valstybių, sakė V. Putinas. Jis pridūrė, kad kaip stebėtojai atvyko delegacijos iš 55 šalių.
Remiantis Rusijos žiniasklaidos pranešimais, pratybose dalyvavo Baltarusijos, Kirgizijos ir Tadžikistano kariniai kontingentai, taip pat Kinijos, Mongolijos ir Pakistano kariai.
Apsilankymo metu V. Putinas apžiūrėjo įvairią ginkluotę, įskaitant naujus reaktyvinius dronus „Geran“, kuriuos Rusijos kariuomenė naudoja prieš Ukrainą.
V. Putino vizitas įvyko praėjus dienai po to, kai Rusija perspėjo NATO, jog nedvejodama panaudos branduolinį ginklą Kaliningrado sričiai apginti, jei kuri nors Aljanso narė pamėgintų atkirsti šį vakarinį eksklavą nuo likusios Rusijos dalies.
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