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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje – nerimą keliantis maro atvejis: sulaukė ir Baltųjų rūmų dėmesio

2026-10-05 07:14 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-05 07:14
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Baltieji rūmai stebi pranešimus apie įtariamą maro atvejį Rusijoje ir su juo susijusias karantino priemones, skelbia „Axios“.

Rusijoje – nerimą keliantis maro atvejis: sulaukė ir Baltųjų rūmų dėmesio SCANPIX

Baltieji rūmai stebi pranešimus apie įtariamą maro atvejį Rusijoje ir su juo susijusias karantino priemones, skelbia „Axios“.

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Apie tai leidiniui pranešė vienas Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas.

Rusijoje užfiksuotas maro atvejis

Rusijos sveikatos priežiūros institucijos ėmėsi atsargumo priemonių, reaguodamos į moters, dirbusios maro tyrimų centre, mirtį.

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Rusijos Rytų Sibiro Irkutsko regione nuo maro mirė moteris. Buriatijos regiono gubernatorius Aleksejus Cydenovas penktadienį socialiniame tinkle paskelbė, kad kaimyniniame Irkutsko regione moteris „mirė nuo maro“. Pasak vietos žiniasklaidos, mirusioji yra 28 metų laboratorijos darbuotoja Darija Čipilova. Skelbiama, kad dešimtys žmonių buvo karantinuoti. 

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D. Trumpo administracijos pareigūnas minėtam leidiniui nurodė, kad administracija „žino apie šį atvejį, stebi protrūkį ir vertina galimus sprendimus“.

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Interneto portalo „Baikalo žmonės“ duomenimis, moteris dirbo Irkutsko kovos su maru institute. Ten ji galėjo užsikrėsti plaučių maro sukėlėju sudužus mėgintuvėliui. Iki 200 žmonių, su kuriais D. Čipilova turėjo kontaktą, skirtas karantinas.

Rusijos sveikatos ministerija kol kas komentaro nepateikė. Agentūra AFP šios informacijos negalėjo nepriklausomai patikrinti.

Maras yra bakterijų sukeliama infekcinė liga. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, plaučių maras yra labai užkrečiamas ir gali baigtis mirtimi, jei nėra nedelsiant gydomas.

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